Финансовые новости
- |
- 15.06.21
- |
- 21:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, последний его оспорит
13:09 15.06.2021 |
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в предписании на Кабинет министров Украины требует отменить решение о назначении главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко из-за конфликта интересов.
"В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт", - говорится в сообщении на сайте НАПК.
В НАПК отмечают, что закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участие в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения.
По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко в должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза Украины".
В частности, 12 января за подписью Витренко в Минэкономики было направлено письмо с предложением расширить проект распоряжения КМУ пунктом, который предусматривает передачу в управление Минэнерго принадлежащих "Нафтогазу" акций АО "Магистральные газопроводы Украины". 4 марта за подписью Витренко в Минэкономики было направлено письмо с предложениями к проекту решения КМУ об определении основных направлений деятельности НАК. 27 апреля Витренко рассмотрел проект распоряжения КМУ об оценке работы набсовета и правления НАК, предложив признать их работу неудовлетворительными.
В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке.
"Для применения предусмотренных законом ограничений обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия относительно "Нафтогаза" у меня отсутствовали. Также добавлю, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабинет министров. При этом как исполняющий обязанности министра я не входил в состав КМУ, соответственно, не голосовал при принятии им решений", - отметил Витренко.
Глава "Нафтогаза" также напомнил, что решение о его назначении принял Кабинет министров. "Смысл ограничений, изложенных в законе "О предотвращении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды от этого юридического лица. В то же время в случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган - правительство Украины", - говорится в сообщении.
В НАК также заявляют, что НАПК действует избирательно, поскольку в 2017-2020 гг. при назначениях ответственных сотрудников министерств в правления и наблюдательные советы государственных компаний агентство не видело никаких рисков и нарушений. В частности, отсутствовала реакция НАПК на назначение главой "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который до этого занимал должность первого заместителя министра инфраструктуры. При этом данный центральный орган исполнительной власти, в отличие от Минэнерго, осуществлял функции по управлению этим акционерным обществом и был наделен соответствующими полномочиями.
В "Нафтогазе" также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.
"Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - резюмировал Витренко.
Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Витренко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Счет из Брюсселя. Почему НАТО дает авансы Украине, а не Зеленскому
|Янукович-2. Поссорится ли Зеленский с Большой семеркой и Евросоюзом в Вильнюсе
|НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, последний его оспорит
|Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Иностранцы заводят доллар под гособлигации в расчете на резкое укрепление гривны
|Банковая идет ва-банк: Почему Кулеба просит немцев выиграть войну вместо Украины
|Александр Черненко: Звездный час Тимошенко на теме рынка земли уже прошел
|В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ
|Энергетический фронт. Зачем Витренко изображает войну с Коломойским и Фирташем
|Позитив недели. В Украине появится новый ударный беспилотник RAM ІІ
Это интересно
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard
|Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
|Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается
|Geely намекнула на дизайн будущих моделей концепт-каром Vision Starburst
|Avolon и Vertical Aerospace объявляют о крупнейшем в мире заказе электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой
|Рынок дополненной и смешанной реальности к 2026 году достигнет 175 млрд долларов