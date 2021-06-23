Зеленский снова пообещал деньги медикам. Выдержит ли бюджет и когда начинать радоваться

Денис Стаджи / Деловая столица

Президент своим указом поручил значительно поднять минимальные зарплаты украинским медикам уже со следующего года.

18 июня, прямо во время выступления, приуроченного ко Дню медика, Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников. Он подчеркнул - с опозданием как минимум на год, - что если украинским врачам не дать возможности зарабатывать на родине, эту возможность им дадут в других странах.

"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачебного состава", - заявил глава государства и отметил, что Офис президента совместно с правительством и парламентом "сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, и чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы программ медицинских гарантий".

Глава государства обратился к правительству с просьбой "учесть эти размеры при расчете тарифов медицинских гарантий и формировании бюджетов ведомственных медицинских учреждений". Также он призвал местные власти справедливо распределять зарплаты в медучреждениях, когда не будет так, что "руководители больниц получают в месяц 100 тыс. грн, а врачи и медсестры 6 тыс. грн".

Кто и сколько получает сегодня

До сих пор медицина - одна из наименее оплачиваемых сфер деятельности в Украине. По данным Госстата, средняя месячная зарплата работников сферы здравоохранения сейчас составляет 11 630 грн. Однако статистическое ведомство не разделяет врачей и медицинский персонал (фельдшеров, медсестер, санитаров), а также медиков, работающих в государственных, муниципальных и частных медучреждениях. А разброс зарплат между ними очень существенный.

Начнем с того, что всего в Украине (без учета Крыма и ОРДЛО) - около 186 тыс. врачей и 375 тыс. среднего и младшего медицинского персонала. Сколько из них работает в частных медицинских центрах - сказать сложно. Не менее 15%, по оценкам самих врачей, при этом многие совмещают работу в бюджетных и коммерческих медучреждениях.

По данным Национальной службы здоровья, в 2020 г. руководители медучреждений по оказанию специализированной помощи в среднем получали 23 500 грн в месяц, врачи - менее 9000 грн, средний медперсонал - 7500 грн, младший медперсонал - около 6000 грн.

Но при этом важно понимать: в Украине зарплаты медиков (и врачей, и медперсонала) могут очень сильно варьироваться в зависимости от региона, а также от того, в чьем ведении находится больница или клиника - государства или муниципальных властей. Богатая ОТГ или городская администрация могут обеспечить своим медикам зарплаты даже в разы выше среднерыночных - и такое тоже встречается.

Заработные платы в разрезе регионов выше в столице и Луганской области. Меньше получают в Ровненской, Одесской и Хмельницкой областях. В ряде больниц зарплата врача - от 25 до 40 тыс. грн и выше, по информации НСЗУ. Также примерно на 30-50% больше среднего получают медики экстренной медицинской помощи.

Если брать зарплаты врачей в частных медцентрах, то там они варьируются от 10 до 25 тыс. грн у врачей общей практики, а у узких специалистов или особо заслуженных врачей - могут доходить до нескольких десятков тысяч гривень. Зарплаты среднего медперсонала в частной медицине - от 8-15 тыс. грн у акушерки до 5-9 тыс. у медсестры.

В бюджете на 2021 г. зарплаты медикам зашиты в статью "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" - на нее выделено 126,7 млрд грн. Но какая часть из них идет именно на зарплаты - сказать сложно, поскольку это та сумма, на которую государство закупает у больниц медицинские услуги для населения. Когда пациент приходит на консультацию к врачу, или сдает анализы в больнице, или ему делают операцию, - медики вносят данные об этом в электронную систему. На каждую услугу действует тариф, по которому Национальная служба здоровья рассчитывается с медучреждением.

Сколько нужно: подсчеты Степанова

В декабре 2020-го по вопросу зарплат медиков резко высказался тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов, обиженный тем, что на медицину в бюджете было выделено куда меньше средств, чем запрашивалось. Он заявил, что заработная плата медицинских работников сейчас практически соответствует уровню помощи государства по безработице. Тогда как оплата труда медиков в странах Европы, которые сейчас очень заинтересованы в привлечении украинских медицинских кадров, - в десятки раз больше.

По его мнению (а также по расчетам Минздрава), справедливые заработные платы медицинских работников должны начинаться с 23 тыс. грн для врачей, с 17 тыс. грн - для среднего медицинского персонала и с 12 тыс. грн - для младшего медперсонала.

Поэтому в своем бюджетном запросе на 2021-й министерство заложило расходы на медицину в размере 296 млрд грн, в частности на программу медицинских гарантий - 225 млрд грн. Однако по статье медгарантий получило только 123,4 млрд грн (в мае 2021-го эта сумма была повышена до упомянутых 126,7 млрд грн).

То есть получается разрыв в размере около 100 млрд грн - это та сумма, которую нужно добавить в бюджет, чтобы поднять зарплаты медиков до озвученных Максимом Степановым.

Теперь Владимир Зеленский своим указом очертил рост зарплат - но на более низком уровне (для медперсонала). Если очень приблизительно пересчитать исходя из уже известных нам цифр, получим минимум 80 млрд грн, на которые нужно нарастить в 2022-м финансирование по статье "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Откуда взять деньги?

С одной стороны, госбюджет сейчас наполняется даже лучше ожиданий благодаря прежде всего экспортерам, которым сильно повезло с мировой конъюнктурой цен на сырье. Так что средства на повышение зарплат могут быть найдены в доходной части бюджета.

Другой путь - более широкое оказание государственными медучреждениями медицинских услуг на коммерческой основе. Возможностей здесь масса - от палат повышенной комфортности до пластических операций, внеочередных обследований, пересадки органов, обслуживания иностранцев и т.д. (скажем, белорусы уже приезжают из Минска в Киев лечить зубы - здесь вдвое дешевле и заметно качественнее).

Третий вариант - более активное финансирование клиник и больниц местными властями. Бюджеты ОТГ растут, а вскоре начнут пополняться деньгами от продажи земли. Вполне справедливо будет часть дополнительных доходов направить на местную медицину.

Голоса снизу

Надо сказать, что сами врачи, работающие как в госбольницах (обозреватель "ДС" побеседовал с врачом "Охматдета"), так и в частных медцентрах (по совместительству) не особо воодушевлены "повышением Зеленского". По их признаниям, слишком свежи в памяти "ковидные надбавки" врачам и медперсоналу, которые активно пиарились на государственном уровне, но до медиков часто почти не доходили. Либо доходили, но отчетность по ним буквально "выедала мозг", по признанию одного из собеседников.

Общее мнение таково: все равно это будет лишь со следующего года, еще дожить надо, а к тому времени все может десять раз поменяться и 20 раз подорожать.

Еще один интересный вопрос - пойдут ли вверх зарплаты в частных медцентрах после того, как в государственных клиниках медикам повысят зарплаты "согласно Зеленскому"? Пока никто из врачей, с которыми побеседовал обозреватель "ДС", не готов ответить на этот вопрос. С одной стороны, зарплаты в государственном и частном секторе практически сравняются, но при этом в частных медцентрах все равно лучше условия работы (оборудование, график и т.д.). Так что с равной вероятностью можно ожидать как оттока врачей из коммерческих медцентров в государственные клиники, так и роста зарплат в секторе частной медицины. Ожидает ли нас "медицинская инфляция" - сказать пока трудно, но в 2022 г. это вполне может оказаться реальностью.

Подытоживая, можно сказать, что данная инициатива Зеленского выглядит реалистичной (в отличие от предвыборного обещания давать учителям по $4000), однако ее реализация еще под вопросом, да и повод радоваться для врачей и медперсонала может как появиться, так и исчезнуть. Ведь еще на этот год медикам хотели поднять минимальную зарплату, однако потом решили сэкономить.