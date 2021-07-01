Зачем ФОПы решили отнести гроб Зеленскому - интервью с Алексеем Голобуцким

Денис Сарбей / Деловая столица

Политтехнолог Алексей Голобуцкий о своевременности протеста ФОПов и перспективах других акций против Зе-власти.

«ДС» Почему столичная акция ФОПов прошла именно сейчас, летом и в предпоследнюю пленарную неделю Рады, которая сейчас не рассматривает законопроекты, связанные с малым и средним бизнесом?

А.Г. Заметьте, еще одно мероприятие было 28 июня, в выходной день. Сессия Рады заканчивается через две недели и уже точно до сентября не будет смысла проводить какие-либо похожие вещи. То есть сейчас последняя возможность хайпануть и напомнить о себе перед летним политическим перерывом в политсезоне, скажем так.

«ДС» Насколько сегодня самостоятелен или несамостоятелен лидер движения #SaveФОП Сергей Доротич? Ему кто-то помогает принимать решения, когда выходить на акции протеста?

А.Г. Я как-то слышал, что Доротич имеет отношение к «Наш дом - Украина». Всегда есть какие-то заинтересованные политсилы, которые поддерживают такие выступления, это нормальное явление. А партия Колесникова - новый проект, чего бы им и не поддержать протест. Кстати, еще одним вариантом может, как говорят, быть внутривидовая борьба в Офисе президента, там любят друг друга подставлять, но тут я деталей не знаю.

«ДС» Были разговоры, что в прошлом году Доротича в какой-то момент поддерживали в ОПЗЖ, затем говорили совершенно противоположное - дескать, поддерживала Доротича «Европейская солидарность». Возможно ли это?

А.Г. И ОПЗЖ, и Порошенко, и другие политсилы являются противниками нынешней власти, и у каждой свои интересы. ОПЗЖ - это пророссийский блок, мотивация ясна: они хотят, чтобы этот режим так или иначе ослабел и в лучшем случае пал, того же добивается и «ЕС». Поэтому логично, что они его шатают, тем более что нынешняя власть дает огромное количеств поводов для этого. Достаточно сказать, что решать в нищей стране экономические проблемы с помощью повышения налогов - это путь в никуда.

«ДС» Зачем полиция начала активно противодействовать протестующим, ведь буквально накануне еще один протест, который был направлен четко против президента, не встретил никакого сопротивления силовиков?

А.Г. Я не видел каких-то особых зверств со стороны полиции. Различие в том, что в понедельник перед ОП не было такого агрессивного перфоманса как сделали ФОПы во вторник, это раз. А во-вторых, то, что я видел - это неизвестно что, а не сопротивление. Полицейские делали вид, что они сопротивляются, а протестующие делали вид, что они прорываются. В стране, пережившей ряд майданов и силовые варианты уличных событий - вообще не новинка, эта имитация на самом деле выглядит несерьезно. С какой целью? Вполне возможно, силовое крыло власти показывает, что является гарантом ее стабильности, но это все конспирология.

«ДС» Имеют ли протесты ФОПов потенциал перерасти в налоговый майдан образца 2010 года?

А.Г. Здесь множество факторов должно сойтись. Это тема достаточно специфична в нашей стране, где главный избиратель не налогоплательщик, а пенсионер или гражданин предпенсионного возраста, от которого вопросы малого бизнеса очень далеки. Но власть умудряется сделать так, что большинство украинцев, не только ФОПов, затрагивают вопросы экономического воздействия, регулирования государства. Вот, например, нулевая декларация - это пример инициативы власти, которая так или иначе создает какие-то рычаги сопротивления.

Протестов скоро намечается целый набор, та же Юлия Тимошенко будет продолжать качать тему с референдумом по земле. Кроме того, есть международная повестка, в которой в ближайшее время могут произойти вещи, которые подтолкнут украинцев протестовать - например, какая-то уступка России, то есть протестная повестка патриотической части общества присутствует. Еще есть социальная и антиковидная повестки. Абсолютно непонятно, какая будет ситуация через полтора месяца, хотя на фоне того, что происходит сейчас в России, у нас все спокойно.

«ДС» Есть ли у Зеленского способ избежать осенних протестов?

А.Г. У президента есть способ разрядить ситуацию просто кардинальным образом: объявить выборы, как президентские, так и парламентские. Это. естественно, сразу разрядит обстановку. В нашей стране парадоксальная ситуация, ведь наши майданы происходят не из-за падения экономики, социальных условий жизни, а наоборот - чуть ли не на пике экономики. Вспомним, ведь 2013 год был далеко не самым худшим в нашей экономической жизни, да и 2004 год тоже не был таким. Если говорить про майдан не именно налоговый, а майдан в широком смысле слова, как сопротивление, то, возможно, осенью соберутся люди, которые буду раскачивать ситуацию. Тем более за последних полтора года накопилось огромное количество нерешенных проблем, которые за счет ковида, откладываются на потом - они дадут о себе знать.

