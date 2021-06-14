Курченко на Юрченко. Что означает смена управляющего промышленностью ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса

Пушилин и Пасечник заявляют

На прошлой неделе из захваченной Россией территории украинских Донецкой и Луганской областей пришло одно важное известие - московские кураторы ОРДЛО финализировали процесс большого передела, стартовавшего еще полгода назад, в сфере управления главными металлургическими активами оккупированного Донбасса. Причем сообщено об этом громком событии было в совместном заявлении от 11 июня главарей российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске Пушилина и Пасечника. А такие их выступления дуэтом, подчеркнем, бывают нечасто.

"В настоящее время завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении ЗАО "Внешторгсервис". Основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь - по заработной плате", - бодро отрапортовали оба гауляйтера Кремля. Очевидно, что главной задачей данного заявления являлось снижение социальной напряженности в трудовых коллективах металлургов ОРДЛО, которые либо уже бастуют, либо пребывают в предзабастовочном состоянии.

При этом многих интересовал вопрос, означает ли это конец промышленной монополии в оккупации легендарной южноосетинской корпорации "Внешторгсервис" ("ВТС"), владение которой принято приписывать Сергею Курченко. Особо интриговал тот факт, действительно ли Путин отстранил от ОРДЛО-потоков одного своего старого друга. Ведь фактическим собственником "ВТС" является отнюдь не беглый младоолигарх Януковича - он все последние годы успешно играл привычную роль зиц-председателя. А реальным бенефициаром "Внешторгсервиса" изначально выступал тандем генералов ФСБ, живущих по соседству (их имения разделяет местная речка с характерным названием Злодейка) в подмосковном дачном селении Акулинино, напрочь закрытом от лишних глаз. Речь идет о лубянском кураторе ОРДЛО, генерал-полковнике Сергее Беседе и о вечном главе оружейной госкорпорации "Ростех", также генерал-полковнике ФСБ Сергее Чемезове. О том самом Чемезове, с которым Путин жил в одном подъезде в 1980-х во время их общей работы в ГДР в дрезденской резидентуре КГБ СССР, после чего десятилетиями они были не разлей вода.

Разжалование Курченко

Достаточно быстро достоянием общественности стал отдельный отчет с закрытого совещания, прошедшего 7 июня в российском Ростове-на-Дону. Как раз в этом заседании и принимали участие Пушилин с Пасечником, а также директоры всех так называемых "филиалов" ЗАО "ВТС" ("филиалы" - это конкретные промышленные предприятия в ОРДЛО, отжатые у законных собственников в 2017 году, их несколько десятков). Председательствовал же на нем замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, который вот уже более шести последних лет возглавляет российскую "Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Так вот, Назаров сообщил присутствующим, что, во-первых, ЗАО "ВТС" сохраняется в существующем виде, за исключением двух "филиалов" - Харцызского трубного завода и Докучаевского флюсо-доломитного комбината, которые передаются "под управление ДНР" (видимо, восстанавливать там уже совсем нечего). Во-вторых, при сохранении юридического лица ЗАО "ВТС" для предприятий под его управлением "в долгосрочной перспективе (2 года) планируется восстановление оборудования до состояния 2017 года" (то бишь до момента их отжатия).

Ну а, в-третьих, "оператор в лице ООО "Компания "Газ-Альянс" (подконтрольная Курченко - "ДС") отстранен от управления предприятиями, управление передано новому лицу - Юрченко Е. В." Данное лицо было представлено Назаровым лично на этом ростовском совещании, а 11 июня "пресс-служба главы ДНР" распространила сообщение: "Решение накопившихся экономических проблем на предприятиях ДНР возьмет на себя российский предприниматель Евгений Юрченко. Привлечение крупного инвестора из России с луганскими корнями является решением Дениса Пушилина".

Чьих будет Юрченко

Понятное дело, что в реальности Пушилин к приходу в ОРДЛО Юрченко не имеет ни малейшего отношения. От слова совсем. Подручные донецкого гауляйтера также наврали и о том, что "инвестор из России с луганскими корнями", так как 53-летний Юрченко родился в российском Воронеже, закончил Воронежский госуниверситет и служил в погранвойсках на границе СССР с Афганистаном, где был ранен и, видимо, оказался успешно завербован КГБ/ФСБ.

После чего сделал сногсшибательную карьеру гебиста-связиста, дослужившись до кресла гендиректора российской госкорпорации "Связьинвест" и развлекаясь покупкой на аукционе Sotheby's в 2011-м за $2,88 млн спускаемой капсулы советского космического корабля "Восток 3КА-2", на которой за несколько недель до полета Юрия Гагарина возвращались на Землю собака Звездочка и манекен Иван Иванович. Между прочим, именно при Юрченко "Связьинвест" была поглощена другим государственным гигантом - "Ростелекомом". А эта компания, напомним, занимает лидирующие позиции на российском рынке не только в сфере высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, но и в вопросе кибербезопасности (чего только стоит создание и развитие инфраструктуры электронного правительства РФ и телекоммуникационное обеспечение избирательного процесса в России с помощью ГАС "Выборы").

Одним словом, "Ростелеком" - это настоящая интеллектуальная жемчужина Лубянки, чей совет директоров многие годы возглавлял и возглавляет Сергей Иванов, находящийся сейчас в малоприметной должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Однако это именно тот Иванов, который начинал с Путиным в 1-м отделе управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, был замдиректора ФСБ при путинском руководстве "конторой", являлся первым вице-премьером в российском правительстве, претендуя перед выборами президента РФ в 2008 г., наряду с Дмитрием Медведевым, на роль преемника Путина, оставался замом у премьера Путина, а после возвращения своего вечного шефа в президентское кресло возглавил его администрацию.

Возвращаясь к нынешнему положению вещей, можно констатировать следующее: глобально в деле российской политики в отношении ОРДЛО ничего не поменялось - промышленный потенциал оккупированного Донбасса остается в руках генералов ФСБ. Только теперь грабить награбленное будут не московские чекисты из элитной деревни Акулинино, а истинные питерские, чей клан возглавляет упомянутый выше отставной генерал-полковник ФСБ Иванов, для которого данная ставка на него Путина может оказаться последней гастролью.

Тем временем на своей подмосковной даче вдруг проснулся не кто-нибудь, а сам кремлевский экс-куратор ОРДЛО Владислав Сурков...