Разумков и олигархи. Какую игру против президента начал глава парламента

Юрий Вишневский / Деловая столица

Пиар-стратегия Зеленского на ближайший год базируется на изображении борьбы с олигархами. Но благодаря Разумкову все может окончиться большим конфузом.

На днях гостем «Радіо Свобода» был спикер парламента Дмитрий Разумков. Он дал интервью, вызвавшее очередной приступ паранойи на Банковой. Конечно, удивляться тут нечему: слухи о недовольстве Владимира Зеленского председателем Верховной Рады ходят давно. Но на этот раз возмущение вызвали не только слова Разумкова. На Банковой опасаются, что за словами спикера последуют действия.

Имидж "не Зеленского"

Злые языки говорят, что Зеленскому уже рассказали о язвительных замечаниях, которые бросил в его адрес Разумков. Якобы так было протрактовано абстрактное размышление Разумкова о том, как власть меняет человека: «Когда ты попадаешь в такие большие кабинеты, через некоторое время они тебя "поедают", и ты начинаешь терять связь с реальностью». Также как атаку на Зеленского в Офисе президента восприняли и мнение Разумкова о требованиях быстро принять Украину в НАТО: «Не надо врать, не надо выдавать желаемое за действительное. Но мы точно не можем сесть, сложить ручки и ждать, что кто-то нам что-то принесет. Мы должны работать».

Повторимся: произнося эти фразы, Разумков не упоминал Зеленского. Но нетрудно догадаться, почему именно так расшифровали эти смыслы на Банковой. Тем более что Разумков специально акцентировал на своей независимости от Офиса президента и трижды подчеркнул, что строго соблюдает регламент Верховной Рады. Опять же, нетрудно расшифровать это как отказ продавливать через парламент, с нарушением регламента, любимые законопроекты Зеленского.

В целом Разумков своим интервью в очередной раз подтвердил, что он старательно создает себе имидж «не Зеленского»: трезво мыслящего, рассудительного, законопослушного, который не теряет связь с реальностью, не выдает желаемое за действительное и не игнорирует законы.

Сигналы олигархам

Если бы это были только слова, то можно было бы не обращать на них внимания. Ну создает себе Разумков независимый имидж, ну хочет он возглавить собственный политпроект, ну дал он еще одно имиджевое интервью, и что с того? Но в том-то и дело, что Разумков не ограничивается словами, а еще и демонстрирует способность действовать наперекор Зеленскому.

Например, прозвучал вопрос: «Почему вы единственный среди членов СНБО не поддержали введение санкций против Медведчука и Козака?» (Речь шла о самой первой, февральской волне санкций СНБО, под которую попали нардепы из ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак, а также три контролируемых ими телеканала.) И Разумков детально пояснил, почему его позиция противоположна позиции Зеленского. «Если мы говорим о каналах или о гражданах Украины, я считаю, что, согласно закону о санкциях, санкции можно применять к субъектам хозяйствования или иностранным гражданам, кого мы не можем, скажем так, достать через украинское законодательство, через украинский суд», - сказал спикер. А по отношению к Медведчуку и Козаку, по его мнению, нужно было действовать другим способом: возбуждение уголовного дела и принятие решения судом. «Я считаю, что в любом случае, нравится это мне, не нравится, я должен действовать в рамках действующего законодательства», - резюмировал Разумков.

Кстати, такую же позицию он занял и на заседании СНБО в прошлую пятницу, 18 июня: он проголосовал против введения санкций по отношению к олигархам Дмитрию Фирташу и Павлу Фуксу. На Банковой, естественно, подозревают, что Разумков таким образом посылает сигналы олигархам: дескать, я, в отличие от сами-знаете-кого, договороспособен; я вам помогу сейчас, а вы мне потом, на выборах.

Как провалить любимую инициативу Зеленского

Сейчас вся пиар-стратегия Банковой на ближайший год базируется на изображении борьбы с олигархами. Для этого предназначен законопроект об олигархах №5599, внесенный Зеленским 2 июня. Сначала Банковая хочет пиариться на успешном принятии этого проекта, а затем - на его реализации, когда СНБО составит список жертв и внесет их в реестр олигархов.

В парламенте уже появились три альтернативных законопроекта. Первый внесли 12 депутатов из трех фракций - «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса», второй проект - результат законотворчества Антона Полякова из группы «За майбутнє», третий - детище фракции «Батькивщины».

Однако для Банковой это слабая преграда. По регламенту, сначала свою оценку всем проектам - №5599 и альтернативным к нему - должен дать профильный комитет парламента, то есть комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Он контролируется «слугами народа» и, естественно, предложит Верховной Раде взять за основу президентский законопроект, а остальные - отправить в мусорную корзину. И Верховная Рада, скорее всего, так и поступит.

То есть альтернативные проекты нужны «Европейской солидарности», «Батькивщине», «Голосу», «За майбутне» для того, чтобы попиариться на этой теме, показать, что они тоже сторонники деолигархизации, только хотят провести ее по-другому. Но проект Зеленского №5599 они не остановят.

И Разумков в интервью четко дал понять, как все будет дальше происходить. По его словам, «на следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале». Спикер прогнозирует, что до конца текущей сессии (а последнее заседание перед каникулами запланировано на 16 июля) проект №5599 будет принят в первом чтении.

А вот дальше наступит самое интересное. Дальше в игру вступит Разумков. Второе чтение предстоит только осенью. Летние каникулы - прекрасное время для того, чтобы тихо провести переговоры с заинтересованными лицами. А это, по сути, вся первая сотня украинских крупных бизнесменов, ибо всех их Зеленский при желании сможет подвести под свои критерии олигарха. И всем им не нужен никакой закон об олигархах - ни в президентском варианте, ни в каком-либо альтернативном.

В интервью Разумков сообщил, что он подготовит ко второму чтению проекта №5599 собственные правки. Главная из них в том, что решать судьбу крупных бизнесменов, кого из них вносить, а кого не вносить в реестр олигархов, должен не СНБО, а другой орган. «У СНБО, по Конституции, нет по состоянию на сегодня таких полномочий», - подчеркнул Разумков. Если принять проект №5599 в том виде, как его предложил Зеленский, то через некоторое время этот закон может быть отменен Конституционным судом. Поэтому, говорит Разумков, нужно исправить проект так, чтобы обеспечить его полное соответствие Конституции.

Да, это очередной камень в огород Зеленского. И очередное противопоставление себя, последовательного «законника», импульсивному «беззаконному» президенту. Зеленский опять будет выглядеть «оторвавшимся от реальности», а Разумков - мудрым политиком, который все делает правильно.

Но в данном случае все эти имиджевые штучки совершенно второстепенны. А первостепенную важность имеет то, что Разумков способен сдирижировать провал проекта №5599.

Вряд ли Банковая согласится на радикальные правки, которые предложит Разумков. Особенно если он выполнит свое обещание и предложит создать орган, который будет неподконтролен Зеленскому. Разумков анонсировал, что этот орган может быть создан «по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором в НАБУ, САП, возможно, с привлечением международных экспертов». А негативное отношение Зеленского к любым международным экспертам общеизвестно. Оно четко сформировано его окружением на Банковой. И сейчас в ОП будут пугать шефа, что международные эксперты обязательно его самого запишут в олигархи. Или откажутся записать туда Порошенко. Поэтому Зеленский будет твердо стоять на своем: только ручное СНБО и никакой другой орган.

А на стороне правок Разумкова будут «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «За майбутнє». Такую же позицию могут занять несколько десятков «слуг народа», дружественных к Разумкову и близких к олигархам. Кроме того, ОПЗЖ наверняка будет голосовать против любых вариантов закона об олигархах. В результате второе чтение может завершиться тем, что ни одни вариант не наберет 226 голосов. Допустим, на заседании будут присутствовать 400 депутатов. 200 проголосуют за вариант Зеленского, 150 - за вариант Разумкова, а 50 - вообще против любого закона об олигархах. И все, закон провален.

Банковая, конечно, попытается использовать это для пиара: дескать, плохие депутаты поломали Зеленскому хорошую игру. Но вряд ли это поможет рейтингу Зеленского. Закон об олигархах задумывался именно как виагра для рейтинга. И если закон провалится, то рейтинг возобновит падение.

Причем Разумков не получит никакого негатива, один позитив. Ведь он не будет выглядеть в глазах общества защитником интересов олигархов. Нет, он получит имидж законника, который добивался создания антиолигархического органа, независимого от Зеленского, под международным контролем. И которому помешал Зеленский.

При таком сценарии инициатива Зеленского сработает в пользу Разумкова, а для Банковой обернется имиджевым поражением. Конечно, у Банковой останется еще сценарий референдума, но проблема Зеленского в том, что на референдуме нельзя утверждать законы. Это - исключительная прерогатива парламента. И никакой референдум не принудит депутатов делать то, чего они делать не хотят.