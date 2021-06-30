Плюс 400 грн с июля не будет. Почему Кабмин отложил доплаты пенсионерам

Денис Стаджи / Деловая столица

Деньги в бюджет поступают с перевыполнением плана, но при этом власть на три месяца откладывает начало выплат надбавки для очень уязвимой категории пенсионеров - от 75 до 79 лет.

26 июня в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что дополнительное повышение пенсий для людей старше 75 лет, которое планировалось на 1 июля, перенесли на октябрь. Планировалось, что этим людям с 1 июля начнут доплачивать по 400 грн, но, по словам министра, все откладывается из-за "отсутствия ресурса".

"Ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривень все получат и будут ее получать ежемесячно", - сказала Лазебная. А минимальная пенсия для них будет установлена на уровне 2500 грн.

Именно это интервью привлекло к себе внимание, хотя о планах перенести повышение выплат было известно и ранее. Здесь стоит уточнить механизм: согласно постановлению Кабмина, почти всем, кто достиг 75 лет, добавляют к пенсии еще по 400 грн (если выплаты получателю не превышают средней зарплаты по стране), если же даже после этого у них не выходит 2500 грн - то доплатят еще столько, сколько нужно до этой суммы.

Также министр социальной политики сообщила, что после уменьшения в 2016 г. размера ЕСВ, поступления в Пенсионный фонд сократились в два раза - а именно они могли быть направлены сейчас на повышение уровня пенсионного обеспечения. Поэтому, по поручению президента, правительство начало внедрять дополнительные соцпрограммы, которые включают также адресную помощь для пенсионеров старше 75 лет.

Сколько сэкономили на стариках

Здесь возникает вопрос: почему, собственно, нет денег. Эти 400 грн доплаты - не из Пенсионного фонда, как видим, а из госбюджета, то есть они были туда заложены. И суммы требуются совсем небольшие - если сравнивать с другими статьями, конечно.

По данным Госстата граждан 75-79 лет (именно о них идет речь, те кто старше 80 - уже получают и будут получать отдельную надбавку) у нас в стране 1,064 млн человек (понятно, что практически все они получают пенсию в Украине). Если мы просто умножим их количество на 400 грн, то получим приблизительно 425 млн грн в месяц - это на всю страну (конечно, с определенными оговорками, ведь нужно бы еще учесть "наших" пенсионеров за рубежом и в ОРДЛО).

А по данным Министерства финансов, в бюджет на нынешний год на помощь пенсионерам старше 75 лет заложено 2,4 млрд грн. В принципе, это и получается та самая требуемая сумма, если исходить из выплат с 1 июля.

Соответственно, при заложенных 2,4 млрд грн перенос начала выплат с 1 июля на 1 октября позволит сэкономить всего 1,2 млрд грн.

Почему "дополнительных миллиардов" не хватает на пенсии

Такая прижимистость выглядит очень странной на фоне заявлений руководства Кабмина о том, что план по поступлениям в бюджет в этом году успешно перевыполняется.

Например, министр финансов Сергей Марченко в недавнем интервью заявил, что вопрос о его увольнении не стоит, потому что он хорошо справляется с наполнением бюджета. "Мы не даем оснований сомневаться в своей профессиональной состоятельности. В январе-мае мы перевыполнили сборы в бюджет на 18,3 млрд грн, собрав 421 млрд грн, сделали индексацию пенсий на три месяца раньше благодаря перевыполнению собирания ЕСВ, нашли возможность выплачивать 8000 грн предпринимателям во время карантина несмотря на отсутствие программы МВФ", - сказал он.

Очень мило: у Минфина превышение поступлений в бюджет на 18,3, млрд грн, но соседнему ведомству - Минсоцполитики - приходится экономить на пенсионерах 75-79 лет (что само по себе некрасиво) каких-то 1,2 млрд. И, тем более, если бюджет был принят с суммой в 2,4 млрд грн на пенсионеров 75-79 лет, то куда делись отведенные деньги?

Свой ответ на этот вопрос предложил экс-министр социальной политики Андрей Рева: "Если взять бюджетное финансирование Пенсионного фонда и сравнить его в 2020 г. и в 2021-м, то мы видим, что оно уменьшилось на 8,5 млрд грн". Эксперт акцентировал, что эти 2,4 млрд грн на доплаты пенсионерам и были предусмотрены в расходной части, а не доходной части бюджета. "Грубо говоря, когда они (представители власти, - "ДС") планировали расходы госбюджета и планировали бюджет ПФУ, они туда прописали завышенные ожидания от доходной части", - сказал Андрей Рева, имея в виду прежде всего поступления по единому социальному взносу (ЕСВ). По его словам, сейчас приходится покрывать такие кассовые разрывы: "За первые 5 месяцев 2021 г. власти с казначейского счета забрали и не вернули еще 7,5 млрд грн. Скажите, о каком перевыполнении бюджета может идти речь, если поступлений от ЕСВ плюс государственной дотации не хватает на финансирование текущих выплат? Естественно, там нет средств, чтобы повысить даже этой категории на 400 грн".

По мнению экс-министра, ситуацию бы можно было исправить, повысив минимальную зарплату с 1 июля до 6,5 тыс. грн. По крайней мере, это бы уменьшило дефицит средств Пенсионного фонда. Однако это повышение, как мы помним, также было перенесено, причем аж на 1 декабря.