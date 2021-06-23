СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах

Юрий Васильченко / Depo.ua

«Слуги» хотят запретить судам приостанавливать действие решений СНБО о санкциях. Таким образом у Зеленского, похоже, стремятся задним числом нормировать сомнительные моменты в процедуре применения санкций.

16 депутатов монобольшинства во главе с Федором Вениславским, он, напомним, представляет президента в Конституционном суде, зарегистрировали законопроект №5667, которым предлагается внести ряд изменений в существующие законы по отдельным вопросам деятельности Совета национальной безопасности и обороны.

Ключевая новелла - обжалование в суде решений СНБО не будет останавливать применение санкций. Кроме того законодатели предлагают определить подсудность дел об обжаловании решений Совбеза, принятых в соответствии с законом "О санкциях", Верховному Суду. То есть, чтобы их рассматривал Верховный Суд в порядке упрощенного искового производства в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Также "слуги" предлагают определить на законодательном уровне задачи Аппарата СНБО; отнести к полномочиям Секретаря СНБО (Данилова) вопросы организации работы, связанной с подготовкой проектов решений, и установить, что субъекты, которые вносят на рассмотрение Совбеза предложения по применению, отмене и изменений в санкции несут ответственность за достоверность информации, которая содержится в соответствующих предложениях.

Предложенный документ, похоже, является попыткой задним числом решить сразу несколько проблем, связанных с санкциями, которые уже применены против ряда украинских граждан и компаний. Первая проблема - снять вопрос, кто несет ответственность за предложения по внедрению запретов. Согласно статье 5 закона "О санкциях", предложения по применению, отмене и внесении изменений в санкции выносит на рассмотрение Совбеза Верховная Рада, президент, Кабинет Министров, Нацбанк и СБУ. Но в законе отсутствует норма об ответственности этих субъектов за достоверность предоставленной информации. Вениславский и другие предлагают такую ответственность установить. Это положительный момент в законопроекте, однако не указано, какую именно ответственность могут понести инициаторы санкций, а это очень важно.

Здесь следует понимать, что в случае доказательства подсанкционными лицами в суде неправомерности применения в отношении них ограничительных мер и нарушения их прав, государство будет нести значительные имиджевые и финансовые убытки. В таком случае встанет вопрос: кто же предложил внедрить санкции. Так что, похоже, одна из задач законопроекта Вениславского, вывести из-под удара президента, ведь, насколько известно, ключевым субъектом предложений является СБУ. Туда и все вопросы. А еще - к Аппарату Совбеза и Данилова, которые должны были все проверить, проконтролировать и только после этого подготовить юридически непогрешимые решения на рассмотрение членов Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим еще один важный момент: закон о санкциях не предусматривает их применение в отношении граждан Украины, если они не осуществляют террористическую деятельность, и в отношении юридических лиц, если они не находятся под контролем иностранного юрлица или физического лица-нерезидента. Именно к статье 1 закона о санкциях и апеллируют и будут апеллировать лица, которые попали под санкции или попадут в будущем. Напомним, в эту пятницу по решению Совбеза была введена очередная порция санкций. Под них попали Дмитрий Фирташ и Павел Фукс. Оба ожидаемо возмутились этим решением. Фукс пообещал судиться, маловероятно, что обиду проглотит и Фирташ.

Для таких случаев "слуги" и предлагают норму о том, что обжалование в суд решений, принятых Советом национальной безопасности и обороны, не останавливает применения предусмотренных ими санкций. Таким образом власть хочет обезопасить себя от попыток остановить решение СНБО через разные суды. Однако лица, которые попали под санкции и поэтому будут судиться с государством, точно не забудут сделать акцент на нарушении Конституции. В частности, статьи 62-й, которой гарантируется презумпция невиновности.

Примут ли этот законопроект? Учитывая его юридическую небезупречность вероятным является сложное прохождение еще на уровне комитетов. И даже в случае принятия его обжалуют в Конституционном суде. Тот, напомним, в феврале 2019-го уже растолковывал по другому представлению народных депутатов суть статей 62,63, 64 Конституции, в частности, указал, что элементом принципа презумпции невиновности является принцип in dubio pro reo, согласно которому при оценке доказательств все сомнения относительно вины лица толкуются в пользу его невиновности. Но на рассмотрение в судах уйдет много времени, и когда этот закон примут, все это время санкции будут действовать. То есть, у подсанкционных лиц будет два варианта: пройти все процедуры, надеясь на успех в суде, или же идти и договариваться с властью.

И, последнее. Создается впечатление, что у Зеленского считают свою власть вечной. Они ходят по тонкому, создают прецеденты, подобными законопроектами дают в руки преемникам эффективный инструментарий против себя самих. Пример: закон о санкциях, принятый в 2014-м году для того, чтобы бороться с влиянием страны-агрессора на наши политику и бизнес. Сейчас видим, как этим законом пользуются для внедрения санкций против отдельных бизнесменов, контрабандистов, авторитетов и других лиц с украинским гражданством. Кому-то из граждан это кажется справедливым, ведь наказывают богачей, которых простые украинцы не любят. Однако есть две вещи, которые они никак не хотят осознать. Первая - проблемы тех самых богачей - временные, а потом они найдут, как спастись и договориться, в отличие от рядовых граждан. И вторая - если сегодня одобрить сомнительные правовые нормы относительно какой-нибудь категории граждан, не исключено, что завтра власть не посягнет на права других.

