Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой

Денис Сарбей / Деловая столица

О судьбе комиссии по избранию кандидатов на должность директора ГБР и игры Банковой с Западом вокруг нее «ДС» поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.



«ДС» С декабря 2019 года в Украине отсутствует полноценный руководитель Государственного бюро расследований, а конкурсная комиссия, которая отобрала кандидатов на эту должность, до сих пор не может начать работу - в нее не хотят делегировать своих представителей международные организации. Последний отказ, который только что состоялся , прокомментировал глава правоохранительного комитета парламента Денис Монастырский, мол, для международных организаций создание и деятельность ГБР не является приоритетом. Не слишком ли странное объяснение?

Е.М. Думаю, он хочет доказать, что западные партнеры отказываются от своих предыдущих обязательств. И здесь, очевидно, звучит подтекст (против воли Монастырского), что когда президентом был Порошенко, то достаточно активным было сотрудничество с международными организациями, а сейчас это не происходит.

Думаю, международные организации, которые в значительной степени были локомотивом антикоррупционных реформ и реформ корпоративного управления в Украине, очень хорошо знают положение дел - у них есть для этого необходимая информация из посольств западных государств и от активистов. Поэтому они не будут влезать в историю с этой комиссией, чтобы быть простыми статистами (согласно Закону "О Государственном бюро расследований" решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее пяти ее членов; всего их девять, из которых трое от международных организаций. - «ДС».). Я не исключаю каких-то изменений в украинском законодательстве в этом контексте, но тогда станет еще более очевидным, что наши западные партнеры не хотят сотрудничать с командой Зеленского.

Это свидетельствует еще и о том, что все слова о борьбе с коррупцией и о других интересных вещах оказались лишь словами и никакой конкретики здесь нет. Зато есть стремление поставить своих людей в ГБР, САП, везде, где только возможно. Поэтому либо придется понять, что антикоррупционные и правоохранительные органы должны быть независимыми, или позориться дальше, выбор за ними.

«ДС» Назначения в упомянутую конкурсную комиссию представителей Рады и от Офиса президента состоялись еще в прошлом году - всего их шесть. Согласно закона о ГБР конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек. Так почему Банковая не даст команду на начало работы и продолжает ждать представителей международных организаций?

Е.М. Если комиссия заработает в таком составе и отберет кандидата в директора ГБР, то этот человек просто закроет для себя возможность для любого сотрудничества с западными партнерами, это совершенно очевидно.

«ДС» Захочет ли Банковая выйти из тупика - изменить регламент работы комиссии так, чтобы международные эксперты играли большую роль, чем сейчас по закону, принятому «слугами»?

Е.М. Дело в том, что это будет означать для них самим себя выпороть, как унтер-офицерская вдова. Вообще, одна из существенных ошибок представителей государственной власти в Украине в том, что они считают наших партнеров на Западе некомпетентными в делах, которые происходят в Украине, и их стремление что-то передернуть никому не заметны, хотя это далеко не так.

«ДС» Может ли быть заявление Монастырского элементом новой антизападной риторики власти, признаком смены настроений в команде Зеленского?

Е.М. Если мы проанализируем внимательно заявления Зеленского, других представителей власти, то действительно заметим растущую антизападную риторику: а почему мы не в НАТО, а дайте нам ответ, а сделайте одно, другое ... Это, возможно, нравится части избирателей Зеленского, но, наверное, не нравится людям, которые участвовали в Революции достоинства, которые выходили за европейские ценности, которые говорили, что хотят реальной борьбы с коррупцией. Когда методы Януковича возвращаются не в формате фильма ужасов, а в формате комедии, то это на самом деле не влияет на их содержание, это влияет только на восприятие, на то, что эта горькая пилюля обернута в сладкую оболочку, не более, а содержание остается таким же вредным для Украины.

Я думаю, что текущая ситуация может длиться достаточно долго, но в конце терпение украинцев лопнет. Другой вопрос, что мы теряем субъектность. Скажем, на предстоящем октябрьском саммите ЕС вопрос и о Коболева, и о САП, и о ГБР возникнут еще в процессе подготовки в повестке дня. Как это можно не понимать, я не знаю. Даже на полшага вперед достаточно посмотреть, чтобы понять, насколько ошибочна эта тактика.

«ДС» Какой может быть судьба конкурса на занятие должности директора ГБР?

Е.М. Проблема в том, что избрание руководителя ГБР за рациональными принципами и при участии западных партнеров может привести на эту должность человека, неподконтрольного Зеленскому. А этого его команда допустить не может. Вот с этого и надо исходить ...