Банковая идет ва-банк: Почему Кулеба просит немцев выиграть войну вместо Украины

Тарас Паньо / Depo.ua

Вряд ли на Банковой надеются, что Германия вместо нас "деокупирует" Донбасс и Крым. Заявление Кулебы, очевидно, является попыткой начать геополитический торг с Берлином с явно завышенных ставок. Но публикация подобных утверждений может навредить как переговорам по этому вопросу, так и международному имиджу Украины в целом.

Так исторически сложилось, что украинские чиновники периодически делают несколько странные международно-политические заявления. Достаточно вспомнить, например, министра обороны Андрея Тарана, который то называл вступление в НАТО "недосягаемым", то наоборот, определял дату, когда Украина получит ПДЧ.

Но обычно специфику этих заявлений можно было списать на тот факт, что о международной политике говорили люди, для которых она не стоит в центре профессиональных интересов. Но в последнее время откровенно странные заявления начал делать глава профильного ведомства.

В частности, причудливо выглядит последний твит министра иностранных дел на тему строительства российского газопровода "Северный поток - 2". "Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине", - написал Кулеба.

Не вызывает сомнений тот факт, что запуск "Северного потока-2" связан с длинным перечнем угроз для нашей государственности - финансово экономических, энергетических и военных, которые неоднократно были описаны. Понятно, что завершение этого проекта является недружественным актом со стороны Германии.

Но все же, делая международно-политическое заявление, следует обращать внимание на такие моменты как ее реалистичность и вероятные последствия. В данном случае возникают сомнения по обоим пунктам. Не совсем понятно, каким образом Германия обеспечит "деоккупацию украинской территории". То ли подкупив Путина, то ли отправив все 150 исправных на данный момент немецких танков прорывать оборону сепаратистов на Донбассе - неизвестно.

А вот последствия заявления предусмотреть как раз несложно. Близкие к ХДС/ХСС немецкие элиты, оценив масштаб публично предложенной Кулебой "компенсации", примут единственно логичное, с их точки зрения, решение. И в дальнейшем будут договариваться о компенсации Украине за потерю транзита скорее с Вашингтоном, чем с Киевом. При том, что в Украине существует заметный перечень проблем, который можно было бы решить с помощью умеренного торга с Берлином. Начиная от гарантий на обеспечение газом и средств на повышение энергоэффективности в промышленности - и заканчивая средствами на закупку оружия и гарантиями на содействие в деле получения того же ПДЧ в НАТО. Наконец, о вероятных сценарией получения Украиной компенсации за строительство "Северного потока-2" Depo.ua уже писало. Вместо этого в этой ситуации всплывает требование "деоккупации", которая похоже, заблудилась, и отправилась в Берлин вместо того, чтобы отправиться в Москву.

При этом Дмитрий Кулеба, как кадровый и опытный дипломат, не может не понимать, к чему приведут его твиты. И единственное возможное объяснение таких его заявлений заключается в том, что на него осуществляется жесткое давление. Очевидно, что жестко давить на главу МИД может только Банковая. Где, в свою очередь, также понимают, что какой бы выгодный компромисс не был предложен Украине Германией в обмен на "Северный поток-2", оппозиция воспользуются случаем для того, чтобы раскритиковать действующую власть. Так уж устроен этот мир, что партия власти несет всю полноту ответственности за международно-политическое положение государства - даже тогда, когда это связано с неизбежными рейтинговыми потерями. И было бы хорошо, если бы команда Зеленского смирилась с этим фактом. И перестала делать смелые - но абсолютно непродуманные международно-политические заявления.