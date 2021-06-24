Финансовые новости
- |
- 24.06.21
- |
- 16:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой
13:28 24.06.2021 |
О судьбе комиссии по избранию кандидатов на должность директора ГБР и игры Банковой с Западом вокруг нее «ДС» поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.
«ДС» С декабря 2019 года в Украине отсутствует полноценный руководитель Государственного бюро расследований, а конкурсная комиссия, которая отобрала кандидатов на эту должность, до сих пор не может начать работу - в нее не хотят делегировать своих представителей международные организации. Последний отказ, который только что состоялся , прокомментировал глава правоохранительного комитета парламента Денис Монастырский, мол, для международных организаций создание и деятельность ГБР не является приоритетом. Не слишком ли странное объяснение?
Е.М. Думаю, он хочет доказать, что западные партнеры отказываются от своих предыдущих обязательств. И здесь, очевидно, звучит подтекст (против воли Монастырского), что когда президентом был Порошенко, то достаточно активным было сотрудничество с международными организациями, а сейчас это не происходит.
Думаю, международные организации, которые в значительной степени были локомотивом антикоррупционных реформ и реформ корпоративного управления в Украине, очень хорошо знают положение дел - у них есть для этого необходимая информация из посольств западных государств и от активистов. Поэтому они не будут влезать в историю с этой комиссией, чтобы быть простыми статистами (согласно Закону "О Государственном бюро расследований" решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее пяти ее членов; всего их девять, из которых трое от международных организаций. - «ДС».). Я не исключаю каких-то изменений в украинском законодательстве в этом контексте, но тогда станет еще более очевидным, что наши западные партнеры не хотят сотрудничать с командой Зеленского.
Это свидетельствует еще и о том, что все слова о борьбе с коррупцией и о других интересных вещах оказались лишь словами и никакой конкретики здесь нет. Зато есть стремление поставить своих людей в ГБР, САП, везде, где только возможно. Поэтому либо придется понять, что антикоррупционные и правоохранительные органы должны быть независимыми, или позориться дальше, выбор за ними.
«ДС» Назначения в упомянутую конкурсную комиссию представителей Рады и от Офиса президента состоялись еще в прошлом году - всего их шесть. Согласно закона о ГБР конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек. Так почему Банковая не даст команду на начало работы и продолжает ждать представителей международных организаций?
Е.М. Если комиссия заработает в таком составе и отберет кандидата в директора ГБР, то этот человек просто закроет для себя возможность для любого сотрудничества с западными партнерами, это совершенно очевидно.
«ДС» Захочет ли Банковая выйти из тупика - изменить регламент работы комиссии так, чтобы международные эксперты играли большую роль, чем сейчас по закону, принятому «слугами»?
Е.М. Дело в том, что это будет означать для них самим себя выпороть, как унтер-офицерская вдова. Вообще, одна из существенных ошибок представителей государственной власти в Украине в том, что они считают наших партнеров на Западе некомпетентными в делах, которые происходят в Украине, и их стремление что-то передернуть никому не заметны, хотя это далеко не так.
«ДС» Может ли быть заявление Монастырского элементом новой антизападной риторики власти, признаком смены настроений в команде Зеленского?
Е.М. Если мы проанализируем внимательно заявления Зеленского, других представителей власти, то действительно заметим растущую антизападную риторику: а почему мы не в НАТО, а дайте нам ответ, а сделайте одно, другое ... Это, возможно, нравится части избирателей Зеленского, но, наверное, не нравится людям, которые участвовали в Революции достоинства, которые выходили за европейские ценности, которые говорили, что хотят реальной борьбы с коррупцией. Когда методы Януковича возвращаются не в формате фильма ужасов, а в формате комедии, то это на самом деле не влияет на их содержание, это влияет только на восприятие, на то, что эта горькая пилюля обернута в сладкую оболочку, не более, а содержание остается таким же вредным для Украины.
Я думаю, что текущая ситуация может длиться достаточно долго, но в конце терпение украинцев лопнет. Другой вопрос, что мы теряем субъектность. Скажем, на предстоящем октябрьском саммите ЕС вопрос и о Коболева, и о САП, и о ГБР возникнут еще в процессе подготовки в повестке дня. Как это можно не понимать, я не знаю. Даже на полшага вперед достаточно посмотреть, чтобы понять, насколько ошибочна эта тактика.
«ДС» Какой может быть судьба конкурса на занятие должности директора ГБР?
Е.М. Проблема в том, что избрание руководителя ГБР за рациональными принципами и при участии западных партнеров может привести на эту должность человека, неподконтрольного Зеленскому. А этого его команда допустить не может. Вот с этого и надо исходить ...
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой
ТОП-НОВОСТИ
|Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса
|Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой
|СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах
|Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца
|Зеленский снова пообещал деньги медикам. Выдержит ли бюджет и когда начинать радоваться
|Когда Украина сможет получить первые британские катера — прогноз Михаила Самуся
|Доллар подскочил к гривне 22 июня из-за закупок под поставки вакцин
|Разумков и олигархи. Какую игру против президента начал глава парламента
|Победа флага: как ПАСЕ отказалась наказывать за символику Украины
Это интересно
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
|Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
|В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
|Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью