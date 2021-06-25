Экспортеры придерживают доллар. Главной предпосылкой для этого являются выплаты возмещений по НДС

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Доллар продолжает стремительно дорожать: 24 июня безналичный курс подскочил на 11 копеек (на 28 за три дня), и межбанк остановился на 27,54-27,56 грн/$.

На наличном рынке "американец" прибавил 10 копеек на продаже и 15 на покупке:

* до 27,45-27,65 грн/$ - на продаже;

* до 27,15-27,40 грн/$ - на покупке.

Это средние курсы обменников. Максимальная же цена доллара в кассах достигала 27,70 грн/$. При этом финансисты говорили росте спроса населения на валюту. Оптовые наличные курсы за день поднялись с 27,30-27,35 грн/$ до 27,38-27,45 грн/$.

На межбанке произошел серьезный всплеск активности. Объем сделок на Bloomberg вырос со $131 млн до $226 млн. Нацбанку пришлось несколько раз выходить на торги с продажей валюты, и потратить из своих резервов до $70 млн. Но даже это не смогло остановить подорожание доллара. Спрос на него был слишком большим.

"Главными валютными покупателями стали иностранные банки, которые брали американскую валюту по вывод дивидендов из Украины. Как для себя лично, так и под клиентов", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Еще из числа валютных скупщиков выделяли государственный Укрэксимбанк, который, по слухам, снова закупал доллар под оплату вакцин от коронавируса.

"Эксимбанк стоял на покупке, но взял не так много доллара, как иностранцы. Потому его нельзя назвать главной движущей силой девальвации гривны. Ею стали нерезиденты, которые выводят дивиденды, и спекулянты, который стараются заработать на текущей ситуации. Как обычно из иностранцев сильнее всех выделяется Ситибанк, который активно "пылесосил межбанк", причем достаточно агрессивно, не миндальничал. Говорят его руководство неделю назад "побило горшки" со многими банками и даже позакрывало лимиты на многих (работало в основном с Нацбанком), потому сейчас действует без оглядки на рынок. Это все слухи, конечно, но очень похоже на правду", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

День начинался ровно. Стартовал межбанк с укрепления гривны на 6 копеек (ко вчерашнему закрытию торгов) - на 27,33-27,39 грн/$, после чего доллар подешевел еще на копейку. Поначалу торговля была спокойной, но уже к 11:30 дилеры заметили Укрэксимбанк с покупкой валюты, и стали повышать котировки. Котировки быстро оказались на 27,42-27,45 грн/$, после чего крупные валютные приобретения стали делать иностранцы и котировки полетели наверх. Еще до обеда они перевалили за 27,50 грн/$ и с продажей доллара вышел Национальный банк.

К 15 часам Нацбанк продал около $50 млн по 27,55 грн/$. Это его основной курс продажи сегодня. Всего НБУ дважды выходил на торги и реализовал $70 млн в два захода:

* $50 млн - по 27,55 грн/$;

* $20 млн - по 27,56 грн/$.

Регулятор стоял с продажей до самого вечера, что он редко делает. И торговля завершилась на уровне его ценника - 27,54-27,56 грн/$.

Хотя общий объем торгов был большим: совокупный (с регулятором) на Bloomberg $226 млн и $156 млн без Нацбанка. Однако казначеи все равно сетовали на то, что экспортеры придерживают доллар - что могли бы продавать его побольше. Главной предпосылкой для этого являются выплаты возмещений по НДС: сегодня Госказначейство перечислило бизнесу 785,8 млн грн, а совокупно с пятницы 3,1 млрд грн.

Попутно в казначействах банков обсуждали версию заговора.

"Говорят, что крупные экспортеры решили проучить власть и президента Зеленского, и взвинтить на моменте курс доллар. Официальной версией будет выплата НДС, и привычное для этого времени придерживание валюты, но и "зубы покажут". В ответ на антиолигархический закон и прочие выпады. К тому же они смогут неплохо подзаработать, поскольку дороже продадут своей доллар, когда тот подорожает. Эта сплетня расходится по рынку и обсуждается", - рассказали "Стране" в одном из банков.

Всего банкиры назвали шесть причин для подорожания доллара:

* Валютные покупки иностранцев под дивиденды и реакция банков-спекулянтов;

* Покупки Укрэксимбанка, вероятно, под покупку вакцины;

* Выплаты НДС Госказначейством;

* Придерживание доллара экспортерами;

* Отсутствие притока нового доллара со стороны иностранцев под покупку новых выпусков ОВГЗ на следующей неделе;

* Мировые экономические и политические новости.

"Рынок продолжает оценивать результаты встречи президентов США и РФ Байден-Путин, и мне кажется, оценки все больше разочаровывают. Миссия ОБСЕ на Донбассе заявила об ухудшении ситуации, а Запад молчит. Чаще звучат заявления о рисках предстоящей эскалации. Это конечно охлаждает интерес к Украине, и к нашим ОВГЗ. Плюс добавилась история возле мыса Фиолент с британским кораблем и реакцией РФ на его появление: демонстрация силы и прямые заявления о ее применении в случае необходимости", - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Завтра, 26 июня, станет поворотным днем для межбанка и гривны. Старт межбанка прогнозируется в рамках 27,53-27,57 грн/$, после чего большинство опрошенных казначеев ждет движения курса н 27,60 грн/$. Хотя допускаются разные варианты.

"С таким прессингом завтра можем и до 27,60 грн/$ дойти. Все будет зависеть от объема спроса и от позиции Нацбанка. Если регулятор удержит рынок, то закроемся вблизи 27,5 грн/$", - спрогнозировал Шевчишин.