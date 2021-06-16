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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар 15 июня резко отскочил вверх на межбанке после продолжительного снижения

23:37 15.06.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

На валютном рынке произошел разворот: после нескольких дней снижения курс безналичного доллара вдруг подскочил на 11 копеек, и межбанк закрылся выше психологической отметки (27,0 грн/$) - в диапазоне 27,0-27,04 грн/$.

Средние курсы наличного рынка мало изменились, только на покупке опустились на пять копеек:

* 27,05-27,15 грн/$ - на продаже;
* 26,70-26,90 грн/$ - на покупке.

Действия банков означают, что они ожидают дальнейшего укрепления гривны. А еще то, что население продолжает стабильно сдавать доллар в обменники. Оптовые цены наличного рынка опустились с 26,98-27,03 грн/$ до 26,90-26,98 грн/$.

Активность на межбанке выросла за счет всех составляющих: валютных продаж иностранцев, экспортеров и еще больше - за счет спекулянтов, которых было особенно много на торгах. Нацбанк снова выкупал валютный излишек.

"С утра доллар продавали наши экспортеры и иностранцы под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма. У них выкупал регулятор. Но как только появился отчет Минфина о результатах размещения ОВГЗ, активизировались спекулянты, которые кинулись скупать доллар. Они увидели, что иностранцы взяли бумаг не на самую огромную сумму, и поняли, что завтра нерезиденты могут уже не продавать валюту так активно, как прежде", - объяснил курсовой разворот межбанка финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

У казначеев сегодня появилась новая поговорка: "Загонщики оленей загнали сами себя".

Загонщиками на рынке называют валютных спекулянтов. В последние недели они зарабатывают на игре на понижении: продают валюту, пока курс не упал на дно, а когда дно достигается, откупают ее назад (любители профессионального сленга называют это "шортить"). Именно из-за такой стратегии торговли обычно и возникают курсовые отскоки.

Валютный курс падает, пока спекулянты на общей волне (настроениях) продают доллар. Но он быстро отскакивает вверх после того, как игроки говорят себе "стоп". Чутьем или из инсайдерской информации они понимают, что ниже курс не упадет, и начинают стихийно откупать бакс. Так произошло и сегодня.

Межбанк стартовал с однокопеечного подорожания доллара - в рамках 26,90-26,94 грн/$ и почти сразу покатился вниз на 26,91-26,92 грн/$. В связи с этим тут же вышел Нацбанк и стал скупать валюту по лучшему курсу, выбирая самые интересные, с его точки зрения, предложения. Казначеи рассказывали, что регулятор в основном выкупал предложение иностранцев. Что ему сливались "Ситибанк", ING Bank и "Райффайзен Банк Аваль". Их валюта почти не попадала на открытый рынок, а сразу уходила в золотовалютные резервы НБУ.

Впрочем, Национальный банк не придерживался единой стратегии и после точечных покупок перешел к скупке по единому курсу. Большинство сделок провел по 26,91-26,92 грн/$. Казначеи давали разные оценки объему покупок Нацбанка: одни говорили о $50-70 млн, а другие - о $100 млн.

Поворотным моментом на торгах стала публикация отчета Минфина о размещении ОВГЗ. Чиновники сообщили, что привлекли в бюджет 7,97 млрд грн, что расстроило спекулянтов, которые рассчитывали минимум на 10 млрд грн и даже больше. Стало ясно, что валютные продажи нерезидентов сегодня - это все, что межбанк получит от нового размещения гособлигаций. То есть активное снижение курса доллара уже завтра может закончиться. Поэтому спекулянты и кинулись откупать валюту, чтобы завтра заработать на росте курса.

Это привело к подорожанию "американца": после обеда котировки вышли сначала на 26,925-26,940 грн/$, а затем на 26,99-27,02 грн/$. Финиш на 27,0-27,04 грн/$ в такой ситуации - логичное завершение дня.

"Курсовой отскок произошел на фоне фиксации спекулятивных позиций после отчета Минфина о размещении гособлигаций. Аукцион по ОВГЗ оказался слабее ожиданий. Спрос на бумаги упал, из-за чего иностранцы, вероятно, решили подождать решения Нацбанка по новой учетной ставке в этот четверг. Плюс Минфин понизил ставки по своим облигациям до двух лет", - объяснил ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Министерство финансов разместило ОВГЗ в евро на €60,8 млн, а бумаг в гривне - на 5,97 млрд грн. Если составить рейтинг покупок по видам проданных гособлигаций, то он будет выглядеть так:

* на 2,1 млрд грн - на 1 год под 10,97% годовых;
* на 1,6 млрд грн - на 5 лет под 12,59% годовых;
* на 1,5 млрд грн - на 2 года под 12% годовых;
* на 702 млн грн - на 3 года под 12,3% годовых;
* на 61 млн грн - на 1,5 года под 11,3% годовых.

По разным оценкам, иностранцы купили новых бумаг на 2-2,5 млрд грн. Считается, что на эту сумму они валюты уже продали, и завтра допродавать доллар уже не будут.

А главной интригой является завтрашнее крупное погашение старых выпусков ОВГЗ. Правительство выплатит держателям 17,3 млрд грн:

* 14 млрд грн - погашение;
* 3,3 млрд грн - купон (проценты).

Платежи пойдут по старым (пятилетним) бумагам, размещенным 21 июня 2016 года. Казначеи затрудняются сказать, какая доля выплат придется на иностранцев, поэтому не знают, будут ли нерезиденты - получатели денег завтра скупать за полученную гривну доллар.

В связи с этим финансисты дают на завтра разные курсовые прогнозы: одни верят в новое укрепление гривны до 26,95-26,97 грн/$, а другие допускают движение на 27,10 грн/$.
 

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