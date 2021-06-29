Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Одна из версий происходящего - целиком прагматичная. И заключается она в подготовке к выборам в российскую Госдуму, которые пройдут 19 сентября.

На прошлой неделе жителям захваченной Россией части украинских Донетчины и Луганщины были предоставлены виртуальные доказательства выполнения громкого обещания, данного недавно одновременно обоими главарями российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске - соответственно Пушилиным и Пасечником. Имеется в виду открытие пресловутой "границы" между "народными республиками", закрытой еще весной 2020 года из-за коронавирусной пандемии.

Уже в прошлые выходные на "пограничном пункте" в оккупированном Дебальцево активно вели съемки местные пропагандистские телеканалы, радостно вещая на фоне таблички "Зона таможенного контроля" о невероятных "покращеннях" при выезде через шлагбаум в "ближнее зарубежье" уже сегодня. Ну а к концу текущей недели, точнее в пятницу, кремлевские гауляйтеры в ОРДЛО приготовили своим "подданным" вообще эпохальный сюрприз: так называемое "ГП "Донецкая железная дорога" торжественно объявило, что скоро, дескать, откроется "международное" пассажирское железнодорожное сообщение.

Если же говорить без пафоса, то речь идет всего лишь о возобновлении с 1 июля курсирования "ОРДЛО-экспресса" - электрички Ясиноватая - Луганск - Ясиноватая. Плюс будут продлены маршруты следования пригородных поездов Дебальцево (ОРДО) - Луганск и Дебальцево - Родаково (ОРЛО), причем движение, как обещано, "будет осуществляться ежедневно круглый год". Между прочим, до "русской весны" 2014 г. железнодорожная станция "Ясиноватая" была крупнейшей в Украине, и ежедневно через нее следовало порядка 40 пригородных поездов в различных направлениях и столько же - пассажирских поездов дальнего следования. Да и через станцию "Дебальцево" курсировали десятки электричек и поездов.

"Два концлагеря объединят?"

Впрочем, реакция живущих в оккупации на все это "светлое будущее" оказалась несколько отличительной от трактовок пропагандистов. А если быть точным, то абсолютно противоположной - по крайней мере, в соцсетях наблюдалось откровенное разочарование. Ведь весь смысл для жителей оккупированного Донецка и окрестностей в открытии "границы ЛНР" состоял в том, что будет проще выезжать на контролируемые украинским правительством территории. Однако оказалось, что "гражданам ДНР" путь в свободную Украину через КПВВ "Станица Луганская" заказан, так как "власти ЛНР" пропускают через свой блокпост перед мостом над Северским Донцом исключительно обладателей прописки в населенных пунктах оккупированной Луганщины. И что это значит, можно проследить по свежей статистике пересечений линии разграничения за минувшую неделю, предоставленной украинской Госпогранслужбой.

"Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей увеличился на 50%. Всего за неделю этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины пересекло 13 255 человек, а на контролируемую территорию - 12 702 человека. Напротив КПВВ "Новотроицкое" (на линии соприкосновения с ОРДО - "ДС") оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 780 человек и 135 транспортных средств", - сообщили украинские пограничники.

Посему общее мнение жителей ОРДЛО относительно такой "интеграции" можно наблюдать лишь по одному яркому соцсетевому выводу анонимного пользователя: "Два концлагеря объединят? Радость-то какая. В Кремле дали команду на создание объединенной резервации, а значит, друзья, мы попали в российский капкан надолго".

Причины для квазисоюза

Так зачем, собственно, Кремль начал мнимую интеграцию ОРДО с ОРЛО? Есть два объяснения и оба - политические.

Первая версия - довольно конспирологическая, и состоит она в том, что в планах Путина якобы создать на территории ОРДЛО такую себе "конфедерацию". Под названием то ли "Новороссия" (в весьма усеченном формате, ведь в состав такого образования изначально планировалось включить не только всю территорию Донецкой и Луганской областей, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области, но не получилось), то ли "Союз народных республик" (что можно сделать в любой момент, но такой "СНР" в виде чисто механического слияния двух квазиреспублик будет, прежде всего, противоречить "Минску", а это - любимый конек Кремля в любом формате переговорного процесса).

Зато вторая версия квазисоюза всея ОРДЛО - целиком прагматичная. И заключается она в подготовке к выборам в российскую Госдуму, которые пройдут 19 сентября. "В оккупированном РФ Донбассе полным ходом идет предвыборная кампания, вот только для приезжих политтехнологов, артистов, агитаторов и других участников становится неудобно осуществлять поездки в Донецк и Луганск через РФ. Из Луганска в Донецк расстояние составляет 168 км, но если учитывать внутренние правила оккупантов, то ехать необходимо только через РФ (Ростовская область), данный фактор увеличивает количество потраченного времени на дорогу", - объяснил кремлевскую логику в одном из своих блогов основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский.

При этом в предвыборной стратегии путинской "Единой России" ОРДЛО занимает особое место - тут идеальная зона для любых фальсификаций выборов. Ведь не зря же в оккупированных районах Донетчины и Луганщины настолько массово выдавались российские паспорта, которых на руках у живущих в оккупации, по оценкам секретаря СНБО Алексея Данилова, - уже 630 тысяч. А при желании российскую статистику "паспортизации" ОРДЛО можно к осени довести и до миллиона. Кто проверит? Никто, но целый миллион дополнительных голосов, которые можно чуть ли не автоматически заносить в протокол ЦИК РФ, на дороге не валяется.