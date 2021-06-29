Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве

Россия сообщила об обстреле в Черном море британского эсминца Defender, однако эта информация оказалась преувеличением. В Минобороны Великобритании отреагировали: "Мы считаем, что русские проводили артиллерийские учения в Чёрном море и передали предупреждение морским силам об их деятельности. Никаких выстрелов не было направлено на эсминец Ее Величества Defender и мы не признаем, что бомбы были сброшены по его курсу".

Это подтвердил и корреспондент BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эсминца. По его словам, на расстоянии действительно были слышны выстрелы, корабль находился вне их досягаемости.

Россия утверждает, что корабль направлялся через ее воды, но Британия настаивает, что эсминец шел через украинские территориальные воды, по известному международному безопасному маршруту - у берегов Крыма, который сейчас оккупирован Кремлем.

Ударный комплекс "Гром" сможет поражать цели на расстоянии свыше 30 км

Как сообщает ИА "ОПК", сейчас на испытаниях находится новая разработка компании "Атлон Авиа" - ударный комплекс "Гром". По словам директора компании Артема Вьюнника, "Гром" является средством доразведки и поражения важных или достаточно дорогих целей на большом расстоянии - 30+ километров в закрытых позициях.

"Суть комплекса и концепция в том, что он взлетает вертикально, достается в район цели в течение 15-20 минут на расстояние 30+ километров, вертикально поражает цель. То есть, фактически обеспечивая точечное поражение цели без повреждения инфраструктуры вокруг", - отметил Вьнник. Он также добавил, что боевая часть, использующаяся в "Громе", является кумулятивно-осколочной, ее производство будет происходить на заводе "Артем".

В Sea Breeze-2021 будет участвовать рекордное количество союзников Украины

В украинском-американских учениях в черноморском регионе примет участие рекордное количество стран - тридцать две. В том числе и Шестой флот ВМС США.

Как отметили в американском посольстве в Украине, учения SeaBreeze повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе. Дипломаты подчеркнули, что Sea Breeze-2021 имеют наибольшее в истории учений количество стран-участниц - 32 страны с 6 континентов, в них принимают участие 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Британцы построят для Украины корабли и морские базы

21 июня в Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS Defender, о котором шла речь выше, министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Как сообщает портал Арміяinform, Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, строительство двух баз ВМС Украины.

Кроме того, Военно-морские силы Украины получат от правительства Великобритании два тральщика. По информации "Думской", речь идет о закупке британских тральщиков типа Sandown, которые были построены в начале 90-х годов прошлого века. Всего в состав Королевского флота было введено 15 тральщиков этого типа, однако в 2000-х три корабля передали Эстонии, а еще три Саудовской Аравии. Таким образом, сейчас HMS располагают девяткой кораблей этого типа, два из которых передадут Украине.

Тральщики вооружены 30-мм пушкой Mark44 Bushmaster II, тремя шестиствольными 7,62-мм пулеметами "Миниган" и парой пулеметов общего назначения. Также на кораблях установлены радары и системы поиска мин, включая мощный гидролокатор. Корабли, возможно, будут модернизированы более современными системами для поиска мин.

Украинская оборонка представила новые образцы вооружения на выставке в Киеве

На завершившейся международной выставке "Оружие и безопасность" украинскую экспозицию представили 36 предприятий ГК "Укроборонпром", 23 предприятия ГС "Лига оборонных предприятий Украины" и два предприятия Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщает depo.ua.

На выставке выделялся разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300" от Киевского конструкторского бюро "Луч". Он предназначен для наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки и нанесения ударов в оперативно-тактическую глубину, в частности, на море. Главный акцент - на способности беспилотника обнаруживать цели при любых погодных условиях.

Но больше всего внимание привлекал современный украинский многоцелевой ударный stealth-беспилотник ACE ONE в виде полноразмерного макета. По данным разработчиков, он может во внутренних отсеках переносить вооружение весом до одной тонны. Компания ЗАО "Рамзай" презентовало беспилотный ударный вертолет RZ-500. Его взлетная масса - 500 килограммов, боевая нагрузка - 100 килограммов. RZ-500 может находиться в воздухе до трех часов, максимальная дальность составляет 300 километров, а тактический радиус - не менее 60 километров. RZ-500 может выполнять не только ударные функции, но также разведку и целеуказание, в частности для управляемых снарядов и других боеприпасов с лазерным наведением.





Из представителей водной военной техники выделялись украинская компания "Нибулон" из Николаева и французский OCEA, которые совместно представили катер береговой охраны OCEA FPB 98.

Среди сухопутной техники привлекли внимание танк БМ "Оплот" производства ХКБМ им. А. Морозова и футуристический дизайн вездеходов двойного назначения. В частности, вездеход ATLAS - разработка компании Atlas Industry из Днепра. Он может использоваться для выполнения и гражданских, и военных задач, спасательных операций, поскольку комплектацию можно менять. Вездеход рассчитан от 6 до 12 человек, или вместо кресел можно поставить носилки для медицинских спасательных операций.