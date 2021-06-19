Доллар на межбанке 18 июня дорожал на покупках иностранцев

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

18 июня безналичный доллар подорожал на 5 копеек, и межбанк закончил неделю в рамках 27,25-27,28 грн/$.

На наличном рынке цены поднялись сильнее - на 10 копеек:

* до 27,24-27,40 грн/$ - на продаже;

* до 26,95-27,20 грн/$ - на покупке.

Впрочем, население не кинулось скупать валюту. Перед выходными доллар больше продавали.

На межбанке продолжалась живая торговля, и объем сделок на Bloomberg подрос со $153 млн до $159 млн. Нацбанк на торги не выходил, но там активно работали госбанки на продаже валюты. А покупали - иностранцы.

"По-видимому, нерезиденты докупали доллар под вывод дивидендов. Это ситуативный момент, и этап, который надо пройти. Этих покупок ждали с мая, а теперь это происходит. Одновременно сработал второй фактор - мировой: евро сегодня упал и его активнее покупали наши импортеры. Курс доллара сегодня вырос по отношению ко всем основным мировым валютам из-за заявления американского Федрезерва о готовности повышать ставки с 2023 года. Третья причина подорожания доллара - это информация о первых выплатах по НДС", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Открывался межбанк на 27,19-27,24 грн/$, но поначалу на торгах было спокойно: госбанки продавали валюту, а большого спроса на нее не было. Потому котировки скатились сначала на 27,17-27,19 грн/$, а затем и на 27,16-27,18 грн/$. Эти уровни продержались где-то до полудня. Но после появились иностранные покупатели и экспортеры стали задирать ценники. К обеду они были уже на 27,19-27,21 грн/$, а после него достигли 27,22-27,25 грн/$.

Последний курсовой скачок произошел после 15 часов, когда Госказначейство отчиталось о выплате первой в июне порции возмещения по НДС на 1,6 млрд грн. Достаточно крупная сумма для первого платежа. Потому рынок отреагировал на нее достаточно эмоционально, и межбанк закрылся ростом до 27,25-27,28 грн/$.

"Рынок сегодня тонкий был. Утром операции прошли по обязательным к закрытию контактам, потому что впереди выходной понедельник. А к вечеру появились покупатели, которые на тонком рынке сдвинули котировки доллара вверх", - описал "Стране" движение руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом мировые сырьевые рынки раскачивали, что не помогало нашей валюте.

"Фактор коррекции сырьевых рынков играет не в пользу гривны. Цены на зерно и металлы прокачали в разные стороны. Например, фьючерсы на кукурузу падали с $710 упали до $550, то есть на 22,5%. Металлы тоже снижались, но после откатились обратно. Вышло движение туда/сюда", - объяснил Шевчишин.

Следующая неделя будет короткой из-за нерабочего понедельника, а курс может раскачиваться в разные стороны.

На валютный рынок будут влиять разные факторы:

* Увеличение валютных поступлений во вторник, из-за отложенного предложения.

* Покупки иностранцами новых выпусков ОВГЗ на аукционе Минфина.

* Возможное продолжение покупок доллара под вывод дивидендов.

* Новые выплаты Госказначейства по возмещениям НДС, который будут давить на гривну.

"Неделя должна начаться с задвоенных валютных продаж, которые накопятся из-за выходного в понедельника. Также не исключаются новые покупки ОВГЗ иностранцами, которые могут заводить под это валюту. Против гривны будут играть выплаты по НДС. Экспортеры могут менее активно продавать доллар после получения дополнительной гривны", - объяснил Василий Невмержицкий.

В своей предварительной заявке на размещение новых ОВГЗ во вторник, 22 июня, Минфин указал 7 выпусков гособлигаций. На два больше, чем ожидалось изначально. Добавил один выпуск долларовых бумаг сроком обращения 1 год и долгосрочные (5-летние) ОВГЗ в гривне. Наверняка в расчете на покупки иностранцев. При этом повысил лимиты на гривневые облигации на 1 и 1,5 года - с 2 млрд грн до 3 млрд грн.

Список ОВГЗ в гривне, которые будут предложены кредиторам на следующей неделе выглядит следующим образом:

* 6 месяцев с лимитом 500 млн грн;

* 1 год с лимитом 3 млрд грн;

* 1,5 года с лимитом 3 млрд грн;

* 2 года, безлимит;

* 3 года, безлимит;

* 5 лет, безлимит.

Крупных выплат по старым выпускам долговых бумаг Минфина на будущей неделе не будет. В среду, 23 июня, произойдет один не очень большой платеж по купону (проценты) на 655 млн грн, и все.

Интерес иностранцев к покупкам наших облигаций будет напрямую сказываться на валютном рынке и на курсе гривны. Эксперты допускают разные сценарии курсового движения на межбанке после затяжных выходных на Троицу.

"Если брать во внимание короткую неделю, возмещение НДС, коррекцию рынков и укрепление доллара - то можно допустить возврат и к 27,5 грн/$. Нерезиденты и их позиция остается фактором дисбаланса. Однако если иностранцы возобновят крупные продажи валюты, то межбанк может снова вернуть к 27,0 грн/$, в зависимости от позиции Нацбанка и его покупок", - сказал Андрей Шевчишин.

Евро упал еще сильнее

На мировом рынке целый день шел обвал курса евро. В итоге он провалился с 1,910/€ до 1,1875/€ после торгов в диапазоне $1,848-1,1925/€.

Рынки продолжают переваривать заявление американского Федрезерва о сохранении ставок на уровне 0-0,25% в 2021 году и о повышение в 2023-ем. Из-за него трейдеры сбрасывали и многие другие валюты (евро в том числе) и скупали доллар. "Американец" активно дорожал.

Хотя аналитики считают, что эта эйфория продлиться недолго. Валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лёйхтманн заверил издание Wall Street Journal, что к осени инфляция перестанет сильно давить на финансовые рынки и доллар. А потому ФРС может снова перекроить свою монетарную политику.

Но пока все ставят на доллар, а курс евро на мировых биржах скатывается вниз.

В Украине средний наличный курс евро опустился на 10-15 копеек на продаже и на 5 копеек на покупке:

* до 32,50-32,80 грн/€ - на продаже;

* до 32,0-32,35 грн/€ - на покупке.