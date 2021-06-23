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Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца
14:37 23.06.2021 |
Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" вблизи Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Российские бомбардировщики использовали четыре авиабомбы, заявили в минобороны России. Эсминец изменил курс.
Как сообщили в российском министерстве обороны, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент. "Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - говорится в заявлении.
Из-за инцидента в минобороны России был вызван военный атташе Великобритании в Москве.
Би-би-си обратилась за комментарием в британское министерство обороны.
В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца "Дефендер", заявили российские военные.
Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля, уточняется в сообщении.
"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - утверждают в минобороны России.
14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.
Пресс-служба Министерства обороны Украины в среду сообщала, что на "Дефендере" проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США.
Они отрабатывали абордажные действия, заявили в министерстве.
С 28 июня по 10 июля в черном море должны прой
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