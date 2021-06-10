Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»

Ігор Петренко / Depo.ua

В "Голосе" очередное обострение, которое может окончательно похоронить этот политический проект. Однако на его месте обязательно вырастет новый, и не один. И здесь интересно, с каким из них найдут общий язык на Банковой.

Нынешняя ссора в "Голосе" - не первая. Эта партия напоминает музыкальную группу, в которой собрались талантливые люди, но самое большее, что они сумели в ансамбле, это выдать яркий дебютный альбом. Затем перессорились, поменяли вокалистов, снова перессорились, и в конце концов поняли, что вместе петь не могут.

Рудик против Притулы

В конце марта "Голос" трясло из-за того, что часть фракции, которая ориентируется на Киру Рудик, обвинила другую часть фракции в нарушении партийной дисциплины из-за поддержки законопроекта 5331, который касался НАБУ и ГБР. В ответ "нарушители" обвинили коллег, что те сотрудничают с монобольшинством и ходят на переговоры на Банковую. Однако тогдашний скандал все же удалось погасить. Как оказалось, только на два месяца.

Нынешняя буря поднялась несколько дней назад после заявления телеведущего и экс-кандидата в мэры Киева Сергея Притулы о выходе из партии. Он объяснил свою позицию следующим образом: в партии сложилась ситуация, когда "верхи" не слышат "низов", и поэтому на политсилу сыплется критика со всех сторон. А голосование некоторых членов фракции в Раде идет вразрез с желанием избирателей и предвыборными обещаниями. Также, по его словам, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса".

В партии Притулу обвинили в чрезмерных амбициях (напомним, что в апреле он заявлял о желании возглавить "Голос") и предположили, что он будет строить собственный политический проект. Вчера же нардеп Соломия Бобровская сообщила, что десять ее коллег планируют уйти вслед за Притулой.

Эту информацию подтвердил и депутат Ярослав Юрчишин. При этом он отметил, что недовольные, к которым относится и он, могут выйти и из фракции (в таком случае они потеряют мандаты, то есть перестанут быть народными депутатами, если прошли в Раду по партийным спискам). Ближе к вечеру стало известно о бунте в нескольких региональных центрах. Там требуют исключить из фракции ее председателя Киру Рудик, обвиняют ее в узурпации и злоупотреблении властью. То есть фронда в регионах сделала процесс развала партии необратимым. И даже если какая-то из частей возобладает в войне амбиций, слепить этот проект заново не удастся. Поэтому прогнозировать, выживет ли "Голос" как партия или исчезнет, резона нет. А вот когда в парламенте исчезнет такая фракция, ставки и сторонников Рудик, и ее противников резко упадут. Они станут политическим ничем.

Кастинг на откусывание избирателей Порошенко

У нас в Украине избирателю до сих пор хорошо заходят "третья сила" и "новые лица", поэтому можно вскоре ожидать появления кастинга на очередную "Самопомич" или еще один "Голос". У подобных проектов имеется слабая сторона - гипертрофированная амбициозность их лидеров, из-за которой каждый будет лепить проект под себя. То есть таких партий, движений, объединений будет несколько. Но есть и сильная - их идеологические предпочтения могут колебаться туда, где выгоднее. Не стоит забывать, что подавляющее большинство этих деятелей сделали себе имя во времена предшественника Зеленского: кто-то имел должности во властной вертикали, а кто-то критиковал власть. Вторых было больше.

И вот здесь возникает вопрос: кому во время кастинга будет симпатизировать Банковая и кто из его участников быстрее найдет общий язык с президентским офисом. Ведь проекты подобного рода можно будет использовать в дальнейшем для откусывания электората основного конкурента - "ЕС", закрепившейся на второй рейтинговой позиции и пытающейся расти, не только монополизируя национал-патриотический идеологический спектр, но и расширяя электоральную поддержку за счет социально животрепещущих тем.

Среди неофициальных друзей Банковой могут оказаться как те, кто отстаивает либеральные ценности, так и ультра-радикалы. Последние видят в Порошенко и его партии главных конкурентов на правом фланге. Поэтому не исключено, что мы увидим не только политический проект Притулы, куда подадутся часть депутатов из "Голоса", но и проект Сергея Стерненко. Последний активно комментировал очередные пленки Бигуса.

То есть власти выгодно, чтобы подобные политические проекты боролись с "ЕС". Но есть проблема - власть не сможет сделать их ручными. Хуже того, на критике "слуг" и Зеленского можно заработать больше баллов, чем на уничтожении рейтинга "Евросолидарности". Поэтому либо им пообещают что-то грандиозное, например досрочные выборы в парламент, в результате которых они смогут завести в Раду крупную фракцию, либо дружба быстро закончится, и эти парни с девушками переключатся на уничтожение рейтинга Зе-команды.