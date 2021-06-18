Новые санкции против Фукса и Фирташа. Что это значит

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего

В пятницу, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении пакета санкций против украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

1. Фирташ стал новым подсанкционным олигархом. Это означает не только то, что перераспределение облгазов стартовало. Это еще означает, что на рынке титанового сырья у нас появятся новые игроки (посредники). Будут ли они продавать сырье Фирташу в Крым или компании Boing, пока неизвестно.

2. Очень интересно будет наблюдать за поведением канала Интер. Сейчас там "единоличным" руководителем остался Сергей Левочкин, у которого уже "почти нет" конкурента Медведчука и уже "почти нет" партнера Фирташа. И это вроде бы большая свобода. А еще вроде есть самый рейтинговый кандидат в президенты номер 2. Но в случае недостаточно тонкого поведения, может ускользнуть главный козырь: «Своих не бросают». И это большая растяжка для Левочкина.

3. Павел Фукс имеет одну большую вину: влияние на Госгеонедра, как говорят и говорили последние несколько лет, различные касающиеся этой сферы дельцы. Конечно, сейчас все ухватятся в историю про Кернеса, Терехова и другие харьковские новости. Но главная история Фукса, если все правда о геонедра - это лицензии. И здесь надо искать черную кошку и вовсе не в черной комнате.

Между прочим, есть еще один важный момент. А вы заметили, что за последние несколько месяцев у нас исчез демонический образ единого плохого бородатого олигарха? У нас теперь плохих парней так много, что даже специалисты не готовы называть все фамилии!