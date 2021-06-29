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АНАЛИТИКА

Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику

10:00 29.06.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Вчера и политики, и эксперты много говорили о нашей Конституции, которой исполнилось 25 лет. Говорили как о необходимости ее обновления, так и предостерегали от попыток переписывания ради усиления полномочий президента.

Вечно непроходимый Большой Герб: Почему ничего не светит ни архангелу в носках, ни льву с писюном

Президент Владимир Зеленский внес как неотложный законопроект о Большом Гербе. "Это Большой Герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, ссор, мнений и различных видений. Это нормально, это демократия, я думаю, что в год 30-летия Независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку", - подчеркнул глава государства.

Сразу заметим: этот документ должны поддержать 300 и больше народных депутатов, которых в нынешнем составе Верховной Рады не наберется. Причин тому несколько. Первая - много избранников народа считают, что Малый Герб, то есть Тризуб на щите, исторически сложился как символ нашей страны, поэтому дорисовывать к нему различные другие символы нет необходимости. К тому же после узаконивания Большого Герба придется перепечатывать документы, менять печати, вывески на зданиях органов государственной власти и т. д., что повлечет за собой масштабные расходы из бюджета.

Вторая причина - продолжаются дискуссии, какие именно символы должны быть на Большом Гербе. Статья 20 Конституции говорит, что он устанавливается с учетом знака княжеского государства Владимира Великого (то есть, тризуба) и герба Войска Запорожского (то есть, козака с мушкетом). Именно "Запорізького", а не "Запорозького", - такая ошибка в тексте. О других знаках в Конституции не говорится.

Третья причина - эскизы-победители всех конкурсов, которые проводились при нескольких президентах, вызвали шквал критики со стороны ученых, политиков и общественных активистов. Не является исключением и последний эскиз-победитель, на котором архангел Михаил в белых носках, а у льва виден половой орган. Специалисты по геральдике объясняют: к гербам существуют определенные требования, которые не принято нарушать. В ответ критики говорят: эти символы архаичные, мол, давайте что-то современное.

Иначе говоря - за почти 30 лет независимости у нас так и не пришли к согласию, что должно быть на Большом Гербе кроме Тризуба (даже изображения козака существуют разные), поэтому попытки утвердить обновленный символ государства каждый раз завершались скандалами и наконец откладывались на потом. Будет так и сейчас.

Изменения относительно децентрализации: Шесть лет хождения по мукам

Куда интереснее выглядят другие изменения в Конституцию, рассмотрение которых вчера анонсировал председатель парламента Дмитрий Разумков. "По состоянию на сегодня реформа децентрализации пока не завершена. Чтобы довести ее до логического конца и реализовать в полном объеме, нам необходимо будет внести изменения в Конституцию. Это будет непростой, но исторический процесс", - заявил он. При этом Разумков добавил, что изменения в Основной Закон должны быть "осторожными и обдуманными, потому что любая, даже маленькая ошибка может привести к глобальным последствиям, иногда катастрофическим". Ранее, напомним, он выступил против изменений, касающихся формы правления в государстве, тем самым дав понять, что идея превращения Украины из парламентско-президентского государства в президентское не получит поддержку в Верховной Раде. Однако к таким идеям вернемся позже, а сейчас напомним, какие изменения относительно децентрализации предлагалось внести в Конституцию.

25 февраля Владимир Зеленский в своем выступлении в парламенте заявил о необходимости ликвидации местных администраций и внедрении института префектов. "Мы хотим, чтобы ряд вопросов на местах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в том или ином регионе Украины. Но вместе с тем мы должны сохранить нашу территориальную целостность. Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства", - отметил глава государства.

Шесть лет. Именно столько времени исполнится 1 июля с тех пор, как пятый президент Петр Порошенко обнародовал свой проект изменений в Конституцию относительно децентрализации. Тогда впервые украинцы узнали, что у нас хотят ввести институт префектов, которые будут осуществлять контрольно-надзорные функции, имеют право приостанавливать действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд. Этих чиновников будут назначать так же, как сейчас назначают глав местных администраций - указом президента по представлению Кабмина. Но несмотря на заверения Порошенко, что введение префектов никоим образом не будет касаться распределения полномочий между ветвями власти, оппозиционеры обвинили его в намерениях узурпировать власть.

16 июля 2015 года Порошенко презентовал проект изменений в Конституцию в парламенте. В тот же день 288 депутатов направили документ в Конституционный Суд. Оппозиционеры тогда настаивали, что в Основном Законе хотят узаконить и особый статус Донбасса, хотя Порошенко убеждал: проект только предполагает возможность специфического порядка в осуществлении местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, что определяется отдельным законом. 31 августа после положительного заключения КСУ этот законопроект снова внесли в сессионный зал и депутаты его поддержали. Но произошло это при трагических событиях, которые произошли возле здания парламента: во время многолюдного митинга, организованного оппозицией, в сторону нацгвардейцев полетела боевая граната, погибли четыре силовика, в целом же ранения различной степени тяжести получили более ста человек.

Законопроект, принятый во время тех кровавых событий, снова отправили в Конституционный Суд, но в итоге от его окончательного одобрения отказались. Вернулся к этой теме Петр Порошенко 12 ноября 2018 года, выступая на заседании Совета регионального развития. Однако дальше началась предвыборная кампания и было уже не до фундаментальных изменений в Конституцию.

Чуть больше чем через год, 13 декабря 2019-го, свои изменения предложил уже Владимир Зеленский. Его законопроект был очень похож на законопроект Порошенко, впрочем были и определенные различия. В частности, об особенностях самоуправления для отдельных территорий прямо не говорилось. Но все равно инициативу Зеленского встретили настороженно, президента обвиняли в том же, что и его предшественника, - попытке усилить свои полномочия. А еще в завуалированной возможности предоставления особого статуса регионам без изменений в Конституцию.

Через несколько недель президент неожиданно отозвал свой законопроект и заменил его немного поправленным. Но количество замечаний к документу только возросло. 16 января 2020 года законопроект №2598 был отозван на доработку. Она, как видим, продолжается уже полтора года, и, очевидно, осенью на суд общественности вынесут очередной вариант изменений в Конституцию. Которые наживут те же проблемы, которые были со всеми предыдущими вариантами.

Когда ждать большую политическую реформу

Основательно переписывать Основной Закон не будут, только внесут в него необходимые и актуальные изменения. В этом уверяют провластные спикеры. Однако стоит обратить внимание на несколько нюансов. Нюанс первый - если в парламенте провалятся президентские инициативы об изменениях в Конституцию, а это не только упомянутые, но и еще несколько законопроектов, некоторые из них проголосованы в первом чтении, властям придется надолго снять с повестки дня любые попытки что-то переписать в Основном Законе. Это станет признаком слабости президента. И наоборот - силы, когда 300 голосов он найдет.

Нюанс второй - если будет принято решение о баллотировании Зеленского на второй президентский срок, то следует учитывать, что он уже не будет иметь монобольшинства в следующей Верховной Раде. Ее состав будет избираться без мажоритарщиков, дружба с которыми дает возможность иметь в парламенте группы-сателлиты. То есть придется создавать коалицию. Со всеми проблемами таких политических союзов. Избежать этого можно путем изменения формы правления на президентскую. Поэтому нельзя исключать, что нас ожидает большая политическая реформа. Не сейчас, но такое развитие событий сбрасывать со счетов не стоит.

Тем более на желание увеличить полномочия указывают как отдельные его действия, в частности использование СНБО для внедрения санкций и проведения других быстрых решений, так и попытки усилить главу государства путем предоставления ему новых полномочий. Последний пример - законопроект №5672 авторства "слуг" Николая Стефанчука (брат вице-спикера Руслана Стефанчука) и Ивана Калаура. Этим законопроектом предоставляется право президенту принимать "политико-правовое решение как исключительную уголовно-правовую меру". Авторы пишут, что проект разработан с целью обеспечения своевременной и эффективной защиты прав человека, а также предотвращения уклонения от уголовной ответственности лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления на временно оккупированной территории Украины. Намерения на первый взгляд правильные, однако о таких полномочиях не написано в Конституции. Более того, если узаконят политико-правовые решения здесь, то почему бы не пойти дальше и не дать право президенту принимать такие решения и в других случаях? Хочу - наказываю, хочу - милую...
 

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