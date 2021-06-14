Позитив недели. В Украине появится новый ударный беспилотник RAM ІІ

Кроме того: ВСУ вскоре получит новую РЛС, а отечественные конструкторы предложили эффективно защищать военно-транспортные самолеты и презентуют сверхсовременный боевой дрон.

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" во время выставки "Оружие и Безопасность-2021" продемонстрирует новый разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс (БАК) RAM II на базе бронеавтомобиля "Новатор". Об этом сообщает ИА "ОПК".

RAM II - высокоточный ударный барражирующий беспилотный авиационный комплекс. Беспилотник предназначен для нанесения точных и эффективных ударов по вражеским силам и минимизации сопутствующего ущерба при использовании в городской местности. Боевой радиус такого беспилотника до 30 км, а крейсерская скорость составляет 70 км / ч. Кроме того, Full HD камера беспилотника оборудована десятикратным зумом. На подготовку к полету такого боевого дрона необходимо около 10 минут. Его боевая часть весит 3 кг, а максимальный подъемный вес беспилотника 8 - 10 кг.

Система слежения позволяет оператору использовать подвес с камерой для выбора статических и движущихся целей в поле зрения камеры, используя компьютерную мышь. Для дальнейшей обработки есть функция сохранения скриншотов и видеофрагментов. На борту беспилотного авиационного комплекса установлен мини-компьютер для реализации алгоритмов компьютерного зрения в режиме реального времени.

Для предотвращения ошибок, вызванных человеческим фактором, при проведении операций беспилотный авиационный комплекс имеет максимальное количество автоматических функций. Он может отслеживать цели, определять координаты. Кроме того, БАК способен действовать в составе роя и обнаруживать вражеские сигналы.

БАК RAM II содержит в себе целый список навигационных систем и оснащен большим количеством сенсоров, которые обеспечивают предоставление точной информации о размещении комплекса, его скорости, высоте и координатах цели в режиме реального времени. А благодаря электрическому мотору в силовой установке, БАК RAM II имеет низкую шумовую заметность.

В случаях нештатных ситуаций оператор может выбрать безопасное возвращение домой, барражирование и ожидание команды. Для сохранения БАК предусмотрен парашютный метод посадки.

Как сообщала "ДС", в марте для нужд Национальной гвардии Украины были переданы 10 специализированных автомобилей "Новатор".

Наши и болгарские оружейники планируют совместно делать мины калибра 160

Завод "Маяк" в партнерстве с болгарской Arsenal JSCo планирует разработать и начать серийное производство мин калибра 160. Об этом сообщает Defense Express. Подобные мины могут быть применены в советских минометам М-160, определенные запасы которых есть как в Украине, так и в странах Восточной Европы. Кроме того, существуют планы по модернизации минометов такого калибра.

По словам представителей украинского предприятия, проект "Миномет М-160 и боеприпасы" сейчас уже начал реализовываться, поскольку ряд европейских стран выразил заинтересованность в разработке минометных мин для минометов М-160 с использованием пороха, детонаторов, капсюлей и взрывчатых веществ производства европейских заводов.

Недавно были проведены предварительные переговоры с представителями болгарского производителя Arsenal JSCo по поставкам детонаторов, порохов, капсюлей и взрывчатых веществ в рамках проекта "Миномет М-160 и боеприпасы".

Как ранее сообщалось, завод "Маяк" начинает практические тесты обновленного варианта крупнокалиберного пулемета. Он будет не только спроектирован по западным стандартам, но и получит разработанную на предприятии систему, позволяющую значительно улучшить кучность и меткость стрельбы.

В Украине представят военный беспилотник ACE ONE

Как сообщает "Укринформ", в рамках выставки "Оружие и Безопасность-2021" состоится презентация украинского сверхсовременного боевого дрона ACE ONE, аналогов которому нет в мире. Разработчиком летательного аппарата является Международная украинская компания ACE.

Как ранее сообщалось, на вооружение Вооруженных Сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат "Аист-100", который может выполнять задачи в любое время суток и в условиях повышенной облачности и дождя. А ГП "Антонов" создает оперативно-тактический ударно-разведывательный дрон "Горлица-2" - аналог турецкого Bayraktar TB2.

Отечественные конструкторы предложили эффективно защищать военно-транспортные самолеты

В НПФ "Адрон" создали эффективное решение для защиты самолетов военно-транспортной авиации от вражеских управляемых ракет с инфракрасными системами самонаведения. Как сообщает Defense Express, комплекс защиты турбовинтовых самолетов от "Научно-производственной фирмы "Адрон" прошел успешные государственные испытания на полигоне Широкий Лан.

В комплекс защиты входят комбинированные устройства выброса ложных тепловых целей (ЛТЦ) "Адрос" КУВ 26-50 и станция оптико-электронного подавления (СОЭП) "Адрос" КТ-03В, установленные в специальных контейнерах. Самолет типа Ан-26 может нести четыре таких контейнера, каждый из них вмещает 80 ЛТЦ калибра 26 мм и 40 ЛТЦ калибра 50 мм.

В компании отмечают, что благодаря научно-технологическому потенциалу, заложенному в системы выброса ЛТЦ, их можно использовать и для эффективной защиты самолетов Ан-32 и Ан-178.

РЛС "Феникс" прошла успешные испытания и готовится к серийному производству

Перспективная разработка специалистов КП "НПК "Искра" - радиолокационная станция 80К6КС1 "Феникс" - успешно прошла государственные испытания. Как сообщают в "Укроборонпроме", по их результатам станция подтвердила заявленные тактико-технические характеристики. Комиссия рекомендовала принять ее на вооружение ВСУ, а также организовать серийное производство этой техники.

Уникальность 80К6КС1 заключается в построении передающего устройства на современных твердотельных модулях, использовании технологий цифровых антенных решеток, реализации на новейшей элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работающих по разработанным на предприятии высокоэффективными методами. Основное назначение новой радиолокационной станции - выявление и сопровождение воздушных объектов в зоне обзора, измерение их координат и скорости.

Эта РЛС является продолжением линейки радаров типа 79К6 и 80К6 и способна эффективно действовать в составе зенитных ракетных комплексов, находящихся на вооружении ВСУ и ряда иностранных армий.

Как ранее писала "ДС", украинские военные осваивают новейший комплекс разведки "Зоопарк-3".

