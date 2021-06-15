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АНАЛИТИКА

Янукович-2. Поссорится ли Зеленский с Большой семеркой и Евросоюзом в Вильнюсе

14:12 15.06.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленский придумал для Запада новый документ по судебной реформе, однако реальная практика Банковой и "слуг народа" далека от этой декларации.

Уже известно, какие обещания будет раздавать Владимир Зеленский западным партнерам 7-8 июля во время Ukraine Reform Conference в Вильнюсе. Три недели назад послы G7 объявили, что там будет обсуждаться прогресс Украины в реформах, а особенно - необходимые шаги для установления верховенства права и усовершенствования судопроизводства. И вот Зеленский своим указом утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 гг.

Документ выглядит вроде бы довольно привлекательно. Однако есть большие сомнения, что обещания Зеленского удовлетворят Большую семерку и Евросоюз. Поводов для сомнений два. Во-первых, Зеленский в своей Стратегии проигнорировал некоторые ключевые пожелания западных партнеров. А во-вторых, реальная практика самого Зеленского и «слуг народа» очень далека от того, что задекларировано в новом документе.

"Может, да, а может, нет"

Начнем с раздела «Развитие конституционного судопроизводства». В нем есть конкретное обещание: «обеспечить усовершенствование процедур конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, эффективной проверки их на добропорядочность и соответствие уровню профессиональной компетентности и высоким моральным качествам (с возможным привлечением международных экспертов)».

С возможным привлечением - это как? Когда хочу - привлекаю, когда не хочу - не привлекаю?

Еще полгода назад послы G7 направили Зеленскому по его личной просьбе дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ. Там предлагается, в частности, «безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КСУ с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов». Такой законопроект, кстати говоря, был внесен еще 6 ноября прошлого года. Но - «Европейской солидарностью», а не Зеленским или «слугами народа».

Свой ответ западным партнерам «слуги народа» дали 18 февраля. Они назначили конституционным судьей Виктора Кичуна - близкого соратника представителя Зеленского в КСУ Федора Вениславского. Об этом рассказа сам Вениславский: «Это - мой коллега, который со мной работал длительное время. Этот человек - высокий профессионал, порядочный человек, поэтому я его рекомендовал, фракция поддержала».

И до сих пор никакого законопроекта о привлечении международных экспертов к отбору кандидатов на должность судьи КСУ ни Зеленский, ни «слуги народа» не предложили. Тут возникает вопрос, зачем же тогда Зеленский записал «возможное привлечение» в свою Стратегию? Просто чтобы показать западным партнерам, что он их не совсем игнорирует?

Нет, разгадка не в этом. Именно сейчас у Зеленского есть потребность использовать западных партнеров для усиления своего контроля над КСУ.

Напомним, что 27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы Януковича о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Законность этого указа Зеленского сомнительна, сами Тупицкий и Касминин обжаловали его в Верховном Суде, а 49 народных депутатов обратились с конституционным представлением в КСУ. И вот Зеленский вместе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком придумали, пока нет никаких судебных решений, провести конкурс на должности судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина. А чтобы эта затея выглядела легитимной, решили привлечь международных экспертов.

20 апреля Зеленский издал указ, которым поручил Ермаку в десятидневный срок внести предложения о персональном составе конкурсной комиссии для отбора кандидатур в КСУ по квоте президента. На следующий день Ермак встретился с послами G7 и, по официальной информации президентского сайта, попросил их «предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии».

Десятидневный срок, установленный Зеленским, миновал еще 30 апреля. Указ о персональном составе конкурсной комиссии до сих пор не появился. Так что фраза в Стратегии о «возможном привлечении» международных экспертов говорит лишь о том, что на Банковой еще не отказались от надежд, что западные партнеры клюнут на эту приманку.

И еще одна немаловажная деталь: Зеленский нигде не прописал процедуру конкурса. Поэтому даже если бы западные партнеры предложили международных экспертов в состав конкурсной комиссии, у них нет никаких гарантий, что они смогли бы заблокировать какого-нибудь сомнительного кандидата, если он близок к Банковой. Они нужны только в качестве статистов, чтобы Зеленский мог объявить, что его действия получили поддержку Запада.

Зачем Зеленский сохраняет ОАСК

Впрочем, есть и вопросы, по которым публичное мнение Зеленского и западных партнеров совпадает. Самый яркий пример - пресловутый ОАСК (Окружной административный суд Киева).

В свою Стратегию Зеленский включил «возможность рассмотрения Верховным Судом (или другим судом административной юрисдикции) как судом первой инстанции дел по наиболее важным вопросам, участниками которых являются центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины». Это означает забрать у ОАСК все самые важные дела и передать их в Верховный Суд. Именно это предлагали послы G7 в своей дорожной карте. И Зеленский уже воплотил эту идею в своем законопроекте №5067, внесенном 15 февраля.

Затем 13 апреля он внес законопроект №5369, который предлагает вообще ликвидировать ОАСК и образовать вместо него Киевский городской окружной административный суд. Для надлежащей реализации этого плана Зеленский внес также законопроект №5370, который вносит необходимые изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей». Оба эти проекта (№5369 и №5370) он определил как неотложные.

Уже 15 апреля поддержку этому плану выразили послы G7. Они приветствовали инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК «как важный шаг в всесторонней реформе судебной системы в Украине». При этом послы подчеркнули: «Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добропорядочность».

Казалось бы, вот он - желанный пример прекрасной реформы от Зеленского. Однако законопроект №5067 пылится в Верховной Раде уже четыре месяца, «неотложные» №5369 и №5370 - два месяца. Что же случилось?

Причин задержки две. Первая заключается в том, что именно сейчас ОАСК оказался нужен Зеленскому и главе парламентского комитета по вопросам правовой политике Андрею Костину (именно в его комитете лежат без движения упомянутые законопроекты). Дело в том, что Костин был фаворитом от Банковой в конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Но 4 июня кандидатура Костина выбыла из борьбы. Сделали это именно международные эксперты в конкурсной комиссии. ОАСК - этот как раз тот суд, куда обиженные могут обращаться с жалобами в подобных случаях.

Если бы ОАСК был ликвидирован согласно «неотложным» законопроектам Зеленского №5369 и №5370, и если бы подсудность таких дел перешла к Верховному Суду, как предлагает законопроект Зеленского №5067 (и как обещает Зеленский в своей Стратегии), то шансы сорвать конкурс в судебном порядке резко снизились бы. Ну или цена вопроса резко возросла бы. А так Банковая может спокойно торговаться с ОАСК о взаимовыгодных решениях персональных вопросов.

Вторая причина задержки состоит в том, что западные партнеры настаивают (и об этом сказали послы G7), чтобы новый суд вместо ОАСК создавался на честном открытом конкурсе. А это, похоже, совсем не входит в планы Банковой.

Почти два года без ВККСУ

В принципе, подбором судейских кадров должна заниматься Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Но этот орган прекратил деятельность еще 7 ноября 2019 г., согласно закону, инициированному Зеленским. Тот обещал, что новая ВККСУ заработает до конца 2019 г., однако этого не произошло до сих пор. Западных партнеров не удовлетворил закон от Зеленского, поэтому международные эксперты отказались делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по формированию ВККСУ. В результате отсутствия ВККСУ около двух тысяч судейских вакансий остаются незаполненными.

В своей Стратегии Зеленский составил список основных проблем судебной власти и первой проблемой в этом списке поставил «неосуществление ВККСУ своей деятельности и невозможность восстановления ее работы без совершенствования законодательства». Ну и в числе задач он называет «формирование ВККСУ в составе профессиональных и добропорядочных членов, назначенных по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов».

Еще год назад Зеленский внес «неотложный» законопроект №3711, в котором заново прописал перезапуск ВККСУ. Он был доработан комитетом Костина, в результате чего появился депутатский законопроект №3711-д авторства Костина и еще 13 «слуг народа» из того же комитета. 2 февраля этот проект был включен в повестку дня сессии, а на следующий день Зеленский лично (вместе с Ермаком) презентовал свою судебную реформу послам G7. По итогам встречи послы рассказали, что они выразили Зеленскому свою «обеспокоенность недавними законодательными инициативами (з/п 3711), которые не обеспечат качественных, честных судей».

Тем не менее, Банковая решила продавливать законопроект №3711-д через Верховную Раду. 3 марта он был принят в первом чтении (227 голосов «за»). Однако он не устраивает ни западных партнеров, ни Венецианскую комиссию. 8 июня глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил: «К сожалению, закон 3711-д в том виде, который одобрен ко второму чтению, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, мы его не поддерживаем».

Если Зеленский и Ермак продавят этот закон во втором чтении, то дальше может повториться история двухлетней давности, когда международные эксперты отказались участвовать в конкурсной комиссии по формированию ВККСУ. Далее у Зеленского останется радикальный выход - отказаться от международных экспертов, даже если в ответ от него откажутся западные партнеры. Интересно, узнаем ли мы об этом прямо в Вильнюсе.

Как тут не вспомнить символичную поездку в литовскую столицу Януковича. Он приехал туда 28 ноября 2013 г., чтобы подтвердить свой отказ от евроинтеграции.

Зеленский, судя по обнародованной Стратегии, будет придерживаться противоположного подхода в общении с западными партнерами. Он не будет от них отказываться. Зачем, если можно вести такую политику, что они сами захотят отказаться от него. А украинцам это можно будет попробовать продать так же, как сейчас продается история с ПДЧ в НАТО - мы все делаем, чтобы нам сказали да, а нам говорят нет.
 

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