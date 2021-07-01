Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского

Юрий Васильченко / Depo.ua

После того, как Владимир Зеленский в интервью "плюсам" признался, кто и как сорвал спецоперацию по доставке в Киев из Минска боевиков ЧВК "Вагнера", существенно возрос интерес к парламентской ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины.

Эта временная следственная комиссия появилась под давлением обстоятельств. С одной стороны национал-патриотическая оппозиция настаивала на создании ВСК конкретно по "вагнеровцам", но Банковая и "слуги" категорически отказывались, вместо предложив комиссию, которая должна расследовать все факты действий должностных лиц против суверенитета.

Автором постановления о создании ВСК был председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В пояснительной записке к проекту постановления было сказано, что: "Главной задачей Временной следственной комиссии является изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами государству-агрессору помощи в противоправной деятельности против Украины, а также выявления и предотвращения угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины". Уже тогда можно было предположить, что задачей ВСК, председателем которой стала "слуга" Марьяна Безуглая и в составе которой преобладают представители монобольшинства, мог быть спуск на тормозах скандала с "вагнеровцами". Впрочем, сама председатель ВСК уверяла: "дело вагнеровцев" - приоритетное. А первое заседание комиссии было анонсировано на 2 июля. Но будет ли оно и последующие заседания плодотворными?

Изначально в следственной комиссии начались распри из-за того, что по квоте ОПЗЖ заместителем Безуглой стал Ренат Кузьмин. Арахамия попросил его заменить, однако в "Оппоплатформе" отказали. Возражения относительно Кузьмина возникли из-за предоставления доступа к государственной тайне. Как сообщила Безуглая, она обратилась с этим вопросом к СБУ. В ответ Кузьмин обвинил председателя комиссии в саботаже: "К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования "дела вагнеровцев" якобы формирует состав комиссии из удобных "подчиненных". Как думаете, с какой целью ей нужен "другой" заместитель? Она действительно собирается расследовать дело об измене на Банковой и срыв спецоперации по задержанию наемников? А может, эту комиссию создали специально для того, чтобы "отмазать" предателей Родины, которые слили спецоперацию врагу?". Вот так сами "слуги" дают возможность Кузьмину пиариться.

Здесь сделаем несколько замечаний. Замечание первое: в состав любой парламентской ВСК будет входить представитель ОПЗЖ. Изначально планировалось, что членом следственной комиссии станет Нестор Шуфрич, но стал Кузьмин. Любому из представителей ОПЗЖ - члену ВСК пришлось бы предоставлять доступ к государственной тайне. Инициаторы создания следственной комиссии об этом не знали? Теперь, вместо работы, в ВСК продолжится внутренняя потасовка. То есть если Кузьмина не было в составе комиссии, то его надо было бы его придумать ...

Второе замечание касается времени, когда стартует следственная комиссия. После интервью Зеленского каналу "1 + 1", в котором он рассказал о своей роли в срыве спецоперации по доставке российских боевиков из Беларуси в Украину, Безуглая и другие "слуги" - члены комиссии стали заложниками обстоятельств - любые их действия и выводы будут играть против власти. Если тормозить расследование, общество увидит, что от него скрывают правду. И, наоборот, если парламентские следователи- "слуги" признают, что операцию слили, вследствие этого может начаться процедура импичмента. Но такой сценарий для них станет политическим суицидом, на что они никогда не пойдут.

Сейчас видим, как рупоры власти пытаются создать альтернативную версию событий: никакой украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев" не было, профит от этой истории получила Россия, потому что она все и спланировала. Выглядит, мягко говоря, натянуто. Ведь, во-первых, из разных заявлений известно, что это была общая спецоперация с участием американских, турецких и украинских спецслужб, а, во-вторых, Россия действительно получила профит, но другой - ее боевики вместо того, чтобы сидеть в тюрьме в Украине, благополучно вернулись домой.

То есть, власть продолжает творить вокруг "дела вагнеровцев" альтернативную реальность, в которую, очевидно, поверит часть избирателей, однако беда Банковой в том, что правду знают и наши западные партнеры, и Россия. Затормозить расследование в ВСК можно, и это уже делается, но эта "измена" все равно будет висеть над головой Зеленского если не угрозой импичмента, который согласно действующему закону провести нельзя, то постоянным напоминанием об этой очень темной истории. И это будет делать президента дипломатично слабым на внешней арене и ослабит политически внутри страны.