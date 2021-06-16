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Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК
12:29 16.06.2021 |
Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - говорится в заявлении Споттисвуд, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
По ее словам, после обнародования НАПК предписания Кабинету министров отменить решение назначить главой "Нафтогаза" Витренко она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании - КМУ, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.
"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - отметила Споттисвуд.
Она отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.
"Наблюдательный совет приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и КМУ относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса", - резюмируется в заявлении.
Как сообщалось, НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В НАПК отмечают, что закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения.
По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко в должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза".
В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.
Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Витренко.
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