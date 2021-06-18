САП и ВККСУ. Два шпагата Зеленского перед Вильнюсом

Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас в окружении президента, да и в голове его самого, идет борьба между двумя вариантами: прогнуться перед Западом или бесповоротно разругаться. Решение мы узнаем до 2 июля.

В ближайшие две недели должна решиться судьба двух самых острых проблем в отношениях между Владимиром Зеленским и западными партнерами Украины. Речь о судебной и антикоррупционной реформах. Дедлайн связан со сроками проведения четвертой Ukraine Reform Conference (Конференции по украинским реформам): она должна пройти в Вильнюсе 7-8 июля. В ней должны быть представлены все страны G7, а также все члены НАТО, ЕС и ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

Конечно же, туда должен приехать и Зеленский. Он присутствовал и на предыдущей такой конференции, которая прошла в Торонто (Канада) 2-4 июля 2019 г. Три месяца назад заместитель руководителя ОП Игорь Жовква подтвердил: «Глава государства с удовольствием приедет в Литву, чтобы обсудить прогресс в украинских реформах и поддержку Украины со стороны европейских партнеров». Он подчеркнул, что недавно президент Европейского совета Шарль Мишель отметил усилия Зеленского в судебной и других реформах. «Мы рассчитываем на справедливую оценку процесса. И мы рассчитываем на помощь Украине продолжить этот путь реформ», - заявил Жовква.

Однако сейчас у Зеленского фактически нет достижений, с которыми он мог бы лететь на эту конференцию. Наоборот, по мнению западных партнеров, он лично заблокировал как судебную, так и антикоррупционную реформы. И как раз в течение двух ближайших недель, до начала конференции, должно выясниться, какой вариант отношений с Западом избрал Зеленский.

Конфликт вокруг закона о ВККСУ

В судебной реформе ключевой вопрос - о роли международных экспертов в конкурсе на должности членов новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины. ВККСУ - это орган, который будет отбирать судей для всей судебной системы. Именно поэтому западным партнерам крайне важно обеспечить независимость ВККСУ от Банковой. А у Банковой противоположный интерес: чтобы конкурс прошел под ее контролем.

18 июня началось второе чтение законопроекта №3711-д «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы ВККСУ». Это - доработанный профильным комитетом вариант законопроекта №3711, который был внесен Зеленским год назад, 22 июня 2020 г. Оба проекта, №3711 и №3711-д, вызвали категорическое несогласие Венецианской комиссии и западных посольств.

Ситуация очень серьезная. Принятие проекта №3711-д в том виде, в котором он вынесен на второе чтение, будет означать, что Зеленский отказывается выполнять свои обязательства. В глазах западных партнеров это будет выглядеть как признание им своей недоговороспособности. И вот сейчас получилось, что Банковая посадила себя на шпагат: она не хочет уступать Западу, но и окончательно ссориться с ним тоже боится.

А ссора будет окончательной. Если ВККСУ будет избрана на конкурсе, который в глазах западных партнеров будет нечестным, то это бросит тень недоверия не только на саму ВККСУ, но и на все ее решения, а также на всех тех судей, которых она отберет, словом, на всю судебную реформу, проводимую под личным патронатом Зеленского.

Как только члены ВККСУ будет назначены и приступят к исполнению своих обязанностей, переиграть назад ничего будет нельзя. Поэтому на Банковой понимают, что проект №3711-д фактически может стать точкой невозврата как для судебной реформы, так и для дальнейшей политической судьбы Зеленского.

18 июня шпагат Банковой проявился в том, что в 12:30, через 10 минут после начала рассмотрения проекта №3711-д во втором чтении (депутаты успели отклонить шесть поправок), этот процесс был прерван. Депутаты быстренько перешли к заключительному пункту повестки дня (о депутатских запросах) и в 12:45 досрочно разбежались. Рассмотрение правок будет продолжено на следующем пленарном заседании, которое запланировано на вторник, 29 июня.

Теперь можно ожидать, что окончательное голосование по проекту состоится не позже пятницы, 2 июля. До этого время борьба мнений в окружении президента и в голове самого Зеленского должна завершиться каким-то результатом. Оставлять реформу в подвешенном состоянии уже будет совсем бессмысленно. Лететь на конференцию в Вильнюс без закона о ВККСУ - это то же самое, что лететь с плохим законом. В обоих случаях лучше вообще не лететь, ибо за такие реформы денег никто не даст.

Имеет смысл лететь только с хорошим законом, который будет одобрен Западом. И западные партнеры, нужно сказать, сейчас активно прельщают Зеленского тем, сколько похвал он услышит. А ему ведь и вправду очень хочется, чтобы его громко хвалили за реформы. Но и получить контроль над новой ВККСУ тоже очень хочется. И какое из двух желаний победит, пока не очевидно.

Две ключевые поправки

Интрига еще и в том, что все может решиться в самый последний момент, буквально за несколько минут до того, как проект №3711-д будет вынесен на окончательное голосование во втором чтении и в целом. С точки зрения западных партнеров, превратить плохой законопроект в хороший очень легко - достаточно внести в него две поправки: №451 и 453.

Ключевые расхождения касаются процедуры отбора кандидатов на должность члена ВККСУ. В проекте №3711-д эта процедура состоит из двух этапов.

Первый этап - это принятие решений конкурсной комиссией. В проекте №3711-д записано, что первый состав этой комиссии формируется из шести человек: трое из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и три лица, предложенных международными организациями. Понятно, что типичной будет ситуация, когда трое «судейских» членов комиссии будут иметь одно мнение о каком-нибудь кандидате, а трое «международных» - противоположное.

В проекте №3711-д говорится, что за решение комиссии должны проголосовать не менее двух «судейских» членов и не менее двух «международных». На практике это будет означать, что «судейская» часть комиссии сможет зарубить любого кандидата, которого одобрит «международная часть». Поправка №453 предлагает, чтобы в случае одинакового количества голосов "за" и "против" перевес отдавался голосам «международных» членов.

Кроме того, в проекте №3711-д есть еще и второй этап отбора - Высший совет правосудия рассматривает список кандидатов, отобранный конкурсной комиссией, и выбирает из него тех, кто ему нравится. Поправка №451 предлагает, чтобы конкурсная комиссия отобрала ровно столько кандидатов, сколько есть вакансий (всего планируется избрать 16 членов ВККСУ). И тогда Высшему совету правосудия останется всех их назначить членами ВККСУ, никого не вычеркивая.

Конечно, внесение этих двух поправок радикально меняет ситуацию. Фактически три международных эксперта (то есть США и ЕС) смогут сформировать состав ВККСУ, которая затем будет отбирать судей - а сейчас в судах есть две тысячи вакансий. Так что беспокойство Зеленского вполне понятно.

Конфликт вокруг конкурса в САП

Еще один шпагат у Банковой - по вопросу об антикоррупционной реформе. Как раз сейчас проходит конкурс на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя. Из конкурса уже вылетел влиятельный «слуга народа» Андрей Костин, ставку на которого делали в Офисе президента. И сразу после этого конкурс был заблокирован. Осталось провести собеседования с 17 кандидатами, однако та часть конкурсной комиссии, которая лояльна к Банковой, попросту перестала участвовать в ее работе. Согласно заранее утвержденному графику, собеседования с этими 17 кандидатами должны были пройти 7-10 июня, но этого до сих пор не произошло.

И тут тоже Банковая боится выбрать решение: то ли смириться с тем, что во главе САП окажется кто-то независимый от Зеленского, то ли отменить этот конкурс - и тем самым разругаться с Западом. Какой конкретный механизм отмены конкурса будет использован, это для западных партнеров не имеет ровным счетом никакого значения. Здесь ситуация такая же, как с ВККСУ: если будет назначен новый конкурс, который изберет лояльного к Банковой руководителя САП, то эту ситуацию уже нельзя будет отыграть назад.

Пока что Банковая не решилась на радикальный шаг. 17 июня конкурсная комиссия таки собралась впервые после почти двухнедельного перерыва. Она утвердила обновленный график собеседований на тему добропорядочности для 17 кандидатов, которые еще не прошли этот этап отбора. Собеседования будут проходить 23, 24, 25, 29, 30 июня и 2 июля.

То есть опять, как и в случае с законом ВККСУ, мы видим, что Банковая отложила принятие решения на конец июня - начало июля. Анонсированное возобновление конкурса еще не означает, что он благополучно завершится. Он может быть вновь заблокирован по прежней схеме: члены комиссии, лояльные к Банковой, просто перестанут приходить на заседания.

Вполне вероятно, что Зеленский будет принимать окончательное решение по обеим этим ситуациям (ВККСУ и САП) одновременно. А пока что нас ждут две недели изнурительной внутренней борьбы на Банковой.

