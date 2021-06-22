Позитив недели. Наш «Коралл» сможет сбивать тактические баллистические ракеты

Государственное конструкторское бюро "Луч" впервые официально представляет новую отечественную зенитную ракету для комплексов средней дальности. Как отмечает Defense Express, "Коралл" должен стать базовой унифицированной ракетой модульной конструкции для корабельных и сухопутных ЗРК и воздушных сил.

Четырехметровая зенитная ракета предназначена для уничтожения современных самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и других аэродинамических воздушных целей. Также декларируется возможность поражения баллистических тактических ракет.

Вес отечественной ракеты - 300 кг при массе боевой части 25 кг. Скорость - 1000 м/с (3600 км/ч). Разработка ГККБ "Луч" сможет уничтожить воздушную цель на дальности до 30 км и на высоте до 10 км. При этом наведение на цель будет обеспечиваться активной головкой самонаведения и инерциальной системой.

В Украине изготовили новый крупнокалиберный пулемет

На Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2021" украинская компания ООО "ХАДО-Холдинг" представила крупнокалиберный пулемет собственной разработки и производства Snipex Laska K-2. Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на полковника Бориса Мельника, начальника научно-исследовательского отдела развития вооружения и военной техники сил специальных операций Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины (ЦНИИ ВВТ ВС Украины).

По словам Мельника, согласно тактико-техническим заданиям, разработанным учеными ЦНИИ ВВТ ВС Украины, харьковские оружейники создали пулемет собственной конструкции калибра 12,7 мм Snipex Laska K-2. Он предназначен для поражения подвижных и неподвижных, наземных, надводных и воздушных, в частности легкобронированных, целей. Может использоваться как пехотный вариант или устанавливаться на бронированную или авиационную технику. Длина пулемета составляет 1840 мм, масса без станка - 29 кг, скорострельность (в зависимости от типа боеприпаса) - 500-600 выстрелов в минуту, прицельная дальность по наземным целям - 2000 м, по воздушным - 1500 м.

КБ "Луч" разрабатывает новое поколение авиационных ракет малой и средней дальности

Как сообщает Defense Express, речь идет об авиационной ракете класса "воздух-воздух" средней дальности УП-277 с активной радиолокационной головкой самонаведения и высокоманевренной перспективной ракете ближнего воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения.

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П-277, по данным разработчика, имеет повышенные тактические возможности и помехозащищенность. Меньшие размеры и масса позволят перспективной ракете от КБ "Луч" поражать цели, которые маневрируют с большим перенапряжением и на значительно большей дистанции при атаке в заднюю полусферу.

В свою очередь, перспективная ракета ближнего радиуса действия с инфракрасной головкой самонаведения, неконтактным радиолокационным датчиком цели в миллиметровом диапазоне и управляемым вектором тяги двигателя может поразить цели, имеющие большую скорость (2700 км / ч против 2500 км / ч в советской Р-73).

Напомним, в апреле КБ "Луч" представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке.

Подача патронов осуществляется с помощью пластиковой ленты, которая может подаваться как с правой, так и с левой стороны пулемета (зависит от комплектации). Общая вместимость ленты в коробке составляет 80 патронов. Для стрельбы из пулемета можно применять все имеющиеся типы патронов 12,7х108. Кроме того, конструкция нового пулемета позволяет быстро переоборудовать его под патроны стандарта НАТО.

Сейчас Snipex Laska K-2 прошел предварительные (заводские) испытания, на очереди - государственные. По их результатам окончательно определяться с принятием пулемета на вооружение украинской армии.

Как ранее писала "ДС", завод "Маяк" начинает практические тесты обновленного варианта крупнокалиберного пулемета.

Дрон-камикадзе "Охотник" будет поражать цели на земле, в воде и в воздухе

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" работает над дроном-камикадзе "Охотник". Как информирует "Милитарный", дрон сможет поражать цели на земле, в воде и в воздухе.

Легкобронированная и не бронированная техника, легкие плавсредства и личный состав поражаются боевой частью с ударным ядром и готовыми элементами. Тяжелобронированная техника и фортификационные сооружения поражаются кумулятивной боевой частью дрона-камикадзе. Низкоскоростные воздушные цели типа вертолет, самолет или беспилотный летательный аппарат, на высотах до 5000 метров поражаются осколочно-фугасной боевой частью.

Масса переносного комплекса: 35 кг, масса летательного аппарата не менее 15 кг, крейсерская скорость 300 км / ч, максимальная скорость 350 км / ч, дальность полета на максимальные скорости 80 км, время полета на максимальной скорости: 15 минут, радиус применения 30 км.

Напомним, что в Украине вскоре появится новый ударный беспилотник RAM ІІ.

"Кевлар-Э" сможет преодолевать вражеские траншеи и водные преграды

Частная компания "УкрИннМаш" продемонстрировала образец боевой машины пехоты "Кевлар-Э". Как сообщает Defense Express, эта БМП может принимать до шести человек десанта, ее лобовая броня защищает от огня крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 миллиметров. Благодаря своему шасси способна следовать за танками, с ходу преодолевать окопы, траншеи и водные преграды. При этом скорость движения на суше может составлять 60 км в час, при преодолении водных преград - до 4-6 км в час.





На боевую машину пехоты "Кевлар-Э" поставили боевой модуль "Штурм". Такой вариант вооружения дает возможность поражать и уничтожать бронированную и небронированную военную технику, низко летающие не скоростные воздушные цели, морские цели при действиях в береговой полосе и другие отдельные наземные цели на расстоянии до 5 км.

Бронирование машины, по данным разработчика, соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 уровень 2 (баллистический и противоминный).

Как ранее сообщала "ДС", отечественные конструкторы продемонстрировали новую тяжелую БМП "Вавилон".