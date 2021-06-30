«Укравтодор» 29 июня залил межбанк долларом. Валюта под ОВГЗ не зашла

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с удешевления доллара: 29 июня его курс просел на 9 копеек, и торги финишировали на 27,20-27,25 грн/$.

На наличном рынке валютные цены рухнули сильнее. Сразу на 15-20 копеек на продаже людям и на 15 копеек на выкупе:

* до 27,25-27,45 грн/$ - на продаже;

* до 26,95-27,20 грн/$ - на покупке.

Люди мало берут доллар, вероятно, ждут еще большего снижения его курса. В основном идет продажа американской валюты.

На межбанке котировки двигали в разные стороны. Объем сделок сократился - с $345 млн до $230 млн, хотя даже после этого был на уровне выше среднего.

"Как и в пятницу главным продавцом доллара было государственное агентство "Укравтодор". Пока оно заливало рынок долларом, гривна укреплялась. Но когда закончило, и появилась информация о крупном возмещении НДС, то котировки пошли в обратную сторону. Ключевым валютным покупателем был регулятор, а также иностранцы подкупали доллар под дивиденды", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк стартовал снижением доллара на 6 копеек (к пятничному закрытию торгов) - до 27,25-27,28 грн/$. Почти сразу на продажу валюту стал Укрэксимбанк, который распродавал доллар "Укравтодора" (из $700 млн, которые автодорожники получили от привлечения еврооблигаций), потому в первые 5 минут торгов рынок отошел на 27,20-27,23 грн/$. А после пошел скатываться сначала на 27,17-27,19 грн/$, а затем и на 27,15-27,17 грн/$.

На этом уровне появился Национальный банк. Сначала он заявил о покупке валюты по 27,17 грн/$, а затем опустил свой ценник до 27,15 грн/$. Казначеи давали разные оценки по объемам выкупа НБУ: одни считают, что он приобрел порядка $30 млн, а другие - вообще $38-40 млн.

Благодаря сделкам регулятора, котировки продолжительное время держались в рамках 27,15-27,1750 грн/$. Кроме него, по словам банкиров, валюту брали иностранцы, которые помогали клиентам выводить дивиденды из Украины и импортеры - нефтетрейдеры и прочие.

После 15:30 произошел новый курсовой разворот на межбанке - котировки резко пошли в рост после появления сообщения Госказначейства о крупной выплате бизнесу в рамках возмещения НДС. Предприятия получили 4,4 млрд грн. Это притом, что за всю прошлую неделю им выплатили немногим более 3 млрд грн.

"Ну, кто так делает - зачем так заливать рынок долларом? Неясно. Если бы валютные продажи "Укравтодора" шли по $20 млн или даже $40 млн в день - это бы так сильно не рвало бы курс гривны. Плюс можно было бы закрывать часть сделок внутри Укрэксимбанка. Ведь другим его клиентам потребуется доллар. Я имею в виду, покупки валюты под вакцины, которые мы наблюдали совсем недавно, а также ожидаемые валютные покупки НАК "Нафтогаз" под закупку газа", - сказал "руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Казначеи подчеркивают, что "Укравтодор" - главный валютный продавец на текущий момент. По разным оценкам, он сегодня выбросил на межбанк порядка $150 млн. Это больше половины всего предложения: $150 млн из $230 млн.

Иностранцы, которые во вторник обычно продавали доллар под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма, сегодня не появлялись на рынке. Валюта под ОВГЗ не зашла. Да и само размещение бумаг Минфина оказалось откровенно провальным.

29 июня правительство смогло продать новых ОВГЗ лишь на 2,5 млрд грн. Это худший показатель с 11 мая, когда было привлечено еще меньше - 1,43 млрд грн. В июне объемы размещений гособлигаций Минфина варьировались от 7,97 млрд грн до 19,1 млрд грн.

Скромные продажи бумаг никак не связаны с желанием чиновников сэкономить на процентах: по 3-х и 12-месячным бумагам ставки приподняли. Они сегодня не завернули ни единой заявки на покупку, сгребли каждую предложенную гривну, но все равно вышли лишь на 2,5 млрд грн. Структура размещения ОВГЗ была следующей:

* на 744 млн продали гособлигаций на 1 год под 10,99% годовых;

* на 554 млн грн - на 5 лет под 12,59% годовых;

* на 327 млн грн - на 6 лет под 12,73% годовых;

* на 203 млн грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;

* на 117 млн грн - на 3 месяца под 8,5% годовых;

* на 76 млн грн - на 3 года под 12,3% годовых.

Видно, что банки сокращают свои вложения в долговые бумаги. А иностранцы взяли паузу в покупках: или купили немного облигаций, или не взяли ничего.

Завтра межбанк будет зависеть от двух факторов: от дальнейших продаж доллара "Укравтодором", а также от выплат возмещений по НДС. Последний день месяца, так что Минфин может продолжит перечисления по налогу.

Планы автодорожников рынку неизвестны. Но можно не сомневаться, что без валютных продаж "Укравтодора", доллар завтра, 30 июня, продолжит дорожать - дойдет до 27,30 грн/$ или даже выше. Но если госагентство будет и дальше поставлять валюту на межбанк - гривна уйдет ниже 27,20 грн/$.

"Если "Укравтодор" будет дальше заливать рынок валютой, то гривна продолжить укрепляться. Нацбанк будет принимать этот доллар. Может это и есть цель", - заметил Шевчишин.