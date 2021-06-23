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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой

19:31 23.06.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Саакашвили пытается "утопить" Шмыгаля и Ткаченко, обвиняя их в самом страшном грехе - коррупции, чтобы расчистить дорогу в премьерское кресло Чернышову.

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили опять порадовал своих поклонников скандальным конфликтом с правительством. На этот раз его жертвой стал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«За интеллигентным видом министра культуры скрывается обыкновенный лавочник, который торгует своей должностью вместо товаров. Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше!» - написал Саакашвили на своей страничке в Facebook 22 июня.

Этот выпад интересен вдвойне. Во-первых, интересно, что стало его причиной. Почему вдруг Саакашвили столь яростно напал на Ткаченко. А во-вторых, интересно, почему Саакашвили позволяет себе такие выпады против членов команды Владимира Зеленского. Точнее, почему на Банковой ему это позволяют.

Что не поделили Саакашвили и Ткаченко

Началось все 16 июня, когда Кабмин принял постановление «О восстановлении действия некоторых положений постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1185». Этот нормативный акт вызвал протест у Конфедерации строителей Украины, которая на следующий же день направила официальное обращение президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, министрам Чернышову и Ткаченко и еще ряду лиц, включая и Саакашвили. В обращении говорится, что постановление Кабмина создает юридические основания для начала работы Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции культурного наследия.

Конфедерация строителей подчеркнула, что таким образом правительство создает новые разрешительно-инспекционные органы, наделяя их полномочиями, не предусмотренными существующим законодательством. Так, Госинспекция культурного наследия получила контрольно-надзорные функции, а Госслужба охраны культурного наследия - регистрационно-разрешительные функции.

«Считаем, что подобные действия полностью нивелируют намерения власти по разумной дерегуляции, создавая дополнительные коррупционные угрозы в системе регистрационно-разрешительных и контрольно-надзорных госорганов», - заявила Конфедерация строителей. По ее мнению, постановление Кабмина противоречит действующему законодательству и Концепции реформы в градостроительстве, одобренной на заседании Нацсовета реформ, которое прошло 29 сентября прошлого года в Виннице под председательством Зеленского. Конфедерация строителей призвала безотлагательно отменить это постановление и доработать на соответствие как законодательству, так и вышеупомянутой Концепции.

Свое обращение Конфедерация строителей обнародовала на своей страничке в Facebook 18 июня в 13:03. И не прошло и получаса, как появилась реакция Саакашвили. В 13:30 он, тоже через в Facebook, сообщил: «Хочу рассказать про аферу, которую позавчера на глазах у всех провернули на заседании правительства Украины, профильный министр и не без помощи главы правительства. Привыкший ко всему, даже я не ожидал такой тупой наглости по отношению к обычным украинцам, особенно касательно средних и малых бизнесменов. На заседании Кабмина с голоса (без включения в повестку дня) министр культуры Ткаченко и министр Кабинета Министров Немчинов протащили создание так называемой "инспекции по защите культурного наследия". Фактически эти два деятеля оживили ДАБИ, которую с таким трудом в течение года ликвидировал Президент, чтобы внедрить нашу реформу...»

«Эти два деятеля» - это он о министре Ткаченко и премьере Денисе Шмыгале. То есть выпад Саакашвили направлен не только против Ткаченко, но и против Шмыгаля. Это важный момент, особенно виду того, что кресло под Шмыгалем сейчас шатается. А в шорт-листе кандидатов на это кресло называется министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

И вот читаем дальше у Саакашвили: «Примечательно, что эту инспекцию голосовали при отсутствии профильного министра регионального развития Алексея Чернышева, который полностью поддерживал нашу, одобренную Президентом, реформу. У него определенно есть и были бы замечания. Ее, эту инспекцию, вообще не потрудились обсудить. Ее просто создали, чтобы возобновить утерянные вследствие ликвидации ДАБИ коррупционные потоки. Чтобы был понятен масштаб схемы - эта новоявленная инспекция может остановить своим решением любое строительство и ни одно строительство не может быть начато без ее предварительного одобрения. Вот так просто создали инспекцию, которая много лет будет отравлять жизнь украинских строителей, убивать рабочие места и приносить взятки чиновникам. Конечно, если мы сейчас это все не остановим».

Итак, напрашивается вывод, что Саакашвили фактически «топит» Шмыгаля и Ткаченко, обвиняя их в самом страшном грехе - коррупции, чтобы расчистить дорогу в премьерское кресло Чернышову. Причем именно это является главной целью, а борьба с постановлением Кабмина - это только предлог.

22 июня Саакашвили совершил новый выпад, который мы уже цитировали, - обозвал Ткаченко барыгой. Он, по словам Саакашвили, «вместе с подельниками протащил на заседании Кабмина создание некой инспекции, которая будет разрешать вообще все строительства, а под шумок еще и обилечивать гостиницы, подмяв под себя присвоение категорий (звезд)». И в конце Саакашвили резюмирует, что нужно делать с Ткаченко: «Его не то что из министров, его вообще с госслужбы нужно гнать взашей. Его и всех ему подобных». Как видим, он опять говорит не об одном только министре Ткаченко, но и о его «подельниках» в Кабмине. И хотя на этот раз он не конкретизировал, но из предыдущего выпада понятно, что он имеет в виду премьера Шмыгаля.

Зачем Зеленскому Саакашвили

В любом случае налицо крупный публичный конфликт внутри нынешней властной команды. Конечно, у общества возникают вопросы, причем в адрес обеих сторон конфликта. Слишком уж явно Саакашвили лоббирует интересы конкретного бизнеса - Конфедерации строителей. Возглавляет ее Лев Парцхаладзе. Год назад «24 канал» сообщал, что Парцхаладзе намерен устроиться в Исполком реформ Саакашвили, чтобы курировать там реформу градостроительства. И что его туда продвигает руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Другие СМИ добавляли, что назначение Парцхаладзе в Исполком реформ поддерживает Чернышов, который является протеже Ермака в правительстве. Правда, планировавшееся назначение так и не состоялось, но связи и взаимные интересы, конечно же, остались.

И вот что интересно. С момента принятия скандального постановления Кабмина прошла уже неделя, но до сих пор молчит глава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Владимир Зеленский (он назначил себя на эту должность год назад). Молчит, хотя дело серьезное: Саакашвили обвиняет Шмыгаля и Ткаченко в коррупционном сговоре, сам при этом явно занимается лоббизмом интересов конкретного бизнеса и ради этого выходит далеко за пределы своих полномочий в Исполкоме реформ. По сути, Саакашвили изображает из себя главного по борьбе с коррупцией, в то время как все знают (и Зеленский сам утвердил это своим указом), что главный по борьбе с коррупцией в Украине - это Зеленский.

Впрочем, Саакашвили позволял себе подобные выпады и раньше. Не далее как в апреле он вступил в заочную перебранку с министром финансов Сергеем Марченко. Сначала Саакашвили жестко наехал на Марченко в эфире телеканала «Украина»: «Объясните мне это чудо. Каким образом этот человек, который разговаривать не умеет, никогда никто умной вещи от него не слышал, ни одной положительной идеи от него не слышал, все начинания он блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать министром финансов. Кто в этой стране доволен им, кроме кланов, которые делают деньги на этой системе?» - поставил вопрос Саакашвили.

Марченко в долгу не остался: «Он негодяй и подлец... Шулер с большой дороги, это приезжий гастрабайтер». Саакашвили ответил ему через Facebook: «Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться министром финансов...» И в конце наехал на Зеленского: «Я не понимаю, почему его терпит Президент Зеленский. Наличие такого субъекта полностью компрометирует Президента Украины и Администрацию Президента. Я уже говорил это Президенту Зеленскому и буду повторять снова».

Более того, Саакащвили напрямую обвиняет нынешнюю власть в широкомасштабной коррупции. Такие заявления он сделал, например, в эфире передачи «Право на владу» на канале «1+1» 17 июня. «Украинская бюрократия ежегодно крадет у страны $37 млрд. И именно эта проблема - коррупции - то, на что в первую очередь обращает внимание Запад, и то, с чем, к сожалению, сейчас ассоциируется Украина в мире», - констатирует Саакашвили. И подчеркивает: «Мы теряем козыри в переговорах с Западом, если не можем справиться с собственной коррупцией, и даем дополнительный повод списывать нас со счетов в ситуации, когда Украину и так не всегда охотно поддерживают».

Очевидно, что это - удар по Зеленскому, который усиленно делает вид, что не слышит сигналов из Вашингтона о необходимости выполнить свои обязательства по борьбе с коррупцией, прежде чем спрашивать Джо Байдена: «Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»

Почему же Саакашвили позволяет себе явные выпады против человека, который спас его от политического забвения и дал ему должность главы Исполкома реформ? И почему Зеленский ему это позволяет?

Сам Саакашвили хвастался давними дружественными отношениями с Ермаком (они вместе учились в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко). Именно по предложению Ермака Зеленский специально под Саакашвили создал должность главы Исполкома реформ. И сейчас, по сведениям разных источников, у Ермака на Саакашвили есть планы.

Суть их в том, что если не в этом году, так в следующем возможны досрочные парламентские выборы. И Саакашвили может стать знаменем новой антикоррупционной партии. Назвать партию «За реформы» - значит похоронить ее шансы. А вот лозунг «Против коррупции», если им будет размахивать Саакашвили, может обеспечить несколько процентов голосов.

Потому-то Саакашвили, хоть и возглавляет Исполком реформ, но главный акцент делает на борьбе с коррупцией. А Банковая делает вид, что не замечает его забеги за флажки.
 

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