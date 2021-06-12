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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Иностранцы 11 июня обвалили курс доллара на межбанке под покупку гособлигаций на следующей неделе

23:12 11.06.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

11 июня безналичный доллар обвалили на 8 копеек, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,02-27,04 грн/$. Средние наличные курсы в обменниках просели на 5-6 копеек:

* до 27,09-27,20 грн/$ - на продаже;
* до 26,75-27,0 грн/$ - на покупке.

Люди активно продавали валюту перед выходными. А оптовые наличные курсы просели с 27,06-27,10 грн/$ до 27,03-27,07 грн/$.

На межбанке целый день наблюдалась непривычная для пятницы активность. Объем торгов подрос со $125 млн до $162 млн. Нацбанк дважды выкупал валюту себе в резервы, и активно торговали крупные игроки.

"Снова активизировались на продаже доллара иностранцы, которые стали заранее готовиться к размещению в будущий вторник гривневых гособлигаций Минфина. Потому на межбанке ощущались активные валютные продажи, и НБУ выкупал валютный излишек", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начинались безналичные торги снижением котировок на 2 копейки (по сравнению со вчерашним закрытием) - на 27,08-27,10 грн/$, но как только казначеи увидели на продаже Ситибанк и активизировались валютные продажи, котировки быстро рухнули на 27,04-27,0550 грн/$. После чего на межбанк почти сразу вышел Нацбанк с покупкой валюты. Он не ставил общий курс выкупа - единый для всех участников. А просто начал ходить по рынку и собирать валюту по наиболее выгодному, с его точки зрения, курсу. Казначеи рассказали, что это были уровни 27,04-27,0450 грн/$.

Какое-то время это сдерживало обвал валютного курса, однако после 11 часов с продажами доллара был замечен еще и государственный Укрэксимбанк. Точной информации о происхождении его валюты не было, но по рынку ходил слух о том, что он продает доллар НАК "Нафтогаз" от транзита газа. Это все еще сильнее подкосило котировки, и они просели на 27,01-27,03 грн/$.

Потому Нацбанку пришлось снова спасать положение - он заявил единую цену выкупа доллара на уровне 27,02 грн/$, и стал активнее скупать валютный излишек. Только это сдержало обвал доллара, который рисковал сегодня провалиться ниже 27,0 грн/$. Благодаря усилиям регулятора, межбанк закрылся в рамках 27,02-27,04 грн/$.

По разным оценкам, НБУ совокупно за день приобрел порядка $50 млн. То есть его недельный объем приобретений может достичь $350 млн, и превысить результат 5 месяцев 2021 года: как известно из официального отчета регулятора, за январь-май он приобрел $330,5 млн, а продал на межбанке $70 млн. То есть чистая покупка составила $260,5 млн.

"Похоже, нерезиденты готовятся к размещению Минфином во вторник новых выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Все больше крепнет мнение, что они что-то знают. Такой оптимизм накануне пересмотра учетной ставки Нацбанка и встречи Байдена-Путина настораживает. Со своей стороны противостоять предложению внутренний рынок не может, поэтому только с помощью регулятора получилось остановить резкое укрепление гривны. И то закрылись на минимумах с лета прошлого года", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Заявление МВФ о том, что дискуссия с Украиной пока не вылилась в конкретные договоренности по новому кредитному траншу, и что наша страна еще не выполнила все условия - не сказалась на валютном рынке и на гривне. Межбанк жил предвкушением нового размещения ОВГЗ и продажами иностранцев под бумаги. Казначеи ждут, что в будущий вторник наш Минфин соберет все, что ему предложат кредиторы.

Правительству предстоят крупные платежи по старым выпускам внутренних и внешних гособлигаций: только по гривне 17,3 млрд грн плюс еще валютные платежи. Так что деньги очень нужны.

На будущей неделе график долговых выплат такой:

* 16 июня: 14 млрд грн погашение + 3,3 млрд грн процентов (купон) по ОВГЗ;
* 17 июня: $12 млн процентов по долларовым ОВГЗ;
* 20 июня: €34 млн процентов по еврооблигациям.

Курсовые прогнозы на будущую неделю напрямую привязывают к покупкам иностранцами новых внутренних гособлигаций Украины. Открытие межбанка в понедельник, 14 июня, прогнозируют в рамках 27,0-27,03 грн/$.

По дальнейшему курсовому движению дают два прогноза:

* При активном заводе иностранцами доллара под наши ОВГЗ может быть пробит уровень 27,0 грн/$. Гривна может укрепляться аж до 26,85-26,90 грн/$ или даже сильнее. Многое будет зависеть от активности Нацбанка на выкупе валюты.
* Если иностранцы не будут заваливать межбанк валютой, то котировки могут закрепиться в рамках 27,05-27,15 грн/$. Существенного спроса на доллар банкиры не предсказывают.

Также на настроения валютного рынка и на гривну будет влиять политический фактор в виде переговоров между США и РФ. А также решение Нацбанка по размеру учетной ставке: на рынке ждут ее повышения - от 0,5% до 1% годовых к нынешним 7,5% годовых.

"27,0 грн/$ - это пока рубикон. Думаю, НБУ будет жестко его придерживаться. Приток доллара на межбанк закончится в понедельник. Во вторник будет размещение новых ОВГЗ. Ключевой фактор среды - переговоры Байден-Путин, а четверг ждем решение Нацбанка по учетной ставке", - подтвердил Шевчишин.
 

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