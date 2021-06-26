Финансовые новости
- |
- 26.06.21
- |
- 01:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Неожиданная продажа валюты «Укравтодором» укрепила гривню на межбанке
23:22 25.06.2021 |
25 июня его курс доллара опустили сразу на 22 копейки, и межбанк закрылся в диапазоне 27,33-27,34 грн/$.
Наличный рынок на все это мало отреагировал, там цены на американскую валюту откатились лишь на 5 копеек:
до 27,40-27,65 грн/$ - на продаже;
до 27,10-27,35 грн/$ - на покупке.
Банкиры сообщили о резком снижении валютного спроса со стороны населения. Люди перестали раскупать валюту, вероятно следят за кульбитами на безналичном рынке.
Межбанк целый день удивлял и шокировал даже искушенных казначеев. Еще вчера там не хватало доллара и Нацбанк продажами из золотовалютных резервов (до $70 млн) спасал ситуацию. А сегодня на рынок неожиданно для многих полился валютный поток, и НБУ выходил на торги, чтобы выкупить излишек.
Излишек, надо сказать, не маленький - порядка $150 млн. Именно столько по подсчетам финансистов купил Национальный банк. А объем торгов подскочил с $226 млн до $345 млн.
"Главным событием сегодня стала продажа долларов, которые "Укравтодор" привлек от размещения своих еврооблигаций. Часть этих средств оказалась на межбанке, и сильно увеличила валютное предложение, которое выкупал регулятор. Это стимулировало укрепление гривны перед трехдневными выходными", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Стартовал межбанк с 4-копеечного снижения курса доллара - в рамках 27,48-27,52 грн/$. Поначалу шла спокойная торговля. Рынок следил за иностранцами, а они стояли и на продаже доллара, и на покупке. Продавали валюту, скорее всего, под покупку ОВГЗ Минфина в будущий вторник, 29 июня, а покупали - под вывод дивидендов. Ими, по словам банкиров, активно занимались Ситибанк и Креди Агриколь Банк. За иностранцами двигались валютные продажи украинских экспортеров, и котировки плавно снижались: сначала на 27,46-27,48 грн/$, а затем и на 27,43-27,44 грн/$.
После на торгах началось стихийное увеличение валютного предложения - это уже был доллар "Укравтодора", который сегодня продавал государственный Укрэксимбанк. В минувшую пятницу автодорожники провели первое в своей истории размещение еврооблигаций на $700 млн (под 6,25% на 7 лет), и сегодня решили перевести часть этой суммы в гривну.
Под продажи "Укрвтодора" на рынок вышел Нацбанк и скупал валюту. Он ставил сегодня два курса - сначала 27,34 грн/$, а затем 27,33 грн/$. По разным оценкам, НБУ приобрел порядка $150 млн. В итоге межбанк закрылся на его ценовых ориентирах - 27,33-27,34 грн/$.
"Такие движения, конечно, угнетают рынок. Объем большой, и межбанк не может его самостоятельно абсорбировать. Думаю, не стоило так бомбить рынок, надо было продавать валюту понемногу без шоков. Тем более еще в пятницу перед большими выходными", - прокомментировал происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
В тоже время заливание крупной валютной суммы немного охладило пыл спекулянтов, которые играли на подорожание доллара всю неделю, и немного успокоило иностранцев, скупавшихся под дивиденды.
При этом крупное вливание спровоцировало еще больше вопросов на будущее. Прогнозирование изменения курса доллара стало еще сложнее, поскольку на рынке нет информации о планах по дальнейшей продаже валюты "Укравтодора". В его распоряжении должно было остаться еще порядка $550 млн (с учетом продажи около $150 млн), и неясно будет ли он их конвертировать в ближайшее время.
Дополнительные поступления валюты на межбанк - хорошая новость. Но если она будет приходить стихийно, то будет поступать в основном в золотовалютные резервы Нацбанка. На рынке мало что будет оставаться.
С оглядкой на продажи "Укравтодора" и предстоящее размещение 6 выпусков ОВГЗ во вторник, казначеи допускают укрепление гривны на будущей неделе. Но все же напоминают о рисках и новостях, которые продолжат давить на рынок.
"Если убрать фактор "Укравтодора", то котировки должны вернутся к 27,5 грн/$. Иностранцы остаются "темной лошадкой": они на паузе и их активизация конечно приведет к более активной раскачке рынка. Цены на зерно на мировом рынке падают, а нефть дорожает - это не в пользу гривны. К тому же "Нафтогаз" начал закачивать газ в хранилища, то есть будет покупать доллар, что также может давить на межбанк. Еще интервью Президента Зеленского, новости от Совета нацбезопасности и обороны, ситуация на Донбассе и первые случаи "Дельта" штамма коронавируса в Украине - все эти новости будут перевариваться рынком", - считает Шевчишин.
Открытие межбанка во вторник ждут в рамках 27,29-27,33 грн/$. А дальше допускаются разные варианты в зависимости от планов "Укравтодора" по валютной продаже и иностранцев по покупке/продаже: как движение на 27,20 грн/$, так и возврат к 27,50 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»
|Признания, подозрения и угрозы: О чем рассказал Зеленский «1+1» и как это ему вылезет боком
|Зеленский и заморозка на Донбассе. Как украинцы сами станут крайними
|Законы для «слуг» и законы для «народа»: Чего мы не замечали в работе Верховной Рады
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|План Мааса и Лаврова по Донбассу. Зачем Меркель вызвала к себе Зеленского
|Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой
|Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса
|Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой
|СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах
|Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
Это интересно
|Google вдвое снизит комиссию для разработчиков с оборотом до миллиона долларов США в год
|Microsoft собирается обновлять Windows 11 лишь раз в год
|Представлен обновленный Dacia Duster
|США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю
|Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США
|Peugeot представила новый 308 в кузове универсал