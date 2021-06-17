Обращение послов G7: Удастся ли Западу заставить Зеленского реформировать суды

Тарас Паньо / Depo.ua

Несмотря на консолидированную позицию Запада, который требует от Банковой адекватной судебной реформы, украинский президент заявляет, что на это нет времени и ресурсов - потому что все "борются с коррупцией".

За перипетиями вчерашнего саммита между президентами США и России без внимания осталось другое событие, связанное как с внешней, так и с внутренней политикой Украины.

Речь идет о письме, с которым послы G7 и ЕС обратились к президенту Зеленскому. В котором они делают отчаянную попытку убедить украинского гаранта в необходимости изменить законопроекты, касающиеся реформирования Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Хотя сам факт появления подобного письма назвать неожиданностью сложно. Поскольку до этого на эту же тему президента Украины беспокоили из посольства США, представительства Европейского Союза, глава Венецианской комиссии лично и многие другие.

Впрочем, тот факт, что к Зеленскому обратились именно послы всей "семерки", является, в некотором роде, новым этапом. Поскольку теперь речь идет не о попытке одного или нескольких государств "давить" на Украину, как могли бы подать "коммуникаторы" из Офиса президента. Речь идет о монолитной позиции всего "коллективного Запада", с Японией в придачу.

Где четко понимают, что можно сколько угодно говорить о борьбе с коррупцией. Можно создать хоть сотню "антикоррупционных органов", "органов антикоррупционного надзора за антикоррупционными органами" и так далее. Можно раздать очередную порцию грантов "профессиональным антикоррупционер". Но без адекватной судебной системы все эти усилия обречены. Расследования не завершатся приговорами. И пока ВККС и ВСП будут функционировать по принципам, заложенным Портновым в период расцвета правления Януковича (пусть и с косметическими приложениями, сделанными в период правления Порошенко) - судебная система адекватной не станет.

Зато при адекватной работе судов и правоохранительной системы, имеющейся законодательной базы вполне достаточно для того, чтобы дела с коррупцией заметно улучшились без каких-либо других мероприятий.

Но шансы на успех этого обращения друзей Украины к президенту Зеленскому, похоже, весьма эфемерны. На эту мысль наталкивает интервью нашего гаранта, которое он на днях дал Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. В котором Зеленский выразил глубокое недовольство "несправедливой" политикой МВФ.

"Несправедливость" заключается в том, что "есть "маяки", которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией", - отметил президент.

То есть Зеленский считает, что для борьбы с олигархатом и коррупцией судебная реформа не нужна. И требования относительно этой реформы только мешают ему "бороться с коррупцией". "Нельзя торговать реформами за деньги", - резюмирует Зеленский, пытаясь убедить западных партнеров в том, что даже потеря западного финансирования не заставит его отказаться от существующей в Украине модели назначения судей на должности, которые как раз и контролируют "золотые кадры" из ВККС. Возможно, конечно, что Банковая блефует. Но уверенности в этом нет. Скандальные законопроекты, которые, по мнению председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио "убьют" судебную реформу, имеют немалые шансы на принятие.

В этой ситуации можно было бы понять логику Банковой, если бы суды были нужны для выстраивания какой-то антидемократической вертикали или для планомерного грабежа государства в пользу лично Зеленского, как практиковал тот же Янукович, построив руками Портнова ВККС. Но нет - в реальности нынешняя команда на Банковой даже не может как следует воспользоваться своим ресурсом влияния на судебную систему. Долго и бездарно воюя с Тупицким, и повторяя вслед за судьей Вовком из Окружного административного суда Киева тезисы об "агентах внешнего влияния", которые хотят Украину к чему-то там принудить. И пытаясь продемонстрировать миру, что попытка разобрать авгиевы конюшни украинского судопроизводства - это не жизненная необходимость самой Украины, а глупая прихоть МВФ, США, ЕС или кого-то еще.