Признания, подозрения и угрозы: О чем рассказал Зеленский «1+1» и как это ему вылезет боком

Юрий Васильченко / Depo.ua

На телеканале олигарха Коломойского президент Зеленский говорил о судьбе олигархов. Ну, разве не милота? А еще о Порошенко, Медведчуке и о том, как поверил Лукашенко.

Из этого интервью стало понятно, что Зеленский точно хочет на второй срок, хотя и обещал, что пришел только на один. А также то, что операция по вагнеровцам как минимум точно была.

Чистосердечное признание в "сливе" спецоперации по задержанию вагнеровцев

Итак, две цитаты. Первая - главы ОП Андрея Ермака от 18 сентября 2020 года. "Это детективная история, которая была придумана с самого начала до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки - и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет".

Вторая - слова президента Зеленского во вчерашней программе Натальи Мосейчук. "Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что эта ситуация... что идея такой операции - это была идея других стран, точно не Украины. Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе. Когда вагнеровцы были на территории Беларуси, я был вовлечен в эту тему, позвонил Александру Григорьевичу (Лукашенко), предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях. Мы уже понимали, какие там фамилии, кто они такие. Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и это была последняя с ним беседа".

Вывод первый: в сентябре прошлого года Ермак врал украинцам о якобы фантастичности истории с вагнеровцами. Вывод второй: получается, что слил спецоперацию лично президент. Наивный, потому что не стоило ожидать от Лукашенко передачи в Украину российских террористов? Либо он, наоборот, воспользовался ситуацией для собственных нужд во время выборов в своей стране и заработал дополнительные баллы перед Путиным?

Вывод третий: парламентская комиссия по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности, созданная 19 мая этого года и возглавляемая "слугой" Марьяной Безуглой, должна допросить Зеленского относительно провалившейся операции по задержанию террористов ЧВК "Вагнер". Отчет о действиях главы государства станет сейчас одним из ключевых испытаний для "слуг" и их рейтинга.

Вывод четвертый: уголовного дела относительно признаков государственной измены в действиях Зеленского не будет. Ни Иван Баканов сам, ни по инициативе Ирины Венедиктовой, ни, тем более, под давлением оппозиции, его не возбудит. Поэтому дальше громких требований оппозиционеров о начале процедуры импичмента (которую по существующему закону провести невозможно) дело не пойдет. А дальше это попытаются заговорить в том русле, в котором говорит и президент: привозить вагнеровцев таким образом не хотели, чтобы предотвратить международный скандал.

Вывод пятый: Зеленский вернул тему вагнеровцев в информпространство, да еще и так, что придется признаваться, кто предложил эту спецоперацию - американцы или кто-то из их партнеров. Очевидно, на Западе сделают выводы относительно заявлений Зеленского. И, пожалуй, эти выводы не улучшат наши взаимоотношения. А вот в Кремле будут радоваться.

О Порошенко и "пленках Медведчука"

Владимир Зеленский: "Мы все об этом знали, мы не имели пленок, но много разной было информации от СБУ, разведки. Мы понимаем, как это происходило, мы понимаем, что с террористами, сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе и с пятым президентом или его людьми. Мы прекрасно это понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на Донбассе, что уголь этот покупала Украина через Россию. Он вывозился... Он (Порошенко) мне не интересен. Он мне был не интересен, даже когда он был президентом. Сначала мы его поддерживали, желали изменений в Украине. Он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он не готов этого осознать. И все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки - это государственная измена, и то, что он сделал, когда все полномочия по переговорах предоставил Медведчуку, - это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Люди делали деньги. Я хотел сказать резко, когда они говорят о красных линиях. Так вот, они перешли не красные, а кровавые линии. То есть они зарабатывали на смерти военных. Это мое мнение, это не приговор суда".

И здесь несколько выводов. Вывод первый: ничего нового в привязке Петра Порошенко к Виктору Медведчуку нет, этой технологией Банковая пользуется не первый месяц, новое - в прямых обвинениях в адрес пятого президента в зарабатывании на войне, и поэтому здесь либо Порошенко подаст в суд за клевету, либо не подаст, и избиратели сочтут слова Зеленского правдой. Пока в "ЕС" отреагировали только гневным заявлением.

Вывод второй: так называемые пленки Медведчука - интересный артефакт не только по содержанию разговоров, но и по природе своего происхождения. Пока не будет известно, кто, когда, зачем записывал эти разговоры, не монтировались ли они и как оказались в широком доступе (журналисты их распространили, но им передали записи конкретные лица), ни один суд не примет их во внимание. Поэтому эти артефакты продолжают существовать исключительно как компромат против Медведчука и частично - против Порошенко.

Вывод третий: Зеленский лукавит, когда говорит, что Порошенко его не интересует, ведь, согласно всем соцопросам, тот занимает второе место в президентском рейтинге. Да, разрыв между первым и вторым местами значительный, однако у Порошенко есть постоянный электорат несмотря на все попытки скомпрометировать этого политика, и это остается проблемой для Банковой. Сбить рейтинг Порошенко там не могут.

Вывод четвертый: можно хоть тысячу раз повторять мантру о "зрадах" предшественников, но от этого война не закончится. И это самое слабое место в пиаре Зеленского - он президент уже более двух лет, а мира нет, переговоры в рамках ТКГ и "нормандского формата" движутся по замкнутому кругу. Но предшественники до сих пор виноваты.

Референдумы об ОРДЛО и олигархах

На "плюсах" Зеленский снова говорил о референдумах. Об обоих он упоминал ранее - о судьбе Донбасса и олигархов, - но на этот раз внес важное уточнение по первому. "Когда я говорил, что для нас очень важно иметь возможность свободно выражать свое мнение и решения, что нужен закон о референдуме. Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно "нормандский формат" - будет он работать или нет, - если все это не удастся, то про стену будет голосовать народ Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Становится все более очевидным, что власть снова не понимает, что делать по Донбассу. Если раньше была идея поговорить с Путиным, заглянуть ему в глаза и договориться, то сейчас у них идея фикс - заморозить конфликт. И все будет делаться именно для заморозки конфликта. Стена при этом - это крайняя точка заморозки, и референдумом на эту тему власть будет пытаться пугать внешний мир, перекладывая ответственность на народ и прикрываясь волей народа.

Власть зря играет в референдум по такой сверхсложной теме. Какими бы ни были результаты, это отнюдь не станет концом войны. Не прекратятся обстрелы со стороны ОРДЛО, так как мир России не нужен. Усилится и конфликтность во внутренней политике, ведь будет много недовольных итогами опроса, в котором, очевидно, спросят об особом статусе ОРДЛО. Как показывают соцопросы, большинство - против такого варианта, но мы не знаем, как до этого времени поведет себя власть. В этом же интервью Зеленский заявил, что не против, чтобы в Харькове оставалась улица советского маршала Жукова, против чего категорически выступают патриотические силы. Так что все может быть. И поддержка особого статуса ОРДЛО тоже.

Что касается референдума об олигархах, то такие намерения напоминают игру - если депутаты не проголосуют за закон об олигархах, тогда спросим у народа. Но что спросим? Поддерживает ли он такой закон? Так законопроектов уже несколько. И даже когда люди скажут "да" президентскому, все равно сам документ должна проголосовать Рада. Одним словом, как тема для референдума судьба нескольких десятков отечественных миллиардеров такая себе. Тем более что ответ не сложно предсказать.