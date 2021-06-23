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АНАЛИТИКА

Доллар подскочил к гривне 22 июня из-за закупок под поставки вакцин

23:13 22.06.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

После трехдневных выходных новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара: его курс прибавил 6 копеек, и торги закрылись на 27,32-27,34 грн/$.

Наличные курсы подтягивались вслед за безналом. На продаже людям доллар подорожал на 6-8 копеек, а на покупке - на 5-10:

* до 27,30-27,48 грн/$ - на продаже;
* до 27,05-27,25 грн/$ - на покупке.

Банкиры не наблюдали в кассах большой активности на покупке/продаже валюты. По их словам, население стало меньше продавать доллар, вероятно, ожидая роста его курса.

"Укрэксимбанк" переполошил рынок

Межбанк не сразу раскачали после Троицы. До обеда объем валютных продаж на Bloomberg был на минимуме - до $50 млн. А по итогам дня сократился с $159 млн до $115 млн - это уровень ниже среднего, и он свидетельствует о слабых продажах со стороны экспортеров и иностранцев.

Это сегодня и спровоцировало рост валютного курса: сокращение продаж доллара с одновременным ростом спроса на него.

"Во вторник ожидалось увеличение валютных продаж за счет выходного в понедельник, но отложенное предложение "не добежало" до рынка, скорее всего, завтра поступит на межбанк. Плюс активизировались спекулянты и спрос на доллар со стороны внутреннего потребителя. Сегодня его брали госбанки", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Казначеи сообщили, что главным покупателем валюты стал "Укрэксимбанк". По слухам, ему доллар нужен, чтобы оплатить очередную партию вакцин, закупаемых Украиной за границей.

"Еще можно было бы подумать, что идет закупка газа в хранилища для "Нафтогаза". Но цены газа на максимуме за 10 лет, поэтому скорее всего речь идет об оплате вакцины. "Эксимбанк" часто замечали в обслуживании таких закупок", - отметил "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Также некоторые банкиры сообщали о небольших валютных покупках со стороны иностранцев. Говорят, что они понемногу подкупают доллар под вывод дивидендов.

Может быть, в другое время это не сильно впечатлило межбанк. Но сегодня он резко отреагировал из-за сокращения валютных продаж. Во-первых, наши экспортеры завели меньше доллара, во-вторых, иностранцы, которые неделю назад раскупали ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма), перестали их активно брать.

Новые слухи по "Ситибанку"

Открывался межбанк снижением доллара на 3 копейки (к пятничному закрытию торгов) - на 27,20-27,25 грн/$. После чего котировки ходили в разные стороны: сначала на 27,25-27,28 грн/$, а затем и на 27,24-27,26 грн/$. Как только "Укрэксимбанк" стал активно скупать валюту, цены вышли на 27,29-27,31 грн/$ и зашагали наверх. А когда на покупке валюты увидели еще и "Креди Агриколь Банк", рынок сразу оказался на 27,37-27,39 грн/$.

После этого Нацбанк заявил о готовности продавать валюту по 27,41 грн/$. Так он показал рынку максимум, выше которого не даст сегодня поднять котировки. Это делалось, чтобы расшевелить экспортеров, которые придерживали доллар и спекулянтов. И это помогло: валютное предложение немного выросло и межбанк закрылся снижением к 27,32-27,34 грн/$.

Казначеи уверяют, что по 27,41 грн/$ доллар у Национального банка так никто и не купил, и его котировка просто стала для рынка отрезвляющим фактором. Психологической интервенцией.

К вечеру по валютному рынку разносили слух о том, что "Ситибанк" завтра выйдет с продажей доллара. Однако в него верили не все. Банкиры считают, что если иностранцы сегодня и взяли новых ОВГЗ (под которые может продавать доллар иностранцами), то немного.

Иностранцев расстроила учетка

22 июня Министерство финансов суммарно привлекло от размещения гособлигаций 11,3 млрд грн. Но совсем немного разместило долгосрочных бумаг (на 3 и 5 лет), которые обычно пользуются повышенным спросом со стороны нерезидентов. Наибольшим спросом пользовались среднесрочные гривневые ОВГЗ, которые раскупают наши банки, а еще чиновники продали долларовых облигаций сроком обращения до года на $112 млн.

Рейтинг популярности гривневых ОВГЗ, проданных сегодня выглядит так:

* на 3,5 млрд грн - на 2 года под 12% годовых;
* на 2,1 млрд грн - на 1 год под 10,97% годовых;
* на 1,5 млрд грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;
* на 643 млн грн - на 5 лет под 12,59% годовых;
* на 481 млн грн - на 6 месяцев под 9,0% годовых.

"Сохранение Национальным банком старого размера учетной ставки (отказ от ее повышения в ответ на рост инфляции) все-таки разочаровало рынок. Также, как и призрачность сотрудничества с МВФ", - прокомментировал настроения Андрей Шевчишин.

На завтра, 23 июня, нет однозначного прогноза по движению курса. Открытия межбанка ждут в широком диапазоне - 27,33-27,38 грн/$. Но после допускается два сценария:

* Отход курса на 27,30 грн/$ или даже ниже, если на рынок начнет поступать экспортная выручка за понедельник, которая придет с опозданием, а также доллар под ОВГЗ.
* Новое подорожание доллара, если "Укрэксимбанк" продолжит покупать валюту, а наш бизнес и иностранцы не активизируют его продажу.

"Если нерезиденты с продажами не появятся, и НБУ не будет вмешиваться в торговлю, то можем вернуться к 27,5 грн/$ до конца недели. Пока идет игра на ожиданиях. Плюс регулятор показал, что пока еще рано дорожать доллару, то есть будет стопорить курс", - сказал Шевчишин.
 

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