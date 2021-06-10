Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой

Денис Сарбей / Деловая столица

Что означают новые обыски у основателей «Партии Шария" и может ли сам Шарий оказаться в России, «ДС» поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.

«ДС» У основателей «Партии Шария» провели несколько обысков в открывшемся в марте уголовном производстве по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и подделку документов. Значит ли это, что дело буксует и в первый раз серьезных доказательств добыто не было?

Е.М. Серьезные ли доказательства - об этом могут судить знакомые с материалами дела юристы. То, что СБУ начало охоту на Шария, свидетельствует, что сейчас в этой партии или скорее общественной организации, которая называется «Партия Шария», наступают непростые времена. Похоже, они для власти сейчас выступают в роли козла отпущения, ведь сам Шарий в Евросоюзе. Но я бы не сказал, что его «клуб по интересам» настолько влиятелен и может реагировать на различные вызовы. Думаю, что со стороны украинской власти здесь происходит некий ницшеанский процесс: там решили, что если есть возможность дожать Шария, то они должны это сделать.

«ДС» Банковая уже давно начала работать в направлении экстрадиции самого Шария из ЕС, где ему предоставили политическое убежище еще 10 лет назад, но пока это вылилось только в лишение его статуса беженца Литвой. Мы плохо стараемся или для Европы даже намек на преследования по политическому признаку превращается в абсолютное табу на сотрудничество?

Е.М. По моему мнению, хороший адвокат миграционного права в Европейском Союзе способен достаточно долго сопротивляться подобным решениям, учитывая, что одна из основополагающих ценностей Европейского Союза - защита прав человека. Спекуляция на вопросе защиты прав человека может быть практически бесконечной. Скажем, в той же Испании, по-моему, гипотетически, можно легко крутить тему, что в Украине идет война, поэтому выдача человека в такую страну - это плохая идея. Думаю, что Кремль Шария не только накачал деньгами, но и обеспечил адвокатами для защиты его интересов. Здесь у меня сомнений нет.

«ДС» Насколько вероятно бегство Шария в Россию? Какой может быть его дальнейшая судьба там?

Е.М. В России он, по большому счету, никому не нужен. Как только Шарий окажется там, встанет вопрос эффективности влияния, поскольку он может быть полезным Кремлю только за пределами России. Хотя большое количество людей, которые заходят на его Youtube, - именно оттуда. В России он может оказаться только в случае политического решения Кремля о его эвакуации - если появится реальная перспектива его экстрадиции в Украину.

«ДС» «Партия Шария» на выборах в Раду получила 2,33%. И сейчас ее рейтинг примерно такой же - безотносительно к тому, давят на Шария уголовными делами или нет. Почему он не растет?

Е.М. Во-первых, пророссийский электорат достаточно узкий и, начиная с 2014 года, не увеличивается, а уменьшается из-за аннексии Крыма и боевых действий России и ее наемников на Донбассе. Он существенно дезинтегрирован и электоральных заповедников Януковича больше нет.

Во-вторых, есть такой известный французский политтехнолог Жак Сегелай, который утверждает, что голосуют не за партии, а за личности. А кто еще кроме Шария и его жены есть в «Партии Шария», какие там есть авторитеты? На самом деле это красный воздушный шарик, который может лопнуть в любой момент. Их последнее достижение заключалось в привлечении бывшего омбудсмена Валерии Лутковской как адвоката, но не как члена партии. Адвокатом Шария может быть, условно говоря, даже Медведчук, как в свое время был достаточно известным юристом. Или, например, Портнов, который сейчас, по словам того же Шария, начал его преследовать. На самом деле у этой политической силы нет позитивной программы, а в нынешней ситуации рассчитывать, что на одном хайпе и критике любой украинской власти человек сможет набрать какие-то электоральные баллы, довольно сложно.

«ДС» Какие уроки должна вынести власть из истории появления «Партии Шария» и его личного успеха как блогера? Можно ли эффективно противостоять информатакам таких российских агентов влияния?

Е.М. Чтобы противостоять любым информационным атакам, надо развивать критическое мышление. Я уже слышал немало деклараций «слуг народа» о том, что они будут строить систему критического мышления, но сегодня, читая новость о том, что в Центре противодействия дезинформации работает один человек, я понимаю, что может быть не только «Партия Шария», но и «Партия гражданина Х» или «Партия гражданки Y», которая при нынешнем уровне критического мышления в Украине может тоже иметь значительные успехи.

Это реалии нашей жизни, потому что Зеленский и «Слуга народа» пришли во власть на хайпе и они могут и хотят его продолжать эксплуатировать. Хотя последние рейтинги показывают, что Зеленский как президент несколько оторвался от показателей «Слуги народа». Это может свидетельствовать о том, что проект «Слуга народа» как минимум выдыхается, потому что у него нет достижений, которые можно эффективно транслировать избирателям. Что ставит под сомнение целесообразность проведения досрочных парламентских выборов.