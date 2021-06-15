Ради представителей диаспоры или избирателя с российским паспортом: Зачем «слугам» двойное гражданство

Юрий Васильченко / Depo.ua

"Слуги" прогнозируют узаконивание двойного гражданства в Украине. Почему и для чего - это уже другой вопрос, ведь без изменений в Конституцию подобные заявления так заявлениями и останутся.

Депутат Мария Мезенцева расхвалила инициативу ввести в Украине двойное гражданство. По ее словам, "этим законопроектом будут сняты все манипуляции, которые касаются украинских граждан, даже тех, которые получили уже давно или сейчас проходят принудительную паспортизацию, создавшую огромную проблему со стороны РФ". "Мы не прекратим избирательные права для граждан, имеющих паспорта", - уточнила она. И пообещала "безумное обсуждение" при первом чтении.

Итак, о чем идет речь и в чем проблема введения двойного гражданства в Украине? О такой перспективе в Зе-команде говорили уже давно. 13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законы по вопросам гражданства. В частности, предлагалось расширить круг лиц, которые приобретают гражданство по территориальному признаку, а желающие иметь украинский паспорт вместо обязательства отказаться от другого гражданства получили бы право декларировать такой отказ. Однако документ раскритиковали и в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, и в парламентской оппозиции, и в диаспоре. В мае 2020-го законопроект Зеленского в конце концов сняли с рассмотрения вообще. Но не исключили эту тему с политической повестки дня.

В конце прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба объяснял: двойное гражданство нужно для сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей зарубежных украинцев для развития Украины. Но ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речи идти не может. Тогда Кулеба сетовал, что законопроект о двойном гражданстве остановился из-за того, что, по мнению экспертов, без изменений в Конституцию этот вопрос урегулировать невозможно. Напомним, в статье 4 Основного закона четко написано: "В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом".

А 25 января этого года тройка депутатов из монобольшинства - Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша - зарегистрировала законопроект № 4640, которым предложила внести изменения в некоторые законы относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины. В обосновании законопроекта авторы акцентировали на следующих новеллах:

После внесения изменений в закон о гражданстве наши граждане смогут приобретать гражданство других государств, а иностранцы получать украинский паспорт без потери гражданства своей страны.

Вводится декларирование наличия иностранного гражданства, а за его сокрытие устанавливается административная и уголовная ответственность.

Лица, претендующие на выборные или чиновничьи должности, должны подавать декларацию об отсутствии подданства других государств.

Вводится также понятие государства-агрессора, наличие гражданства которого предусматривает запрет таким лицам на реализацию их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращения указанными гражданами гражданства (подданства) такого государства.

Процедуру наказания за недекларирование двойного гражданства авторы прописали в следующих своих законопроектах - №4641 и 4642.

Хотя авторы убеждали, что для реализации наличия у граждан Украины иностранного гражданства нет необходимости менять Конституцию, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады полностью раскритиковало законодательные инициативы "слуг". Вывод экспертов занял целых 16 страниц. Главное в нем - без внесения изменений в Конституцию ввести множественное гражданство не получится. А найти под это 300 голосов в Верховной Раде нереально.

Но несмотря на это разговоры о возможности узаконивания двойного подданства не прекращаются. К примеру, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что не видит ничего плохого в этом, однако чиновники иметь два паспорта не смогут. В свою очередь председатель ВР Дмитрий Разумков высказался против узаконивания бипатризма. По его словам, введение двойного гражданства может иметь больше негативных последствий, чем положительных. "Сегодня у нас любой гражданин может иметь под подушкой паспорт другого государства, в том числе чиновник. А это не правильно. Потому что если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает" - отметил Разумков.

4 марта Зеленский своим указом ввел в действие решение Совбеза, согласно которому соответствующим органам необходимо подготовить проекты законов, предусматривающие запрет гражданам Украины, которые имеют двойное или множественное гражданство, а также находятся в процессе его оформления, претендовать на должности в государственных органах и органах местного самоуправления. В законе также должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

Как видим, взгляды президента на двойное гражданство существенно изменились. Но зачем тогда "слуги" вновь активизировались с продвижением узаконивания бипатридов? Вчера упомянутая Мария Мезенцева и авторы законопроекта 4640 представили документ, раскритикованный не только парламентскими юристами. Во время презентации в Украинском кризисном медиа-центре акцентировалось на том, что граждане с двойным гражданством имеют право избираться в советы любого уровня - начиная от местных советов и заканчивая Верховной Радой. Но должны информировать избирателей о своем иностранном гражданстве. Также они могут быть государственными служащими категории "В". Своих не хватает? То есть либо некоторые из "слуг" просто зарабатывает себе политический капитал на этой теме, либо "зеленые" подобными инициативами зондируют общественное мнение на перспективу. Например, в случае, когда встанет вопрос, что делать с теми, кто взял российские паспорта, - наказать за коллаборационизм или понять и простить. Официально разрешить им выбирать украинскую власть или нет.

Ни упомянутый выше законопроект, ни инициативы, вышедшие из СНБО, не решают ряда важных проблем. Первая: какой государственный орган и каким образом должен выявлять лиц с двойным гражданством, добровольно о нем не заявивших. У всех на слуху история с недавно избранным нардепом Андреем Аксеновым. Несмотря на слухи о его российском подданстве, в СБУ подтверждений этому не нашли. Вопрос: искали ли или просто поверили нардепу на слово?

Вторая проблема - вокруг двойного гражданства столько разговоров, якобы после принятия закона к нам массово вернутся представители диаспоры и гастарбайтеры. И будут здесь работать и платить налоги. На самом деле, в идее предоставления гражданства выходцам из Украины или их потомкам, которые живут в странах Евросоюза и за океаном, ничего плохого нет. Но для того, чтобы формировать украинский мир, начинать нужно не с паспортов. И даже не с экономики. Прежде всего украинцы за рубежом должны удостовериться в том, что для власти вопросы культуры, языка, веры, то есть национальной идентичности, являются незыблемыми. Судя по постоянным попыткам переписать Закон о языке, пока это не так.