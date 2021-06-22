Православный шпионаж. Какие новые задачи Кремля будет выполнять на Донбассе УПЦ МП

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

"Граждане, имеющие паспорт гражданина Украины, могут быть доставлены в ближайшее территориальное ОВД для установления личности и проведения процедуры дактилоскопирования, в связи с невозможностью проверить данный документ на подлинность", - объявили полицаи новые "правила" на ночное время нынешнего уик-энда, когда вроде как отменен постоянно мучавший местных жителей комендантский час. Но, как оказалось, не до конца и не для всех.

То есть "сотрудники МВД ДНР" все равно продолжают, как и прежде, рыскать по оккупированным городам и весям, проверяя документы, обыскивая личные вещи и их автомобили "для разбирательств". Более того, если у человека при себе не будет "паспорта ДНР" либо российского паспорта, то его могут задержать сначала на трое суток "для выяснения личности", а затем местный "суд ДНР" может продлить задержание и до десяти дней. А там уже - как карта ляжет.

Плюс на этой неделе член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил буквально следующее: "Выдача российских паспортов в ОРДЛО прогрессирует. По моей информации, до 2025 года ставится задача, чтобы там не было тех, кто будет иметь украинские паспорта, то есть их еще могут изымать. И тогда возникнет проблема не КПВВ, а возможности наших граждан въехать на подконтрольную территорию Украины при отсутствии украинских документов. Проблема очень серьезная".

Как уточнил 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов, количество выданных в оккупации паспортов РФ неуклонно растет, что уже в ближайшем будущем сделает невозможным любые украинские выборы в ОРДЛО. "630 тысяч паспортов Российская Федерация, как аусвайс, выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую и создала Россия Это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать", - сказал Данилов. Тем самым дав понять, что из-за российской паспортизации жителей ОРДЛО необходимо вообще пересматривать минские договоренности.

Новые задачи Московского патриархата на Донбассе

Тем временем, в соцсетях всплыла одна очень интересная информация, поступившая из оккупированного Донецка. Так, 15 июня в малом зале захваченного оккупантами здания Донецкой ОГА собрались на закрытое совещание российские кураторы с главарями оккупационной администрации в ОРДО. Но главное в том, что на этом тайном совещании лично присутствовали митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ Московского патриархата Илларион и митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений. Причем в таком же составе все они собирались уже вторично - первая их сходка состоялась 7 июня.

Итак, данным топ-священникам, постоянно разъезжающим с "духовной миссией" по обе стороны от линии фронта, была поставлена следующая задача: добиться свободного посещения священнослужителями УПЦ МП подразделений ВСУ на передовой под предлогом оказания религиозных услуг украинским армейцам, среди которых должны быть (и, скорее всего, действительно есть) их прихожане. "Раз каким-то католикам и непризнанной Москвой ПЦУ можно посещать подразделения ВСУ, то почему нам нельзя? Мы же одна из самых многочисленных церквей Украины. Мы не должны терять такую возможность и такой серьезный инструмент воздействия", - в таком ключе объяснил еще неделю назад новую тактику "православного шпионажа" один из высокопоставленных сотрудников спецслужб РФ. А организовать эту "работу" поручено, собственно, владыкам Иллариону и Арсению, а российские кураторы и спецслужбы помогут в этом.

И уже после совещания 15 июня стало известно, что благочинным и настоятелям храмов на подконтрольной Украине территории было рекомендовано максимально использовать все свои мирские связи для установления контактов с командирами ВСУ на передовой и в местах дислокации военнослужащих по всей Украине с целью получения разрешения на доступ в воинские подразделения. Главным аргументом в дискуссиях с украинскими властями должен быть тезис о "свободе вероисповедания".

Еще одним неустановленным представителем из Москвы было высказано предложение действовать "системно и легально, не нарушая явно украинское законодательство". Для этого необходимо официально обратиться от имени УПЦ МП с соответствующей просьбой в Офис президента, чем якобы уже заняты настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел и отдельные депутаты Верховной Рады. Так что, как только потянутся к Владимиру Зеленскому соответствующие "православные ходоки", сразу станет понятно, что это - реализация данной программы Кремля.