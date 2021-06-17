Второй закон об олигархах: Напугает ли оппозиция тех, кого насмешил Зеленский

Ігор Петренко / Depo.ua

Фракции "Евросолидарности", "Голоса" и "Батькивщины" подали законопроект №5599-1 "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса". Имеет ли шансы хотя бы на рассмотрение в сессионном зале этот закон об олигархах?

Законопроекты об олигархах от власти и оппозиции: чем они похожи и чем отличаются

Критерии определения олигархов

Сейчас документ поступил на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В нем предлагается определить "субъекта олигархии" - физическое лицо, которое

* через контроль над одним или группой юридических или физических лиц владеет активами совокупной стоимостью более 100 млн евро,

* достигло монопольного положения на одном или нескольких рынках,

* и при чрезвычайно высоком риске воздействия (прямо или через третьих лиц) на должностных лиц государственной власти, местного самоуправления и на общество через влияние на информационную политику СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности.

В таком определении есть определенная общность с внесенным Зеленским 2 июня проектом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" под №5599. В частности, по президентскому варианту закона, олигархом будут считать физическое лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни, то есть соответствующее минимум трем из признаков:

* участвует в политической жизни;

* может влиять на средства массовой информации;

* является бенефициаром или контроллером субъекта естественных монополий или монополиста на общегосударственном рынке;

* имеет подтвержденную стоимость активов более 1 млн прожиточных минимумов для трудоспособных граждан на 1 января соответствующего года - сейчас это 2 млрд 270 млн грн. (около 81 млн долларов США).

Какой орган предоставляет статус олигарха

Важное отличие оппозиционного закона об олигархах от президентского заключается в том, что статус олигарха согласно ему устанавливает не СНБО (главой которой является президент), а Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на основании обращения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и проведенного расследования. Граждане, организации, другие лица также могут обращаться относительно отнесения лица к числу олигархов в Антимонопольный комитет Украины. При этом председателем или членом АМКУ не может быть назначено лицо, в отношении которого выявлены признаки чрезвычайно высокого риска, определенные законом об олигархах. Такое же ограничение касается назначения члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Говоря об особенностях проекта, один из его авторов, Николай Княжицкий, написал в соцсети, что решение о предоставлении статуса олигарха принимается НАПК по результатам проверок и экспертиз, благодаря чему "олигархами признаются не те, кого президент просто не любит, а те, в отношении кого есть юридические основания".

Кроме того, в альтернативном законопроекте выписаны критерии определения олигарха: "проверяется стоимость активов, устанавливается наличие потенциального влияния на ключевые государственные должностные лица (их перечень есть в законопроекте), определяется влияние на СМИ, причем не только корпоративное, как предлагает президент, а и через финансирование ".

А вот в президентском варианте олигархов "назначает" Совет нацбезопасности и обороны Украины - совещательный орган при президенте, который при Владимире Зеленском начал выполнять несвойственные ему функции "карательного меча Банковой", своими решениями определяя то воров в законе, то (несколько выборочно) контрабандистов.

Контакты олигархов с представителями власти

Согласно законопроекту "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины", олигарх и его контакты с представителями власти, а также условия ведения бизнеса находятся под мониторингом именно НАПК. Примерно такое положение есть и у Зеленского, проект которого требует от госслужащих и депутатов отчитываться о контактах с теми, кого СНБО признает олигархами. Соответствующий отчет направляется в НАПК олигархом или его представителем в течение 24 часов после того, как контакт имел место. Эта информация должна быть публичной: отчеты о контактах публикуются на сайте НАПК с учетом требований Закона "О защите персональных данных".

Олигархи и их СМИ

Телеканалы и радио, которые находятся в собственности или подконтрольны олигархам, проект оппозиции обязывает публично отчитываться о финансовой прозрачности. На основании этих отчетов устанавливаются признаки наличия влияния олигархов на информационную политику СМИ. В свою очередь, олигархи подают в НАПК и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отчеты о финансировании средств массовой информации, в том числе путем покупки корпоративных прав, увеличения уставного капитала, покупки рекламы, спонсорства, услуг по изготовлению фильмов, программ, передач, статей, фотографий, рекламных материалов, других произведений.

"Корни олигархии находятся в коррупции власти и монополизации экономики", - напоминают авторы законопроекта оппозиции. Они предлагают ввести понятие "группы владельца монопольного бизнеса", куда должны быть включены юридические лица в собственности и под контролем олигарха; владельцы корпоративных прав в этих юридических лицах, их конечные владельцы (контроллеры); должностные лица, занимающие или занимавшие не менее 183 дней управленческие должности на предприятиях олигарха.

В проекте также предусмотрена обязанность "ключевых лиц" (между прочим, юридически неоднозначный термин) органов государственной власти, местного самоуправления, обладающих лично или через связанных лиц активами стоимостью более 10 млн евро, передавать их активы в управление.

В чем слабые стороны альтернативного закона

Законопроект предусматривает обязанность ключевых лиц органов власти, местного самоуправления подавать декларацию ежегодно в течение 50 лет, начиная с первого года, когда они прекратили выполнение служебных обязанностей. На указанных лиц, их близких лиц распространяется действие законодательства о предотвращении коррупции в течение пятидесяти лет с даты завершения пребывания на соответствующей должности.Также 50 лет должны подавать декларации и олигархи. То есть. по сути, - едва не всю оставшуюся жизнь. Совершенно непонятно, чем обоснован именно такой срок.

Об особенностях правового статуса СМИ, которые подозревают в том, что на них влияет олигарх, указано, что "передачи, программы средств массовой информации при любых обстоятельствах не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территории Украины". Непонятно, чем это правило отличается от правил, общих для всех украинских СМИ. В то же время в проекте закона сказано, что освещение СМИ официальной позиции Украины в отношении временно оккупированных территорий, действий государства-агрессора или лиц, его формально или неформально представляющих, осуществляется с соблюдением баланса мнений, если это возможно ввиду обычных мер безопасности. Стандарт баланса мнений заключается в недопустимости одностороннего освещения ситуаций, относительно которых могут существовать альтернативные точки зрения. Интересно, какой это баланс мнений возможен в отношении государства-агрессора? Чьи мысли должны быть учтены в противовес проукраинской позиции?

Итак, едва ли не главным позитивом оппозиционного проекта является передача функций определения статуса олигарха от чувствительного к пожеланиям президента СНБО к НАПК, которое демонстрирует определенную степень независимости от Банковой. Также более четко, чем в президентском варианте, выписаны отношения олигархов со СМИ. Вместе с тем, очевидно, что законопроект готовился в спешке и в ряде моментов продуман недостаточно.

Но в любом случае шансов превратиться в закон у него все равно не было. И даже не потому, что он более опасен для олигархов или несет определенные риски окружению главу государства. Просто закон об олигархах - президентское обещание и президентское детище, поэтому перехватить инициативу оппозиции он не даст. Зато все будут довольны - оппозиция сказала свое слово проектом закона и может дальше говорить о том, что его положили под сукно исключительно по политическим соображениям. А представители власти получили возможность напомнить избирателю, какой хороший у президента закон об олигархах и кто его придумал.

Довольны будут и олигархи, ведь им с такими проектами пока ничего особо не грозит.