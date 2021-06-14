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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Энергетический фронт. Зачем Витренко изображает войну с Коломойским и Фирташем

 Александр Суков / Деловая столица

Новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко поддержал модный месседж власти о войне с олигархами. Но достаточно ли у него полномочий для этой войны?

Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко во время визита в Вашингтон обсудил с представителями правительства Соединенных Штатов роль украинских олигархов в энергетическом секторе Украины и пообещал снизить их влияние. При этом он назвал первые мишени, на которые будет направлена его атака - сособственник неформальной группы "Приват" Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, который владеет компанией "ЙЕ Энергия", крупным поставщиком газа.

В отношении первого объекта атаки Витренко заявил: "главная идея состоит в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую роль на рынке нефти и нефтепродуктов". При этом он не забыл пнуть своего бывшего коллегу и руководителя Андрея Коболева, отметив, что это при предыдущем руководстве остановился поиск нового претендента на должность председателя правления компании "Укрнафта", который был бы неподконтрольным Игорю Коломойскому. "Сейчас мы начинаем возобновлять эти поиски нового председателя правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - заявил Юрий Витренко в интервью Радио "Свобода".

Напомним, что сегодня 51% акций "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу Украины", а 42% акций - владельцам неформальной группы "Приват".

К слову, несколько лет назад, работая в "Нафтогазе", именно Юрий Витренко был автором предыдущего варианта решения проблемы с "Укрнафтой" - он предлагал разделить компанию, которая добывает нефть и газ, между акционерами. Однако в августе 2019 г. он заявил, что от этой идеи отказались, поскольку она не нашла поддержки в правительстве.

А в конце апреля текущего года Витренко предложил новую стратегию работы с "Укрнафтой" - уже не делить ее между акционерами, а объединить компанию с другим активом, который также находится в совместной собственности "Нафтогаза" и Коломойского. Речь идет об "Укртатнафте", которая представлена Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом - практические единственным в Украине предприятием, которое перерабатывает добываемую в Украине нефть и производит бензин и дизтопливо. "Нафтогазу Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", а еще по 28% контролируют компании экс-владельцев Приватбанка и бизнесмена Александра Ярославского.

Однако тут Витренко замахнулся на гораздо большее - по его мнению, после объединения "Укрнафты" и "Укртатнафты" будет образована вертикально-интегрированная компания, контрольную долю в которой должно получить государство.

Борьба с Коломойским: непосильная задача

Но каким образом Витренко удастся отодвинуть Коломойского от управления то ли "Укрнафтой", то ли объединенной структурой - непонятно. Поскольку рычагов для этого у него явно недостаточно. И одной сменой главы правления "Укрнафты" здесь точно не обойтись.

По мнению директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, решение вопроса отношений государства с частным акционером должно быть комплексным, удовлетворяющим обе стороны, а не вынуждало бы последнего идти в суд. "Чтобы это все привести к общему знаменателю, возможно, нужны законодательные изменения", - предположил он.

Другими словами, если государство не устраивает нынешний формат отношений с частным акционером, то нужно искать способы их формализовать - как в плоскости степени влияния акционеров на бизнес, так и в вопросе распределения прибыли между ними.

При этом остается довольно туманным и само определение - "снизить влияние олигархов". "На каком этапе можно говорить, что влияние олигархов действительно снизилось? Например, недавно "Нафтогаз" заявил, что получил уже 1 млн бытовых потребителей газа. В связи с этим влияние олигархов снизилось или осталось прежним? И на каком этапе можно решить, что хватит бороться с влиянием олигархов?", - рассуждает Геннадий Кобаль, директор консалтинговой компании "ExPro Украина".

Государство и частные акционеры "Укрнафты" и "Укртатнафты" связаны между собой вынужденным партнерством - "Укрнафта" добывает нефть, которую покупает только "Укртатнафта" и никому другому в этой стране она не нужна. И если вследствие "борьбы с олигархами" подконтрольная неформальной группе "Приват" "Укртатнафта" откажется покупать украинскую нефть, то непонятно, что с ней делать.

Борьба с Фирташем: непонятный контракт

Что касается второй мишени Витренко - Дмитрия Фирташа и его компании "ЙЕ Энергия", то главе "Нафтогаза Украины" не нравится заключенный с этой компанией контракт на поставку газа, который будет использоваться для обеспечения населения голубым топливом по годовым контрактам - на них все бытовые потребители автоматически переведены с 1 мая этого года.

По словам Витренко, этот действующий контракт ему не нравится тем, что компании Фирташа могут покупать газ ниже спотовой цены, и из-за недостатков контроля могут продавать его промышленным потребителям. "Контракт остается действующим, но к нему много вопросов у разных органов, в частности Антимонопольного комитета", - сказал Витренко.

Налицо ситуация прошлых лет, когда в Украине действовала специальная, административным методом установленная цена на газ для населения, которая была ниже, чем рыночная, то есть - для промышленности. Тогда облгазы, списывая на бытовых потребителей повышенный объем газа, разницу между этим объемом и фактическим потреблением продавали промышленности. Однако поймать за руку тогда никого не удалось. Как будет решать эту проблему Витренко - остается непонятным. Ведь пересмотреть контракт просто так нельзя, не получив судебный иск. А просто повысить цену продаваемого газа компании "ЙЕ Энергия" - тоже не получится, ведь это тут же приведет к росту цен на газ для населения.

Поэтому пока что борьба Юрия Витренко с олигархами выглядит просто как стремление поддержать модный во власти месседж.
 

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