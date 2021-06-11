Финансовые новости
- |
- 11.06.21
- |
- 16:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Конституционный суд снова в кризисе: Почему Банковая так и не смогла нагнуть КСУ
Очередной кризис в Конституционном суде стал следствием пренебрежения процедурами со стороны властей. Теперь, даже если суд снова заработает, его деятельность раз за разом будет сталкиваться с проблемами.
Деятельность Конституционного Суда вновь парализована. Со вторника судьи не могут принять повестку дня своей работы, поэтому на этой неделе судебных заседаний не было. А вчера, 10 июня, шесть судей вообще заблокировали работу Палаты КСУ, требуя обеспечить присутствие на заседаниях бывшего председателя этого суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина, уволенных с должностей президентом. По сообщениям СМИ, этими судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.
Впрочем, как стало известно только что, запланированное на сегодня собрание судей Конституционного Суда не состоялось из-за отсутствия кворума. Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники, не явились Василий Лемак, Олег Первомайский, Виктор Кичун и Виктор Колесник. Отмечается, что сейчас КС "взаимно заблокирован", поскольку шестеро судей уже в течение недели отказываются утверждать повестку дня, требуя участия в заседаниях судей Александра Тупицкого и Александра Касминина. В свою очередь другая часть судей не хочет идти им навстречу. По мнению собеседника агентства, в результате конфликта работа КС в ближайшее время будет невозможна.
Напомним, 27 марта глава государства Владимир Зеленский отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ по результатам аудита указов экс-президента во исполнение решения СНБО. Обоих судей, которые обжаловали это решение в Верховном суде, с тех пор не пускают в помещение КСУ.
А 18 февраля ученый-конституционалист Виктор Кичун был назначен парламентом судьей КСУ - проигнорировав при этом рекомендацию европейских институтов не спешить заполнять вакансии в суде и сделать этот процесс прозрачным.
Казалось, теперь суд заработает. Еще в середине апреля, в интервью французской газете Le Figaro, Владимир Зеленский несколько самоуверенно заявлял, что финансовые группы, которые влияли на Конституционный Суд, постепенно это влияние теряют. Но справиться с политическими влияниями на состав судей Банковой оказалось не так просто. Тем более без надлежащей правовой подготовки своих действий.
В повестке дня суда на этой неделе были такие общественно важные вопросы, как соответствие Конституции законов о медицинских гарантиях, о функционировании украинского языка как государственного, о пенсионном обеспечении государственных служащих и тому подобное. Но их рассмотрение теперь заблокировано.
Одним из самых важных вопросов, которыми должен заниматься КСУ, является объединенное представление 48 и 53 народных депутатов - представителей парламентских фракций "Оппозиционного платформы - За жизнь" и "Батькивщины" относительно конституционности земельной реформы. И вот 3 июня именно при рассмотрении "земельного" вопроса один из авторов соответствующего представления, нардеп Василий Нимченко (ОПЗЖ), начал ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судей Тупицкого и Касминина. После этого Большая палата Конституционного Суда отложила рассмотрение дела.
Оппоненты власти обвинили в искусственном блокировании работы конституционной инстанции Банковую. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко 3 июня заявила: "Учитывая, что в Конституционном суде, по моим оценкам, все-таки есть большинство, чтобы признать этот закон (об открытии рынка земли - Ред.) неконституционным, сегодня по поручению президента Управление государственной охраны силой помешало участию в судебном заседании двух судей ... Это сделано, чтобы не допустить принятия Конституционным судом законного решения о неконституционности распродажи сельскохозяйственной земли".
Отметим, полный состав Конституционного Суда Украины - 18 судей, которые работают на должностях 9 лет и не могут быть назначены повторно. По результатам конкурса по 6 судей назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины. Сейчас вакантными остаются две должности судей КСУ от парламента и съезда судей.
Заседание КСУ правомочно при участии в нем 11 и более судей, а решение принимается, если за него проголосовало более половины судей, участвовавших в заседании. Если несколько судей на заседание не приходят, из-за отсутствия кворума КСУ не может рассматривать дела. Сейчас сложилась именно такая ситуация.
По состоянию на четверг в КСУ остались 12 судей, остальные находятся в отпусках. Шесть упомянутых выше судей проголосовали против утверждения повестки дня. Как выйти из этой коллизии, пока непонятно. Сегодня в КСУ должно состояться собрание судей, где может появиться ясность о возможности возобновить работу суда. Или ситуация станет еще более запутанной.
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, член парламентской фракции "Слуга народа", единственным правовым вариантом разрешения ситуации назвал изучения на предмет конституционности указа Зеленского, по которому Тупицкий и Касминин перестали быть судьями. Речь идет о производстве по внесенному 8 апреля 49 народными депутатами из фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность" представлению о конституционности отстранения от должности председателя суда Тупицкого и увольнении его и Касминина с должностей судей КС.
Интересное заявление, ведь когда критики действий президента заявляли о незаконности указа об увольнении обоих указанных лиц, господин Вениславский пытался доказать обратное. Сейчас же заговорил о том, что без соответствующего вердикта Конституционного Суда ситуация не выйдет из тупика.
Но проблема КСУ на самом деле шире, чем взгляды на нее из президентского Офиса. Отсутствие однозначного ответа на вопрос о законности или незаконности увольнения двух судей-конституционников, один из которых был председателем этого суда, ставит под сомнение и другие решения КСУ, принимаемые в период, когда Тупицкий и Касминин не могли участвовать в заседаниях суда из-за фактического запрета со стороны главы государства. Именно это больше всего беспокоит политиков, юристов и экспертов - в рамках ли закона приняты кадровые решения, на которые пошел Зеленский. Ведь кто возьмется сейчас прогнозировать, какая ситуация сложится в КСУ, когда Тупицкий и Касминин через суды, в том числе Евросуд по правам человека, отсудят себе право вернуться в кресла и получить крупную денежную компенсацию. Берут ли во внимание такой вариант на Банковой?
Потому что пока власть больше беспокоится о принятии во втором чтении законопроекта №4533 о конституционной процедуре, который должен создать новую модель деятельности КСУ. К нему уже поступили восемь сотен депутатских поправок, рассмотрение которых может затянуться. Ранее председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявлял, что вакансии в Конституционном Суде стоит заполнять только после создания новой системы конкурсного отбора судей. Но прислушаются ли в Киеве к настойчивым рекомендациям западных партнеров и прекратят ли осуществлять шаги, которые воспринимаются не иначе как попытка узурпации власти?
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
|Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Реструктуризация или дефолт. Почему у Зеленского решили радикально изменить отношения с МВФ
|Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут
|«Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского
|Доллар обвалили на межбанке 8 июня из-за рекордной продажи ОВГЗ
|Союз с Кличко и «Братья по оружию». Какие контрудары по Зеленскому готовит Порошенко
|«Судебная реформа будет обречена»: в «Венецианке» жестко раскритиковали планы ВР
Это интересно
|Эксперты назвали мошенничество самым распространённым типом преступлений в Сети
|Volkswagen рассматривает возможность почасовой оплаты за автономное вождение
|В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний
|Ford представил компактный пикап Maverick
|В США золотая монета 1933 года продана за рекордные 19,5 млн долларов