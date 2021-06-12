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АНАЛИТИКА

«Механизм быстрого реагирования». Как США накажут Зеленского за коррупцию

23:00 11.06.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины.

Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией».

Главное препятствие на пути в НАТО

Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого, однако, как вы знаете, учитывая все время и инвестиции, которые вы вложили в это, столь же важна, как и подготовка в военном, стратегическом плане. Это хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане».

Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.

Коломойский как символ

Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции» (Democracy in action: Zero corruption conference). И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.

В самом начале конференции с видеоприветствием от администрации Байдена выступил и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. «Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры.

Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.

Конечно, это не означает, что Вашингтону нужна от Банковой только борьба с Коломойским. Но без этой борьбы не будет доверия ни к каким другим усилиям. Напомним, что в США идут расследования и суды против Коломойского. И Вашингтону принципиально важно, на чьей стороне официальный Киев.

$50 млн на "быстрое реагирование"

Впрочем, ничто не мешает Зеленскому манкировать намеками из Вашингтона. Особенно если это всего лишь пожелания, не подкрепленные реальными угрозами. Наверное, именно поэтому на конференции прозвучали два предупреждения от администрации Байдена.

Первое предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию.

Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она.

Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить. «И что наиболее важно, эта целевая группа собирается создать механизм быстрого реагирования, чтобы мы могли быстро воспользоваться важнейшими возможностями для демократических и антикоррупционных реформ, - сообщила Пауэр. - В новом бюджете президента Байдена выделено $50 млн на эти новые усилия по быстрому реагированию».

Тут принципиально важно, что Пауэр анонсировала $50 млн не на абстрактную борьбу с коррупцией в Украине. Не на расследования и отчеты грантовых организаций о выявлении коррупции. А на «механизм быстрого реагирования».

То есть в Вашингтоне уже достаточно наслышаны о фактах украинской коррупции. И имеют достаточно подтверждений. И вот если официальный Киев не покажет надлежащей борьбы, то Вашингтон включит в Киеве собственный «механизм быстрого реагирования».

$50 млн - это почти полтора миллиарда гривень. За эти деньги можно многое организовать. Например, документальные видеофильмы, разоблачительную кампанию в медиа, антикоррупционные конференции в областных центрах и в Киеве и так далее - пока народное недовольство не выльется в массовые протесты.

А поскольку целевая группа будет сформирована, по словам Пауэр, в ближайшие недели, и она должна будет обеспечить «быстрое реагирование», то очевидно, что все эти планы рассчитаны на реализацию не в какой-то среднесрочной перспективе, а уже в течение ближайших месяцев.

Известно, что на осень разные политические силы уже запланировали целый ряд акций протеста: против обнищания народа, против роста тарифов, против продажи земли и т.п. Для полного комплекта Зеленский может получить еще и акции против коррупции, если он не поймет правильно сигналы из Вашингтона.

Осведомленные источники говорят, что первый объект, который заинтересовал Вашингтон, это ковидный фонд. Поводом для интереса стали доклад главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения меморандума с МВФ, подписанного Зеленским. Если Зеленский не согласится на международный аудит расходования средств ковидного фонда, который он сам пообещал в меморандуме, то его ждет хорошо мотивированная атака антикоррупционеров.

Будут новые санкции от США

Вечером 7 мая, едва ли не в те самые минуты, когда Байден звонил Зеленскому, перед участниками конференции выступил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам противодействия финансовым угрозам и санкций Эрик Вудхауз. Он подчеркнул, что правительство США имеет достаточно инструментов для борьбы с коррупцией, и напомнил о том, что на днях Байден выпустил меморандум по борьбе с коррупцией.

Вудхауз пообещал, что против украинских коррупционеров США задействуют несколько санкционных программ. И в качестве примера привел, опять же, Коломойского.

Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.

Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.

Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.

 

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