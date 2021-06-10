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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос

19:08 10.06.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Результаты голосования могут быть искажены настолько, что существование института свободных выборов в Украине окажется под угрозой - предупреждают 10 судей Большой палаты Верховного Суда.

Итак, Василия Вирастюка все-таки пропихнули в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом, который победил на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области.

Однако вообще-то главное в этой истории - вовсе не то, что фракция парламентских «слуг народа» пополнится Вирастюком. Главное - то, что Банковая смогла получить перевес в Большой палате Верховного Суда. И остается только догадываться: это всего лишь ситуативный перевес, или же Банковая сумела подмять под себя Большую палату надолго.

«Самые верховные» судьи

Сейчас в Верховном Суде 163 судьи. Они поделены на четыре кассационных суда (в составе Верховного Суда): административный, хозяйственный, уголовный, гражданский. Над ними стоит Большая палата, в которую каждый из четырех кассационных судов делегировал по пять судей. Также по должности в нее входит председатель Верховного Суда Валентина Данишевская. Итого - 21 судья Большой палаты. Это, так сказать, «самые верховные» судьи. Они полномочны быть высшей инстанцией в тех судебных спорах, где роль суда первой инстанции играет кассационный суд.

Именно к этой категории относится дело Вирастюка. И именно поэтому это дело стало знаковым. Противостояние в округе №87 выдвиженца «слуг народа» Василия Вирастюка и кандидата от партии «За майбутнє» Александра Шевченко, по большому счету, интересует только болельщиков этих команд. А вот способность Большой палаты противостоять давлению Банковой - это то, что касается всех.

Потому что впереди - большие выборы. Не локальные, в каких-то отдельно взятых округах или городах, а всеукраинские - президентские и парламентские. Очередные или досрочные.

На этих выборах тоже наверняка будет много судебных споров как на старте, так и на финише избирательной кампании. На старте - например, если некоторые популярные кандидаты на президентский пост или некоторые реально действующие партии не будут допущены к выборам. На финише - например, если ЦИК начнет в массовом порядке повторять то, что она сделала в округе №87: аннулировать результаты голосования на отдельных участках, то есть отказывать тысячам избирателей в учете их голосов.

И во всех этих судебных разбирательствах последнее слово будет за Большой палатой.

Спектакль в двух действиях

История с Вирастюком подобна спектаклю в двух действиях. И судебных дел тоже было два.

Поводом для первого дела (№9901/114/21) стало постановление ЦИК от 22 апреля, которое признало Вирастюка победителем выборов в округе №87. По данным ЦИК, Вирастюк получил 15 536 голосов, а Шевченко - 15 114, всего лишь на 422 голоса меньше. При этом ЦИК отказалась учитывать 3189 голосов на шести избирательных участках. Шевченко оспорил это постановление ЦИК в Кассационном административном суде (КАС) в составе Верховного Суда.

27 апреля коллегия судей КАС отклонила иск. Но Шевченко подал апелляцию, и 1 мая Большая палата приняла постановление, в котором признала действия ЦИК противоправными и отменила протокол ЦИК от 22 апреля. В соответствии с этим решением Большой палаты 5 мая ЦИК отказала Вирастюку в регистрации его народным депутатом Украины. Конец первого действия.

В антракте зрителям ничего не показывали. Только слышно было, как за сценой кто-то очень недоволен. По слухам, Зеленский лично звонил в ЦИК. А может, и не звонил, может, в ЦИК просто телепатически прочитали пожелания Банковой, но, так или иначе, 19 мая ЦИК приняла новое постановление, которым опять признала Вирастюка победителем выборов в округе №87. На следующий день Зеленский лично на пресс-конференции убеждал журналистов: «Уверен, что ЦИК действовала законно. Уверен, что Вирастюк победил в этом округе. Уверен, он всех на участках там разбил. Я так считаю».

Постановление ЦИК от 19 мая стало поводом для нового дела (№9901/173/21). 23 мая коллегия судей КАС, учитывая позицию Большой палаты, отменила протокол ЦИК о победе Вирастюка, а также отменила решение ЦИК об аннулировании результатов голосования на шести участках. ЦИК подала апелляцию, и 5 июня Большая палата приняла постановление, которым полностью удовлетворила ЦИК. «Слуги народа» аплодируют, все остальные в шоке. Конец спектакля.

Чего добилась Банковая

Теперь оценим, как за эти пять недель, прошедшие между постановлениями Большой палаты от 1 мая и от 5 июня, изменилась расстановка сил внутри Большой палаты. На судебном заседании 1 мая присутствовали 18 «самых верховных» судей (трое отсутствовали). И подавляющее большинство их проголосовало за постановление, которое не понравилось Банковой. Только трое из 18 выступили с особым мнением, в котором полностью поддержали действия ЦИК. То есть соотношение сил было 15 против 3 (при трех отсутствовавших).

Судебное заседание 5 июня проходило уже в полном составе. Готовность по-прежнему сопротивляться давлению Банковой выказали 10 «самых верховных» судей (в их числе глава Верховного Суда Валентина Данишевская). Остальные 11, с минимальным перевесом в один голос, таки проголосовали за постановление в пользу Вирастюка.

Приведем некоторые аргументы, которыми Большая палата обосновала свою новую точку зрения. Это «необходимость скорейшего формирования состава органа законодательной власти»; «соблюдение наилучшего баланса между правами избирателей, правами кандидатов и необходимостью обеспечения граждан Украины работающим в законном составе законодательным органом»; «ожидания граждан Украины на формирование полномочного и полного состава Верховной Рады Украины в разумные сроки».

Трудно поверить в то, что судьи, которые писали это постановление, не знают о том, что у нас 26 округов оккупированы Россией и вообще не представлены в Верховной Раде, поэтому «ожидания граждан Украины на формирование полного состава Верховной Рады» никакая ЦИК не способна реализовать. И одним депутатом больше или одним меньше, это для функционирования Верховной Рады и для ее полномочности не имеет значения. Но вот для Банковой, конечно, имеет большое значение - одним «слугой народа» больше или одним меньше. Похоже, судьи в своем постановлении зашифровали именно этот смысл.

По крайней мере, именно этот аргумент они сделали главным. «Большая Палата считает, что в данном случае, отыскивая баланс интересов различных участников избирательного процесса и общества, ЦИК приняла пропорциональное решение, отвечающее цели проведения выборов - скорейшее формирование полномочного состава органа законодательной власти и обеспечение интересов абсолютного большинства избирателей на округе», - записано в постановлении.

Последствия для будущих выборов

Впрочем, есть в постановлении и такие фразы, с которыми нельзя не согласиться. По мнению судей, возникшая ситуация «обусловлена дефектами в законодательстве, требует скорейшего урегулирования на законодательном уровне и не может быть устоявшейся». «Основной проблемой, с которой столкнулись все участники избирательного процесса по этому делу, в том числе ЦИК, является несовершенство избирательного законодательства», - подчеркивают судьи и настаивают, что эта проблема должна быть решена субъектами законодательной инициативы.

Конечно, перспективы того, что «слуги народа» лишат себя этого механизма «корректировки» результатов выборов, очень сомнительны. Поэтому можно ждать, что сбудутся худшие прогнозы.

«Считаем, что способ, которым действовала ЦИК, не позволил установить результат действительного волеизъявления избирателей в округе №87, а наоборот, еще больше исказил такой результат. Кроме того, такие действия ЦИК, «одобренные» Большой палатой Верховного Суда, создали риск того, что в будущем будут повторяться ситуации, при которых из-за отсутствия в пакетах избирательной документации определенного количества бюллетеней, в которых зафиксировано волеизъявление избирателей, не будут учтены голоса значительно большего числа избирателей на многих участках по всей Украине. Такой неучет для достижения якобы цели правомерного оперативного установления результатов выборов может искажать результаты голосования настолько, что существование института свободных выборов будет под угрозой». Это предупреждение высказали в своем особом мнении 10 судей Большой палаты Верховного Суда.

Конечно, все это не означает, что Банковая уже подмяла под себя Большую палату и весь Верховный Суд. Прежде, чем делать подобные выводы, все-таки нужно дождаться решений Верховного Суда по другим резонансным делам, критически важным для Банковой, и затем посмотреть, какую позицию займет Большая палата на апелляции.

А вот какой вывод можно делать уже сейчас - это то, что Банковая четко всем показала свое желание и умение добиваться нужного результата любой ценой. И то, что произошло в округе №87, может оказаться лишь детской забавой по сравнению со взрослыми играми на будущих больших выборах.

 

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