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АНАЛИТИКА

Два плана Банковой. Зачем Зеленский делает из Байдена своего должника

09:54 18.06.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Возможно, это просто истерика ребенка, которому не дали пирожное. А возможно, Банковая расчетливо нагнетает в медиа негативное отношение к Западу.

Через месяц, в конце июля, Владимир Зеленский по приглашению Джо Байдена готовится совершить официальный визит в Вашингтон. В связи с этим в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press он подробно рассказал о своих ожиданиях от будущей встречи с президентом США.

Полный текст интервью на украинском, английском и русском языках вышел на сайте президента Украины утром 16 июня. То есть как раз тогда, когда внимание мировых СМИ было приковано к переговорам Байдена и Путина в Женеве. Для Зеленского это был повод вплести свои пожелания к Байдену в геополитический контекст.

Этих пожеланий аж пять. И все они, скажем так, странноватые.

Пять долгов Байдена

Фактически этот список ожиданий звучит как список долговых требований. Причем в роль должника поставлен президент США. Перечислим эти пожелания в том порядке, в каком их упомянул сам Зеленский.

Во-первых, это чтобы Байден назвал ему дату предоставления Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. «Я хочу от Президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО - я очень хотел бы получить конкретику относительно того, "да" это или "нет". Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Но мы должны получить понятные даты и вероятность этого для Украины», - заявил Зеленский. Журналисты уточнили: «Вы о НАТО или о ПДЧ?» - «В первую очередь о ПДЧ. Потому что без ПДЧ невозможно по-другому пройти этот путь. Поэтому мы говорим прежде всего о ПДЧ - конкретика».

Однако Зеленский уже неоднократно слышал от руководства США, в том числе лично от Байдена, абсолютно конкретные ответы: сначала необходимо выполнить свои обязательства по борьбе с коррупцией. И когда на Банковой упорно делают вид, что они этого не услышали, это и в Вашингтоне, и в штаб-квартире Альянса воспринимается как очень плохой сигнал - о том, что на самом деле никакого желания интегрироваться в НАТО нынешнее руководство Украины не имеет.

Во-вторых, Зеленский собрался говорить с Байденом «о флоте, военной поддержке. Пока мы не в НАТО, мы хотим получить эту мощную поддержку». «Мы потеряли много лет в отношении ситуации с безопасностью в Черном и Азовском морях, - заявил он в ходе интервью. - У нас слабый флот. Считаю, что он должен быть мощным».

После инаугурации Байдена Зеленский уже шокировал его вопросом в интервью Axios/HBO: «Господин президент, почему мы до сих пор не НАТО?» Теперь, похоже, добавляется вопрос: «Господин президент, почему у нас до сих пор слабый флот, а не мощный, как у вас?»

Третья тема, по словам Зеленского, - «о Международном валютном фонде, углублении наших отношений с точки зрения того, что все должны понимать и быть более гибкими. Понимать, что у нас война и мы защищаем демократию в Европе, защищаем свою страну. Поэтому нельзя с нами просто говорить фразами о реформах, так как на все это нужно время, стабильность, деньги».

Интересный способ общаться с МВФ - взять на себя обязательства в меморандуме, получить в свой госбюджет $2,1 млрд, а когда МВФ спрашивает о выполнении обязательств - рассказывать президенту США, что «у нас война».

Когда Зеленский упорно отказывается выполнять обязательство, под которым он лично подставил подпись, об аудите ковидного фонда, это и в Вашингтоне, и в штаб-квартире МВФ воспринимается как очень плохой сигнал - о том, что нынешнее руководство Украины на самом деле всего лишь ищет предлог для разрыва сотрудничества с МВФ. Тем более что и законопроект соответствующий (о дефолте) уже внесен.

В-четвертых, Зеленский намерен требовать от Байдена инвестиций. «Если США нас поддерживают, то должны это делать и экономически, - заявил он. - У США есть возможность экономически поддержать Украину. Это не только о деньгах, это об инвестициях, об открытии предприятий. Есть список этих предприятий, наше желание, есть понятные направления, отрасли. Если США заходят на украинский рынок - это увеличение числа рабочих мест, увеличение количества денег в экономике Украины».

Интересно, чего конкретно Зеленский ждет от Байдена: что тот пинком заставит американские компании инвестировать в Украину, в те «понятные направления», где их уже ждут «инвестняни от Зеленского»?

А в-пятых, Зеленский ждет от Байдена компенсаций за «Северный поток-2». Причем очень больших: «Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности - это возвращение наших территорий».

Недоуменные журналисты переспросили: «Вопрос о "Северном потоке-2". Скажите, пожалуйста, компенсации - что хочет получить Киев за "Северный поток-2"?»

«Прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины. А когда мы говорим "стабильность" - это и геополитическая стабильность, и устойчивое прекращение огня, и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все про справедливость. И это не про "Северный поток-2". Так должно быть безусловно. Поэтому мы будем бороться, несмотря ни на что, за нашу государственность и против "Северного потока-2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет».

При всей сумбурности этих фраз, смысл их довольно прозрачен: Зеленский хочет, чтобы Байден вернул ему территории, которые отобрал Путин, и чтобы Байден одновременно каким-то способом угробил «Северный поток-2». А если Байден этого не сделает - это будет несправедливо.

Истерика или расчет

После ознакомления с этим перечнем претензий, конечно, возникает вопрос: чего же добивается Зеленский? В соцсетях уже появились разные версии.

Одни комментаторы видят тут прежде всего истерику ребенка, который слышит от взрослых: «Сначала убери в своей комнате и выполни домашнее задание, а потом будет тебе компот с пирожным». Он просто привык, что ему все должны, а сам он «никому ничего не должен».

К этой версии стоит отнестись вполне серьезно. На Банковой действительно могут просто-напросто блефовать, надеясь, что если громко требовать от Байдена всего, чего только можно, то он хоть что-нибудь даст. И если громко кричать: «Чего пристали с выполнением обязательств, не видите, что ли, у нас война», - то и в самом деле какие-то обязательства рассосутся и их можно будет не выполнять.

Но есть и другая версия, которая тоже заслуживает внимания. Суть ее в том, что Банковая специально, расчетливо нагнетает в медиа негативное отношение к Западу, США и конкретно Байдену, которые, дескать, в неоплатном долгу перед Украиной, то есть перед Зеленским. Некоторые интернет-ресурсы делятся информацией о том, что в ближайшее время Украину ждут «согласованные усилия пророссийской "группы влияния" в окружении Зеленского для окончательного разрушения отношений между Украиной и США». Якобы Зеленскому уже подготовлены несколько вариантов выступлений на тему «Нам нужен мир, нас бросили, давайте реинтегрировать территории». И вот если взять те пять претензий, которые Зеленский публично выдвинул Байдену в интервью трем мировым информагентствам, то в них как раз и сформулированы «доказательства» того, что США «нас бросили».

Впрочем, хотя эти две версии сильно расходятся, они могут реализовываться совместно. Насколько они справедливы, это может выясниться в ближайший месяц - еще даже до визита Зеленского в Вашингтон.

 

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