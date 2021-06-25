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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»

17:01 25.06.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Ради того, чтобы отвести подозрения от руководителя своего офиса, Зеленский решил рискнуть своим собственным имиджем и репутацией внутри страны и на Западе.

Интервью Владимира Зеленского в программе «VIP с Наталией Мосейчук» на телеканале «1+1» длилось свыше 50 минут. Но наибольший резонанс в соцсетях вызвал короткий фрагмент, в котором президент впервые признался в том, что спецоперация по поимке «вагнеровцев» действительно проводилась и была сорвана.

«Была, но не наша»

Напомним, что речь идет об операции, которая проводилась в июле 2019 г. И что Зеленский публично отрицал сам факт ее проведения. 20 августа прошлого года он назвал бредом информацию о «сливе» операции украинских спецслужб по переправке и задержанию бойцов российской ЧВК «Вагнера», которые в результате этого «слива» были арестованы в Беларуси и позже выданы России.

«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», - сказал Зеленский в комментарии «Радио Свобода».

Через месяц, 18 сентября, с опровержением спецоперации по «вагнеровцам» выступил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. «Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но все не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, - это вовсе не смешно», - заявил он в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

Однако в декабре главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев сообщил, что он работает над документальным фильмом о провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ по захвату «вагнеровцев» в Беларуси. Украинский журналист Юрий Бутусов, знакомый с людьми из Bellingcat, предположил, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс. «Причина такого резонанса - участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии», - пояснил он.

К сожалению для Банковой, вряд ли кто-то мог бы поверить в то, что Bellingcat просто-напросто пересказывает «Комсомольскую правду». Впрочем, к счастью для Банковой, анонсированный Грозевым выход фильма Wagnergate многократно задерживался и переносился. Интерес к нему в украинском обществе, поначалу перегретый, постепенно остыл.

И вот сейчас совершенно неожиданно Зеленский изменил показания. «Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - правда. То, что этого не произошло, - слава Богу, мы проявили субъектность в этом важном вопросе», - заявил он в интервью «1+1».

Зеленский сам позвонил Лукашенко

Но это еще не весь сюрприз. Далее Зеленский рассказал о своей личной роли в этой истории. «С Лукашенко Вы, кстати, общаетесь сейчас?» - спросила его Мосейчук. - «Сейчас нет. Последний раз мы общались с ним по телефону, кстати, раз мы говорим о "вагнеровцах", это то, где я был вовлечен в эту тему. Это когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие... Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие».

Это признание Зеленского вызвало немалый ажиотаж у его политических оппонентов. Например, партия «Европейская солидарность» сразу после выхода интервью Зеленского обратилась к нему с заявлением: «Сегодня вы фактически выступили с явкой с повинной. Сам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене - и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя».

Очевидно, этим своим признанием Зеленский вызывает огонь на себя. Ему вовсе не обязательно было рассказывать о своем разговоре с белорусским диктатором, тем более что сам Лукашенко об этом эпизоде не упоминает.

Более того, Зеленский умышленно создает ложное впечатление, будто именно из-за истории с «вагнеровцами» его отношения с Лукашенко испортились. «Это была моя последняя с ним беседа», - утверждает Зеленский, но факты говорят об обратном. Лукашенко выдал «вагнеровцев» России 14 августа 2019 г., а менее чем через два месяца, 4 октября, Зеленский и Лукашенко совместно провели в Житомире Форум регионов Украины и Беларуси. «Я благодарен Александру Григорьевичу за то, что Беларусь защищает Украину, наш суверенитет и территориальную целостность», - заявил тогда Зеленский.

Лукашенко, в свою очередь, похвастался, что «серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину». На переговорах в расширенном составе, прошедших в рамках форума, Зеленский предложил Лукашенко обсудить возможность подачи совместной заявки на проведение Олимпийских игр. «Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня», - согласился Лукашенко.

В общем, теплая дружеская беседа, громадные совместные планы... И никаких признаков того, что Зеленский досадует на Лукашенко из-за «вагнаровцев».

Ермак - alter ego Зеленского

Но зачем, собственно, Зеленскому вызывать огонь на себя? Ради чего он создает ложные версии, легко опровергаемые фактами?

Оказывается, не ради чего, а ради кого. Ради Ермака.

Мосейчук начала разговор с Зеленским о "вагнеровцах" именно с Ермака. «Его имя прозвучало и звучит в контексте вагнеровского скандала о российских диверсантах, которых могли захватить и не схватили. Говорят, что была утечка информации как раз из Офиса президента, и намекают, что Андрей Борисович причастен к этому. Скажите, пожалуйста, Вы давали задания Службе безопасности или иным органам проверить причастность Ермака. Или он для Вас вне подозрений?» - спросила Мосейчук.

Зеленский в своем ответе сказал даже больше, чем его спрашивали. «Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляла мне и предоставляет информацию обо всем моем окружении и всех моих людях. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, я бы не хотел потом потерять того или иного человека. К Ермаку у СБУ, украинской разведки ноль вопросов».

Напомним, что СБУ и украинская разведка - это как раз те органы, которые, по утверждению Bellingcat, проводили, совместно с западными партнерами, спецоперацию по поимке «вагнеровцев». И вот сейчас, оказывается, Зеленскому очень важно убедить украинское общество, что Ермак - вне подозрений. Именно для того, чтобы отвести подозрения украинского общества от Ермака, Зеленский и переключает внимание на свой разговор с Лукашенко.

Подчеркнем: суть скандала вокруг «вагнеровцев» в том, что после совещания на Банковой произошла утечка информации - и в результате спецоперация была сорвана. В связи с этой утечкой наиболее часто упоминалась фамилия Ермака. А разговор Зеленского с Лукашенко произошел уже после утечки и после того, как операция была сорвана. Если бы операция не была сорвана, то никакой нужды в разговоре с Лукашенко вообще не было бы. Самолет с «вагнеровцами» спокойно вылетел бы из Минска в направлении Турции и был бы спокойно посажен в Киеве для поимки российских террористов.

Итак, Зеленский рискует имиджем и репутацией (которые ему еще пригодятся, если он планирует на второй срок) только ради того, чтобы отвести подозрения от руководителя своего офиса. Фактически это признание исключительной роли Ермака в нынешней системе власти. Ермак - это даже не вице-президент. Это alter ego («второе я») Зеленского.

Кстати, в ответах Зеленского очень четко слышатся фразы Ермака. «Всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я тут с ним и для него», - заявил Ермак в интервью, которое вышло на «Левом береге» год назад, 17 июня 2020 г. «Он пришел со мной, он уйдет со мной», - это слова Зеленского о Ермаке в интервью «1+1».

Чего боится Банковая

Тут самое время задаться вопросом, а почему вообще Зеленский решил поговорить с Мосейчук о «вагнеровацах». «1+1» - это телеканал, на котором Зеленский проработал много лет. И нет никаких сомнений в том, что интервью в программе «VIP с Наталией Мосейчук» было тщательно срежиссировано. Если бы даже случайно по ошибке одного из собеседников прозвучали неправильные вопросы или неправильные ответы, все это было бы убрано при монтаже.

Несколько дней назад появилась информация о том, что руководитель журналистского проекта Billingcat Христо Грозев пообещал выход фильма-расследования об операции по «вагнеровцам» на вторую годовщину спецоперации. Возможно, имеется в виду 29 июля - именно в этот день два года назад «вагнеровцы» были задержаны в Беларуси, и это означало крах совместной операции украинских и западных спецслужб. Но главное совпадение не в этом, а в том, что как раз в конце июля Зеленский должен прилететь в Вашингтон на переговоры с Джо Байденом. То есть встреча президентов Украины и США будет проходить на фоне демонстрации сетью Netflix документального фильма Billingcat о том, как окружение президента Украины сорвало операцию по захвату российских террористов, в которой участвовали спецслужбы стран НАТО, в том числе США.

Поскольку ранее выход фильма Грозева неоднократно откладывался, можно было бы предположить, что его вообще давным-давно выкупили и он никогда не появится на телеэкранах. Но у СБУ, наверное, есть какие-то контакты, с помощью которых можно было узнать реальную ситуацию.

По-видимому, на Банковой удостоверились, что на этот раз отсрочки не будет и фильм действительно выйдет. Потому и было решено включить в интервью Зеленского фрагмент о «вагнеровцах» - в качестве превентивной меры.

Однако тут нужно сразу уточнить: все, что рассказал Зеленский «1+1», предназначено исключительно украинскому зрителю, а не американскому. На Банковой боятся реакции именно украинского общества, вот и попытались предохраниться. Уже сам факт того, что Зеленский начал публично давать показания по этому делу, говорит о том, что страх на Банковой есть.

Зачем Зеленский приравнял Протасевича к «вагнеровцам»

В этой связи примечательно еще одно признание, которое совершил Зеленский в интервью «1+1». Он четко продемонстрировал свое отношение к западным спецслужбам, принимавшим участие в спецоперации по поимке «вагнеровцев».

Признаки такого отношения на Банковой стали угадываться еще месяц назад, после того как 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан опричниками Лукашенко. Чтобы посадить самолет, белорусский диктатор приказал поднять истребитель. Естественно, западные страны возмутились и стали придумывать для Лукашенко разные наказания.

Так вот, именно тогда некоторые украинские деятели и блогеры (причем те же самые, которые ранее громко кричали, что никакой спецоперации не было и все это российский фейк) стали активно доказывать, что посадка режимом Лукашенко самолета с Протасевичем - это точь-в-точь такая же спецоперация, как та, которая планировалась по поимке «вагнеровцев». Дескать, в обоих случаях речь идет о принудительной посадке на своей территории чужого самолета, а значит, мы получили бы такие же санкции и такое же осуждение от Запада.

На самом деле негативную реакцию Запада вызвал, конечно же, тот факт, что режим Лукашенко посадил у себя чужой самолет ради поимки политического оппонента. Протасевич для многих, в том числе на Западе, стал символом сопротивления режиму Лукашенко. И крайне невероятно, чтобы негативную реакцию Запада вызвала поимка украинскими и западными спецслужбами «вагнеровцев» - российских наемников, отметившихся военными преступлениями в Украине и Сирии.

Тем не менее, Зеленский в интервью «1+1» озвучил именно такую версию. «Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет и чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации», - заявил он.

Как мы уже отметили в самом начале, он приписал всю эту спецоперацию «другим странам», а Украину в нее, дескать, только пытались втянуть. И он, как видим, на этом не остановился, а решил дискредитировать эту спецоперацию, поставив ее в один ряд с позорными действиями режима Лукашенко.

Пока такими сравнениями занимались третьеразрядные деятели и блогеры, близкие к Банковой, это была одна история. Так сказать, мелкие эксцессы внутренней политики. Но когда то же самое позволил себе президент Украины, это наверняка не останется без внимания.

Общий вывод из всего этого в том, что наша власть, стараясь минимизировать свой внутренний ущерб от «вагнергейта», идет на еще большее ухудшение отношений с Вашингтоном. Казалось бы, перед встречей с Байденом Зеленский должен был бы избегать подобных действий. Но на Банковой, похоже, считают по-другому.

 

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