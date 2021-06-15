Александр Черненко: Звездный час Тимошенко на теме рынка земли уже прошел

О неудаче Юлии Тимошенко в борьбе за земельный референдум и перспективы нарастить рейтинг на этой теме «ДС» поговорила с политологом Александром Черненко.

«ДС» ЦИК отказала «Батьківщині» в регистрации предприимчивых группы по земельному референдуму. Имеют смысл дальнейшие действия партии по судебному обжалования такого решения?

А.Ч. Надо понимать, с какой целью Тимошенко этот референдум затевала. Наивно думать, что она верит в возможность его проведения. Бесспорно, изначально эта инициатива «Батьківщини» задумывался как технология - предоставление партии Тимошенко вида политической силы, которая борется за родную украинскую землю. Юлия Владимировна осознает, что власть найдет способы ей отказать, и понятно, что эту тему она будет прокачивать и дальше пойдет в суды.

Проблема всех организаторов подобных референдумов в том, что им важен не результат, а процесс, ведь он всегда будет держать их в информационном поле. Кстати, это касается и анонсированного президентом референдума, который должен показать, что «какие здесь плохие депутаты не хотят, а хороший президент действует против олигархов». В этом ключе, бесспорно, следует рассматривать и действия Тимошенко, которая пойдет в суды и будет собирать акции. Для этого вся эта история и запускалась.

«ДС» Насколько эксплуатация земельной темы может помочь Тимошенко набрать очки в политической борьбе? Будут ли обещанные партией осенние земельные протесты весомым фактором влияния на политическую ситуацию в стране?

А.Ч. Земля и тарифы - это темы, которые вообще в последние годы держат Тимошенко на плаву и делают ее интересной. С 1 июля, когда появится рынок земли, для сельского электората эта тема станет актуальной. Если рынок запустится, и люди, которые продадут паи, увидят, что пришли живые деньги, у оппонентов Тимошенко появятся аргументы. Вот будто ввели рынок, а никто, как их пугали, землю вагонами не вывозит, все нормально и спокойно. Тогда эта тема будет еще актуальной до конца года максимум.

То есть все будет зависеть от того, какой будет ситуация после открытия рынка, в частности, со случаями рейдерства и обмана крестьян. Социальной базой протестов в основном являются мелкие фермеры, у которых нет денег на покупку земли, только на аренду. Если землю, которую они арендуют, начнут перекупать за большие деньги, а они ее купить не смогут, то мелкие фермеры будут защищаться и радикализоваться.

Но протесты делаются в городах, а для городского жителя эта тема не столь близка и болезненна. Фермеры будут приезжать, перекрывать... Тимошенко, конечно, на этом не потеряет. Много ли на этом выиграет? Немного - возможно. Социология уже показывает небольшой рост рейтинга, в пределах погрешности, но динамика. Она будет выжимать из этой темы все, но сказать, что рынок земли обвалит рейтинг власти и радикально повысит рейтинг Тимошенко, не выходит.

«ДС» Если регистрация параллельной группы по референдуму в Кривом Роге, которую и зарегистрировала ЦИК, - это технология блокировки волеизъявления, то как события могут развиваться дальше? Эта группа ничего не делает, и земельный референдум будет «подвешен» на годы?

А.Ч. Нет, там нужно, кажется, три месяца по закону на сбор подписей. Если они за три месяца 3 млн подписей не насобирают, то вопрос закрывается. Те же инициаторы могут быстро зарегистрировать еще одну группу, они подходят первые в ЦИК на следующий день, и пролонгируют этот процесс до бесконечности. Если власть контролирует ЦИК, то в ЦИК условно говорит: завтра последний день сбора подписей, подписи не прошли, и на заседании не регистрируют «неправильную» инициативную группу. Здесь же создается еще одна инициативная группа и, поскольку подписей в предыдущей не собралось, регистрируют новую. Для этого нужно иметь в управлении ЦИК. а сегодня мы видим, что ЦИК полностью лояльна к власти.

«ДС» В январе Тимошенко кроме земельного анонсировала еще четыре вопроса, которые она намеревалась вынести на референдумы, среди них - продажа стратегической собственности, легализация игорного бизнеса и каннабиса. И по всем этим вопросам были созданы параллельные инициативные группы в Кривом Роге. Значит ли это, что Банковая не даст Тимошенко и любому другому провести ни одного референдума, не согласованных с ОП?

А.Ч. Закон о референдуме был еще при Януковиче, нынешний документ выписан более качественно. Но, опять же, в нем есть много лазеек, предохранителей, чтобы заблокировать неугодный референдум или через ЦИК, или через Конституционный суд, или через невыделение из бюджета средств и тому подобное. Поэтому закон принимали для того, чтобы ни оппозиция, никакие другие независимые структуры не смогли организовать референдум, даже если будут ресурсы для подписей и для всего необходимого.

«ДС» Референдумные активности Тимошенко - это попытка поторговаться с властью за преференции или все же заявка на начало реальной борьбы?

А.Ч. Я думаю, что она уже торговалась, и этот период прошел. Я так понимаю, слишком велики были аппетиты, поэтому власти легче ее маргинализировать, чем делиться и договариваться. Сейчас это просто попытка Тимошенко остаться актуальной в политике. Мы понимаем, что она скатилась до своего электорального ядра и все, выше никак.

«ДС» ли сейчас основания для роста рейтинга Тимошенко больше статистической погрешности?

А.Ч. Нет, она земельную тему раскачивает фактически год. Звездный момент был, когда закон о рынке земли принимали в Верховной Раде, тогда это было актуально, и партия Тимошенко внесла пару тысяч правок. А сейчас документ уже принят, никуда не денешься. Мне кажется, что пик этой темы прошел, но все равно надо смотреть, как этот рынок заработает и действительно ли много людей от этого пострадают.