Выгоревшая трава и видео с «Буком»: новые факты о сбитом MH17

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выгоревшая трава и видео с «Буком»: новые факты о сбитом MH17

 

В четверг, 17 июня, окружной суд Гааги продолжил слушания по делу о крушении гражданского лайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний"летом 2014 года в небе над Восточной Украиной. В ходе заседания, которое транслировалось в интернете, сторона обвинения представила дополнения к материалам дела.

Прокуратура: "Бук" был запущен с территории сепаратистов

Первый вопрос, на который попыталась ответить прокуратура Нидерландов, касается предполагаемого места запуска ракеты ЗРК "Бук". Сторона обвинения утверждает, что именно в результате удара ракеты самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе сел Грабово и Рассыпное.

Прокуратура представила дополнительные доказательства в пользу версии о том, что запуск ракеты произошел в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, которые контролируются сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР").

Ранее не менее восьми человек сообщили следствию, что слышали или видели полет "Бука", двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, а некоторые рассказали, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что находились непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.

Прокурор Манон Риддербекс продемонстрировала спутниковые снимки, которые, на ее взгляд, подтверждают показания свидетелей. На фотографиях запечатлена часть поля к югу от Снежного, на котором отчетливо виден выгоревший участок травы - на том самом месте, на которое указывали свидетели. Эти данные опровергают версию российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", который настаивает, что ракета была выпущена из подконтрольного Киеву села Зарощенское.

Видео с "Буком" нельзя назвать подделкой

Сторона обвинения также изучила видео с автомобильного регистратора, на котором видно, как тягач Volvo с "Буком" движется по улице Автотранспортная в Макеевке.

Прокуроры сравнили его со спутниковыми снимками, сделанными утром 17 июля, и пришли к выводу, что съемка с регистратора с большой долей вероятности является подлинной и велась примерно в то же время.

На записи автомобильного видеорегистратора и изображениях, предоставленных Европейским космическим агентством, совпадают почти все ориентиры: стены, деревья, заправка, круговая развязка, дома, железнодорожный переезд и тени от деревьев. Манон Риддербекс также объяснила, почему на видео регистратора есть два автомобиля, которые отсутствуют на снимках из космоса. На ее взгляд, во втором случае на них упала тень от деревьев.

Обвиняемые - трое россиян и гражданин Украины

Затем прокуроры перешли к роли обвиняемых в крушении "Боинга-777".

На данный момент в деле четверо обвиняемых, трое из них - россияне: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Ранее в суде были продемонстрированы перехваченные телефонные переговоры с их участием. Из аудиозаписей следует, что к 16 июля 2014 года руководство сепаратистов находилось в сложном положении, опасалось потерять занятые позиции в результате бомбардировок и наступления армии Украины, а также обращалось за помощью к РФ.

Сепаратисты переговаривались о "Буке"

Одновременно с этим Пулатов жаловался в разговоре с Дубинским, что, по всей видимости, на тот момент единственный в распоряжении сепаратистов ЗРК "Стрела-10" "не способен работать" из-за "несхода" ракеты, в то время как он потерял свыше 20 человек убитыми в результате авиаударов украинских ВВС.

В аудиозаписях также неоднократно упоминается установка "Бук". По данным следствия, в ночь на 17 июля "Бук" прибыл на подконтрольную ДНР территорию через российскую границу.

В суде были продемонстрированы перехваты телефонных переговоров утром 17 июля между сепаратистами, которые организовывали транспортировку "Бука". Дубинский потребовал от Харченко и Пулатова обеспечить "резерв и охрану этой штучки" после ее прибытия на место.

"Сушка" вальнула "Боинг"

В суде были заслушаны и переговоры сепаратистов между собой в первые минуты и часы после падения "Боинга". Сначала речь в них идет о "мы сбили. Так, обвиняемый Леонид Харченко сообщает другому обвиняемому, своему начальнику Олегу Пулатову, что "сбили "сушку" (Су-25), на что тот отвечает: "Вот молодцы". И только примерно через полчаса сепаратисты начинают обсуждать, что это мог быть гражданский лайнер.

В этот момент передаваемая ими друг другу история резко меняется. Так, Харченко заверяет Пулатова, а тот, в свою очередь, представляет произошедшее другому обвиняемому, своему начальнику Сергею Дубинскому как то, что в небе якобы было два самолета: украинский Су-25 и "Боинг". Первый якобы сбил гражданский лайнер, а уже потом "Бук" сбил военный самолет.

Позже Дубинский своему начальнику, Игорю Гиркину, тогда возглавлявшему так называемое министерство обороны самопровозглашенной "ДНР", доложил о ситуации такими словами: "Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" наши "Буком" е***".

Можно ли верить показаниям Пулатова?

На заседании суда 3 ноября был показан двухчасовой видеофрагмент из двух бесед с Олегом Пулатовым, состоявшихся в России. Одна запись была сделана в феврале, то есть накануне начала процесса, а вторая - 22 октября. Пулатов в своих показаниях сообщил, что ничего не знал о нахождении "Бука" у сепаратистов и никак не участвовал в его транспортировке.

По словам обвиняемого, если в его разговорах и упоминался "Бук", то делалось это для "дезинформации" противника. Пулатов несколько раз повторил, что ЗРК "Бук" был не нужен сепаратистам, поскольку, мол, у них были другие системы ПВО, в частности ПЗРК и комплекс "Стрела-10". Он также уверяет, что данные о потерях сепаратистов были специально преувеличены.

Нидерландская прокуратура, впрочем, сомневается в правдивости высказываний Пулатова. Обвинение продемонстрировало в суде несколько видеозаписей, предположительно сделанных в те же дни, когда был сбит лайнер. Из кадров следует, что в районе велись тяжелые бои: сепаратистов активно обстреливали из минометов и с воздуха, на видео есть раненые и убитые.

Прокуратура: Со стороны России велся огонь по украинским целям

Кроме того, в суде была заслушана запись разговора Пулатова и Дубинского утром 17 июля. В нем сепаратисты открыто говорят о необходимости попросить "восточного соседа" обстрелять украинские позиции. Прокуратура утверждает, что в середине июля украинские цели действительно были обстреляны с территории России: этот факт подтвержден несколькими источниками. Российская сторона это отрицает.

В заключении, прокуратура продолжает настаивать на том, что никаких украинских военных самолетов, способных поразить малайзийский "Боинг", в районе крушения MH17 не было. Об этом, помимо прочего, указывают данные радаров и отсутствие на месте трагедии обломков, которые могли бы принадлежать другим самолетам, подчеркнули представители обвинения.

Следующее заседание суда состоится в четверг, 24 июня: на нем выступит защита Олега Пулатова. Затем суд уйдет на летние каникулы до сентября, когда слово будет предоставлено ближайшим родственникам погибших. Прокуратура намерена огласить обвинительное заключение в ноябре.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

08:55 НБУ считает критически важным установить для страховщиков единую организационно-правовую форму

08:47 Финансовые регуляторы Украины раскритиковали обновленный законопроект «О виртуальных активах»

08:35 Азиатские биржи 18 июня в основном растут после заседания Банка Японии

08:14 Стоимость золота корректируется 18 июня после сильнейшего падения

07:49 Фондовые индексы США 17 июня закрылись разнонаправленно

17.06 Иностранцы 17 июня взвинтили курс доллара из-за вывода дивидендов, а НБУ усугубил ситуацию старой ставкой

17.06 Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

17.06 Опрос: большинство управляющих фондами считают биткоин пузырем

17.06 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.06.21

17.06 Рада приняла за основу законопроект о страховании

17.06 Доллар укрепляется к евро 17 июня до максимума за два месяца

17.06 Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

17.06 НБУ с 1 июля удлинит срочность депозитных сертификатов к докризисному показателю

17.06 НБУ с 1 июля начнет сокращать сроки и объемы долгосрочного рефинанса и процентного свопа с планом отказа от них с 1 октября

17.06 Справочный курс гривны 17 июня понижен на 16,27 коп до 27,1681 грн/$1

• дальше…

08:47 Финансовые регуляторы Украины раскритиковали обновленный законопроект «О виртуальных активах»

08:14 Стоимость золота корректируется 18 июня после сильнейшего падения

08:10 Нефть 18 июня продолжает дешеветь на дорогом долларе

08:04 Украина будет получать деньги за транзит газа, несмотря на то, если Россия его приостановит

17.06 Украина и ЕС в сентябре перейдут ко второй фазе предварительной оценки по «промышленному безвизу» - Маасикас

17.06 Рада одобрила внедрение европейских авиационных правил в законодательство Украины

17.06 Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

17.06 Рада приняла за основу законопроект о страховании

17.06 Рада приняла за основу закон о paperless

17.06 Рада усложнит прекращение финансирования партий из госбюджета

• дальше…

09:23 Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов

07:58 Выгоревшая трава и видео с «Буком»: новые факты о сбитом MH17

17.06 США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

17.06 Байден и Эрдоган не достигли каких-либо договоренностей по С-400, но продолжат диалог по этому вопросу

17.06 Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов

17.06 Евросоюз представил новую стратегию отношений с Россией

17.06 Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху

17.06 Страны ЕС согласовали новые правила о дорожных сборах

17.06 Китай отправил трех астронавтов на собственную орбитальную станцию

17.06 Конгресс США проголосовал за федеральный праздник в честь отмены рабства

17.06 По мотивам «Крестного отца». О чем договорились Байден и Путин

17.06 Козак заявил о надежде на урегулирование в Донбассе после саммита РФ-США

16.06 Байден: следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину

16.06 Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

16.06 Послы стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций в отношении Беларуси

• дальше…

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

15.06 Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

15.06 Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

11.06 Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ

11.06 Жилье в формате «город в городе» по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

09.06 Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут

07.06 Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

03.06 Ассоциация Аюрведа–Йога объявила о проведении всеукраинского видео чемпионата по йоге

03.06 С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

31.05 Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

• дальше…

09:54 Два плана Банковой. Зачем Зеленский делает из Байдена своего должника

07:58 Выгоревшая трава и видео с «Буком»: новые факты о сбитом MH17

17.06 Обращение послов G7: Удастся ли Западу заставить Зеленского реформировать суды

17.06 Рада усложнит прекращение финансирования партий из госбюджета

17.06 Второй закон об олигархах: Напугает ли оппозиция тех, кого насмешил Зеленский

17.06 Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления следующего транша Украине

17.06 Урок для Банковой от Вашингтона. Удастся ли Новикову стать надзирателем над Зеленским

17.06 По мотивам «Крестного отца». О чем договорились Байден и Путин

17.06 Козак заявил о надежде на урегулирование в Донбассе после саммита РФ-США

16.06 Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

16.06 От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине

16.06 Зеленский о возможном отсутствии транша МВФ: Я не вижу в этом глобальной проблемы

16.06 Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК

15.06 МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств – представитель Фонда

15.06 Милованов возглавил комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности

• дальше…

09:23 Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов

09:05 SpaceX успешно запустила спутник GPS третьего поколения

17.06 Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba

17.06 Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов

17.06 Google грозит больше антимонопольных разбирательств

17.06 Lincoln анонсировал первый электромобиль и полный отказ от традиционных моторов

17.06 В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники

17.06 Nissan решил судьбу Skyline

17.06 Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений

16.06 80% компаний, заплативших вымогателям, подвергаются повторным кибератакам

16.06 Спорткару Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe поменяли оснащение и подвеску

16.06 Представлен обновленный кроссовер Subaru Forester

16.06 Airbus приступила к разработке одного из ключевых компонентов будущих водородных авиалайнеров

16.06 Японской корпорации Toshiba удалось передать квантовые биты на 600 километров

15.06 Суды стран Евросоюза имеют право рассматривать жалобы на Facebook

• дальше…

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно

80% компаний, заплативших вымогателям, подвергаются повторным кибератакам

В половине случаев повторные атаки осуществляют хакеры, атаковавшие предприятие в первый раз.

В половине случаев повторные атаки осуществляют хакеры, атаковавшие предприятие в первый раз.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/521353.php

В половине случаев повторные атаки осуществляют хакеры, атаковавшие предприятие в первый раз.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/521353.php

В половине случаев повторные атаки осуществляют хакеры, атаковавшие предприятие в первый раз.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/521353.php

В половине случаев повторные атаки осуществляют хакеры, атаковавшие предприятие в первый раз.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/521353.php

В половине случаев повторные атаки осуществляют хакеры, атаковавшие предприятие в первый раз.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/521353.php