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Зеленский и заморозка на Донбассе. Как украинцы сами станут крайними
12:59 25.06.2021 |
Интервью Владимира Зеленского каналу «1+1», безусловно, программное. И кто-то в нем увидит, прежде всего, историю с «вагнеровцами», кто-то - ремарки в адрес Порошенко с Медведчуком. Но на самом деле эти темы вторичны для Зеленского, или, точнее, это - перевернутая страница. Давайте попробуем посмотреть, что же хотел сказать президент.
1. Заморозка конфликта любой ценой. Если говорить о Донбассе, то у Зеленского нет никаких планов В или С. На смену «миру любой ценой» пришла «заморозка конфликта любой ценой». Но, что очень важно, ответственность за сам концепт заморозки должна лечь на плечи украинцев, которые на референдуме сами скажут, что делать с Донбассом. Деталей, судя по всему, пока нет. Есть определенный эпатаж, который направлен в том числе и на внешнего потребителя (особенно перед визитами в Берлин и Вашингтон). Как бы там ни было, вся государственная машина будет работать на заморозку конфликта. Удастся ли это? Все опять упирается в позицию Путина, пассивную позицию Украины и попытки Меркель договориться с Путиным через определенные экономические процессы. США пока наблюдают, не вмешиваясь активно в эту историю. В концепте заморозки есть один минус: если не удастся - а вероятность этого очень высока - следующим шагом станут заявления о том, что Запад нам не помогает, в НАТО нас не берут, поэтому давайте думать о переговорах с РФ.
2. Выборы отменяются. Еще три месяца назад базовым сценарием были досрочные выборы или Рады, или президента. Сейчас выборы в Раду не хотят проводить вообще. Президентские, похоже, также отменяются. С одной стороны не удалось решить проблему Разумкова (в случае досрочных выборов именно председатель парламента становится и.о. президента). С другой - в ОП уверовали, что положительный тренд рейтингов Зеленского - это неизменная константа. И, что не менее важно, податливость Рады и консенсус олигархов сейчас могут позволить принять закон о праве принимать политико-правовые решения, если это на благо государства (закон Стефанчука-младшего). А такой закон открывает безграничные возможности для президента. Главный минус этой позиции: сейчас Зеленский точно выиграет выборы президента и сможет получить абсолютный карт-бланш на год. Без выборов нас ждет будущее со многими неизвестными.
3. Главный враг - Кличко. Как бы это странно не звучало, но в ОП до сих пор считают главным конкурентом Владимира Кличко (после принятия закона об олигархах он может стать преемником Порошенко). Именно через эту призму, в частности, стоит смотреть на санкции против Фирташа и Фукса. Кроме того, с целым рядом крупных бизнесменов сейчас ведутся разговоры о правильности и неправильности поддержки тех или иных политиков.
4. Маршал Жуков как продолжение «какая разница». Зеленский имеет довольно серьезные проблемы с поддержкой пророссийского электората. И поэтому, кроме пока полумифической заморозки конфликта, нужно что-то предложить этому избирателю. Поэтому был выбран проспект Жукова в Харькове, который на самом деле может открыть ящик Пандоры по всей стране.
5. Почему Коломойский делает такую теплую ванну Зеленскому? На самом деле, вся антиолигархическая истерия - это подарок Коломойскому. До сих пор он был единственным злом в этом государстве. Теперь он «равный среди равных». Со всеми вытекающими плюсами для себя.
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