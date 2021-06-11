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АНАЛИТИКА

Конституционный суд снова в кризисе: Почему Банковая так и не смогла нагнуть КСУ

15:59 11.06.2021 |

Право, Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Очередной кризис в Конституционном суде стал следствием пренебрежения процедурами со стороны властей. Теперь, даже если суд снова заработает, его деятельность раз за разом будет сталкиваться с проблемами.

Деятельность Конституционного Суда вновь парализована. Со вторника судьи не могут принять повестку дня своей работы, поэтому на этой неделе судебных заседаний не было. А вчера, 10 июня, шесть судей вообще заблокировали работу Палаты КСУ, требуя обеспечить присутствие на заседаниях бывшего председателя этого суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина, уволенных с должностей президентом. По сообщениям СМИ, этими судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

Впрочем, как стало известно только что, запланированное на сегодня собрание судей Конституционного Суда не состоялось из-за отсутствия кворума. Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники, не явились Василий Лемак, Олег Первомайский, Виктор Кичун и Виктор Колесник. Отмечается, что сейчас КС "взаимно заблокирован", поскольку шестеро судей уже в течение недели отказываются утверждать повестку дня, требуя участия в заседаниях судей Александра Тупицкого и Александра Касминина. В свою очередь другая часть судей не хочет идти им навстречу. По мнению собеседника агентства, в результате конфликта работа КС в ближайшее время будет невозможна.

Напомним, 27 марта глава государства Владимир Зеленский отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ по результатам аудита указов экс-президента во исполнение решения СНБО. Обоих судей, которые обжаловали это решение в Верховном суде, с тех пор не пускают в помещение КСУ.

А 18 февраля ученый-конституционалист Виктор Кичун был назначен парламентом судьей КСУ - проигнорировав при этом рекомендацию европейских институтов не спешить заполнять вакансии в суде и сделать этот процесс прозрачным.

Казалось, теперь суд заработает. Еще в середине апреля, в интервью французской газете Le Figaro, Владимир Зеленский несколько самоуверенно заявлял, что финансовые группы, которые влияли на Конституционный Суд, постепенно это влияние теряют. Но справиться с политическими влияниями на состав судей Банковой оказалось не так просто. Тем более без надлежащей правовой подготовки своих действий.

В повестке дня суда на этой неделе были такие общественно важные вопросы, как соответствие Конституции законов о медицинских гарантиях, о функционировании украинского языка как государственного, о пенсионном обеспечении государственных служащих и тому подобное. Но их рассмотрение теперь заблокировано.

Одним из самых важных вопросов, которыми должен заниматься КСУ, является объединенное представление 48 и 53 народных депутатов - представителей парламентских фракций "Оппозиционного платформы - За жизнь" и "Батькивщины" относительно конституционности земельной реформы. И вот 3 июня именно при рассмотрении "земельного" вопроса один из авторов соответствующего представления, нардеп Василий Нимченко (ОПЗЖ), начал ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судей Тупицкого и Касминина. После этого Большая палата Конституционного Суда отложила рассмотрение дела.

Оппоненты власти обвинили в искусственном блокировании работы конституционной инстанции Банковую. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко 3 июня заявила: "Учитывая, что в Конституционном суде, по моим оценкам, все-таки есть большинство, чтобы признать этот закон (об открытии рынка земли - Ред.) неконституционным, сегодня по поручению президента Управление государственной охраны силой помешало участию в судебном заседании двух судей ... Это сделано, чтобы не допустить принятия Конституционным судом законного решения о неконституционности распродажи сельскохозяйственной земли".

Отметим, полный состав Конституционного Суда Украины - 18 судей, которые работают на должностях 9 лет и не могут быть назначены повторно. По результатам конкурса по 6 судей назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины. Сейчас вакантными остаются две должности судей КСУ от парламента и съезда судей.

Заседание КСУ правомочно при участии в нем 11 и более судей, а решение принимается, если за него проголосовало более половины судей, участвовавших в заседании. Если несколько судей на заседание не приходят, из-за отсутствия кворума КСУ не может рассматривать дела. Сейчас сложилась именно такая ситуация.

По состоянию на четверг в КСУ остались 12 судей, остальные находятся в отпусках. Шесть упомянутых выше судей проголосовали против утверждения повестки дня. Как выйти из этой коллизии, пока непонятно. Сегодня в КСУ должно состояться собрание судей, где может появиться ясность о возможности возобновить работу суда. Или ситуация станет еще более запутанной.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, член парламентской фракции "Слуга народа", единственным правовым вариантом разрешения ситуации назвал изучения на предмет конституционности указа Зеленского, по которому Тупицкий и Касминин перестали быть судьями. Речь идет о производстве по внесенному 8 апреля 49 народными депутатами из фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность" представлению о конституционности отстранения от должности председателя суда Тупицкого и увольнении его и Касминина с должностей судей КС.

Интересное заявление, ведь когда критики действий президента заявляли о незаконности указа об увольнении обоих указанных лиц, господин Вениславский пытался доказать обратное. Сейчас же заговорил о том, что без соответствующего вердикта Конституционного Суда ситуация не выйдет из тупика.

Но проблема КСУ на самом деле шире, чем взгляды на нее из президентского Офиса. Отсутствие однозначного ответа на вопрос о законности или незаконности увольнения двух судей-конституционников, один из которых был председателем этого суда, ставит под сомнение и другие решения КСУ, принимаемые в период, когда Тупицкий и Касминин не могли участвовать в заседаниях суда из-за фактического запрета со стороны главы государства. Именно это больше всего беспокоит политиков, юристов и экспертов - в рамках ли закона приняты кадровые решения, на которые пошел Зеленский. Ведь кто возьмется сейчас прогнозировать, какая ситуация сложится в КСУ, когда Тупицкий и Касминин через суды, в том числе Евросуд по правам человека, отсудят себе право вернуться в кресла и получить крупную денежную компенсацию. Берут ли во внимание такой вариант на Банковой?

Потому что пока власть больше беспокоится о принятии во втором чтении законопроекта №4533 о конституционной процедуре, который должен создать новую модель деятельности КСУ. К нему уже поступили восемь сотен депутатских поправок, рассмотрение которых может затянуться. Ранее председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявлял, что вакансии в Конституционном Суде стоит заполнять только после создания новой системы конкурсного отбора судей. Но прислушаются ли в Киеве к настойчивым рекомендациям западных партнеров и прекратят ли осуществлять шаги, которые воспринимаются не иначе как попытка узурпации власти?
 

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