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Законы для «слуг» и законы для «народа»: Чего мы не замечали в работе Верховной Рады

09:54 25.06.2021 |

Право, Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Эксперты подсчитали, что за два года "слуги" заняли первые места по количеству законопроектов, содержащих коррупциогенные факторы. При этом их можно смело назвать и лидерами по инициативам, от которых гражданам пользы немного, но скандалов и обсуждений - множество.

По подсчетам общественной организации "Институт законодательных идей", за два года деятельности Верховной Рады Украины IX созыва (сентябрь 2019-го - июнь 2021 года) члены парламента от "Слуги народа" заняли первые 14 мест по количеству поданных ими законопроектов, содержащих коррупциогенные факторы. На 15-й позиции - премьер-министр Денис Шмыгаль. Далее - представители фракции "Голоса" Рущишин и Железняк. В третьем десятке - представители фракции ОПЗЖ и групп "За будущее" и "Доверие".

Рейтинг фракций и групп по количеству потенциально коррупционных законопроектов возглавила группа "Доверие" (19% законопроектов с коррупционными рисками). Далее - группа "За будущее" (17%); фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" (16%); "Батькивщины" (15%); "Слуги народа" (15%); "Голоса" (14%); "Европейской солидарности" (12%).

В личном рейтинге лидерами являются депутаты от правящей партии Даниил Гетманцев (30 законопроектов с коррупционными рисками), Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха и их коллеги.

Законы для «слуг» и законы для «народа»: Чего мы не замечали в работе Верховной Рады

 

Больше всего коррупционных законопроектов было внесено в налогово-бюджетной, промышленно-экономической, социальной, сфере децентрализации и правоохранительной сферах. Большинство из этих сфер - те, где деньги шелестят. А деньги любят тишину. Поэтому о большинстве из них почти никто ничего не слышал.

А что же народу? Зрелища. Пока серьезные государственники принимают полезные для них и их партнеров законопроекты, народу одну за другой бросают кость в виде законопроектов громких, которые все будут обсуждать, о которых будут спорить. Но которые, по большому счету, в жизни маленького украинца мало что меняют.

Например так называемый закон об олигархах, президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Как замечал Depo.ua, не факт, что монобольшинство самостоятельно найдет за него 226 голосов. Если же документ будет поддержан благодаря партнерским группам "За будущее" и "Доверие", стоит ждать больших торгов между первым и вторым чтением при условиях, которые упростят жизнь миллиардерам, стоящим за этими и другими депутатскими объединениями. А в контексте интересов простых граждан отметим, что прямого отношения к этим интересам законопроект об олигархах не имеет. Разве что содержит риск ухудшения экономического положения работников предприятий, принадлежащих тем олигархам, которых на Банковой начнут зажимать.

При этом большинство миллиардеров рано или поздно найдут способ договориться с властью и решить созданные им проблемы. В отличие от рядовых граждан, для которых значительно более страшное будущее повышение тарифов на коммунальные услуги и цен на энергоносители, чем санкции СНБО и временные неприятности для 15 или 20 отечественных богачей.

Не стоит исключать и того, что меч "антиолигархических" законов и разнонаправленных санкций попадет в руки следующей властной команды. И может быть обращен против самой Зе! Команды. Почему нет, людям же нравятся "весны посадок", даже если они существуют лишь в предвыборных агитках.

Именно для того, чтобы удовлетворить желание избирателя, еще в сентябре 2019 года, в самом начале этой каденции, был принят закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)". Чтобы не делиться лаврами ни с кем, на Банковой даже зарубили инициативу предыдущей Рады о временных следственных комиссиях, где была прописана процедура увольнения президента. Зато внесли и приняли свой вариант.

Законопроект Зеленского точно понравился определенной части электората. Не слишком вдумчивой, так как по этому закону президента отправить в отставку невозможно: процедура выписана так, что делает попытку увольнения главы государства (прежде всего нынешнего) через импичмент сверхсложным делом.

Что же имеем на самом деле? Рада усложнила расследование в отношении депутатов. Уголовное производство в отношении них может открыть только генеральный прокурор. И только он может вносить сведения о преступлении, совершенном нардепом, в Единый реестр досудебных расследований. Поэтому если генпрокурор не пожелает инициировать производство, никто другой не сможет начать расследование против народного депутата. Также к законодательству депутаты добавили норму, по которой большинство ходатайств следователей должны рассматриваться при обязательном присутствии самого нардепа

Но "отмена" иммунитета депутатов (скольких посадили за эти годы? ни одного?), как и закон об импичменте, требовались команде действующего президента с уже известной целью: дать ответ на запрос общества. И эта цель была достигнута. Председатель фракции "слуг" в Раде Давид Арахамия уже два года назад откровенно признавался: "Запрос относительно закона об импичменте был вторым в очереди на популярный запрос от избирателей, поэтому мы сегодня так настойчиво голосовали за это и в первом чтении, и в целом. Потому что после того, как мы приняли закон о неприкосновенности, мы выходим на улицу и говорим людям, а они говорят: "А об импичменте президента вы тоже обещали". Мы сегодня также выполнили это обещание".

Все для людей. Обещали у Зеленского ввести в Украине народовластие - и приняли закон о всеукраинском референдуме. Поставили "галочку" против выполненного обещания - и тут же принялись всячески ставить препятствия политическим силам, которые пытаются инициировать референдум по действительно фундаментальным для будущего Украины проблемам, в частности по земельному вопросу. Зато формально запрос избирателей удовлетворен. Будет так, скорее всего, и с законом о местном референдуме, когда его начнет рассматривать монобольшинство, и с другими инициативами, в которых ощутима популистская составляющая.

Инициатива по сокращению количества народных депутатов с 450 до 300 - еще одна долгоиграющая пластинка отечественных законотворцев. Только в январе 2021 года соответствующий законопроект №1164, поданный президентом Зеленским еще летом 2019 года, поддержал Комитет Рады по правовой политике. Следующим шагом должно стать голосование. Однако не стало: проект до сих пор висит в парламенте. Для его принятия необходимы 300 голосов (в феврале 2020-го Рада предварительно одобрила законопроект 236 голосами). Учитывая низкую оценку обществом работы парламента, многие украинцы поддерживают все инициативы, направленные на наказание депутатов, но там, где вопрос касается интересов депутатского корпуса, популизм продвигается не так быстро. Поэтому вопрос о сокращении численности нардепов может оказаться среди таких, которые вынесут на референдум. Но не обязательно, ведь украинцам уже столько тем наобещали на референдум, что на несколько лет хватит.

И вот когда Зеленский и "слуги" риторически спрашивают западных лидеров, политиков и дипломатов, мол, "каких вам еще реформ не хватает", чтобы Украину здесь и сейчас приняли в НАТО или хотя бы дали ПДЧ, ответ заключается именно в том, что настоящих реформ на самом деле не видно. И если этого не видит большая часть украинских избирателей, то очень хорошо видят наши западные партнеры. Напомним фразу госсекретаря США Энтони Блинкена, которую он сказал во время официального посещения Киева недавно: "Хочу сказать, что законы очень важны, но не менее важно их выполнение. И то, что мы слышали - украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их исполнение, включая и борьбу с коррупцией".

Теперь давайте вспомним количество законопроектов с возможной коррупционной составляющей, о которых говорилось в начале статьи. И не будем удивляться, почему мы до сих пор не в НАТО, как некоторые государственные мужи.
 

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