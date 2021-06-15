Иностранцы заводят доллар под гособлигации в расчете на резкое укрепление гривны

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с провала доллара на 11 копеек: 14 июня он пробил психологический уровень (27,0 грн/$) и оказался к закрытию торгов в диапазоне 26,91-26,93 грн/$.

В кассах банков и мобильных приложениях "американец" опустился не так сильно. Средние наличные курсы просели на пять копеек:

* до 27,0-27,15 грн/$ - на продаже;

* до 26,75-26,95 грн/$ - на покупке.

На наличном рынке доминировали продажи валюты. А оптовые наличные курсы просели с 27,06-27,10 грн/$ до 26,89-27,08 грн/$.

Нацбанк "пощипал межбанк"

На межбанке целый день шла живая торговля, хотя объем торгов немного сократился - со $162 млн до $143 млн. Нацбанк скупал доллар по лучшему, с его точки зрения, курсу. А крупные экспортеры и иностранцы вовсю ее продавали.

"Экспортеры продавали валюту в штатном режиме, и гривна плавно укреплялась. Толчок же снижению доллара ниже психологического уровня 27,0 грн/$ все-таки дали иностранцы, которые завтра будут участвовать в покупке новых выпусков облигаций внутреннего госзайма. Нацбанк, как всегда, делал все, чтобы сгладить курсовые колебания, тем не менее, под вечер котировки ушли вниз", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк открывался снижением котировок на полторы копейки (по сравнению с пятничным закрытием) - на 27,0-27,025 грн/$. Уже через час они просели на 26,985-26,995 грн/$. Психологический минимум был пробит, но ненадолго, напоминая одиночный укол шпагой: с покупкой доллара молниеносно вышел Нацбанк, и рынок тут же отскочил на 26,99-27,0 грн/$.

Национальный банк скупал валюту в непривычном стиле - он называется "по лучшему курсу". То есть никто не ставил единого курса под скупку и не "пылесосил" рынок, как часто делает регулятор. Нет. Он носился и скупал валюту по тому курсу, который ему нравился больше всего. Как рассказали казначеи, это был 27,0 грн/$ и 26,99 грн/$. Это называли "Нацбанк пощипал межбанк по верхам".

Благодаря таким действиям регулятора безналичный доллар подорожал на непродолжительное время до 27,0-27,015 грн/$. Но после того, как валютное предложение на межбанке подросло под вечер, после ухода Нацбанка с торгов, котировки скатились вниз: сначала на 26,93-26,95 грн/$, а затем и на 26,91-26,93 грн/$.

"Силы были неравными, и даже Нацбанк не смог укрепить позиции покупателей. Но оптимизм нерезидентов, конечно, достоин похвалы. Ведь все происходит накануне встречи президентов США и РФ Байдена и Путина. И, похоже, закладываются весьма судьбоносные решения", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Надеются на 26,50 грн/$?

По всему видно, что, заводя в Украину доллар по 27,0 грн/$ и чуть ниже, иностранные покупатели ОВГЗ рассчитывают не только на процентные доходы от наших гособлигаций (11-12% годовых), но еще и на курсовые. Вероятно, они рассчитывают на укрепление гривны около 26,50 грн/$.

"Рынок находится в относительном балансе, если учитывать только внутренних игроков. Но предложение нерезидентов слишком велико, чтобы его переварить. На прошлой неделе они взяли ОВГЗ на 8,3 млрд грн. Это много за неделю, Боливар столько не вынесет. И, конечно, доллар обвалился", - заметил Шевчишин.

Эксперт напомнил, что гривна уже укреплялась до таких уровней, а годом ранее еще сильнее.

"17 августа 2020-го гривна достигала 26,77 грн/$, а до этого, 19 мая, вообще 26,48 грн/$. Эти уровни сейчас могут стать новыми ориентирами, если нерезиденты не остановят покупки. Еще можно вспомнить конец 2018 года и начало 2019-го, когда наша нацвалюта резко укрепилась с 28,5 грн/$ до 23,25 грн/$, когда иностранцы впервые быстро зашли в ОВГЗ. Может ли сейчас произойти что-то подобное? Теоретически может, и никто кроме НБУ не сможет сдержать напор иностранцев. Но нужно понимать, что это снова нанесет очень сильный удар по экспорту/доходам экспортеров и поступлениям в госбюджет, хотя собьет инфляцию, от которой страдает население", - сказал Шевчишин.

ОВГЗ, НАТО и гривна

Изначально Минфин планировал на завтра, 15 июня, размещение одного выпуска ОВГЗ в евро, а также шести - в гривне. Однако сегодня в окончательной заявке он отказался от одного вида гособлигаций в нацвалюте - трехмесячных. Вероятно, чиновники решили, что на них не будет спроса, и захотели переориентировать покупателей на более долгосрочные бумаги.

В итоге завтра будут ОВГЗ с пятью сроками обращения, а на самые краткосрочные еще установили лимиты, стараясь подтолкнуть иностранцев и банки покупать более длинные облигации: на 1 год (лимит 2 млрд грн), на 1,5 года (2 млрд грн), на 2 года, на 3 года, на 5 лет.

Казначеи ожидают от Минфина довольно крупного размещения гособлигаций. Считается, что оно превысит 10 млрд грн. Как с учетом интереса иностранных покупателей, так и с учетом крупной партии пятилетнего рефинансирования, которое банки получили в пятницу - на 9,13 млрд грн. Финансисты обратили внимание, что значительную часть средств получили два любителя ОВГЗ: "Укрэксимбанк" - 4,5 млрд грн, а "Аккордбанк" - 1,1 млрд грн.

Завтра, 15 июня, старт межбанка ожидают в рамках 26,90-26,94 грн/$. При этом казначеи допускают новое укрепление гривны, если иностранцы продолжат заливать межбанк долларом под ОВГЗ.

А еще эксперты допускают, что покупатели наших гособлигаций могут положительно отреагировать на сегодняшнюю новость о поддержке Украины в отношении Плана действий в отношении членства (ПДЧ) в НАТО, но не будут забывать о требовании по проведению реформ в нашей стране.

"Но ПДЧ - путь не близкий. Пример - Грузия. Плюс к этому будут оценивать реакцию РФ. Это сигнал РФ перед встречей Байдена и Путина, а для Украины обнадеживающее обещание. Такие новости могут влиять на валютный рынок психологически. Но все понимают, что обещать не значит жениться", - отметил Шевчишин.