Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии

Верховная Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии, который вводил возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №5153 во втором чтении поддержали 243 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Закон предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).

"Одна из целей этой амнистии - возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", - отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как сообщалось, в конце марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц. Помимо этого, парламент поддержал в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии. Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.

