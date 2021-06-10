Финансовые новости
- |
- 10.06.21
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар на межбанке 9 июня замедлил падение. Завтра ему собираются поднять курс
23:52 09.06.2021 |
Курс доллара замедлил падение: 9 июня он опустился на межбанке на полторы копейки, и торги закрылись в рамках 27,0850-27,1050 грн/$.
В кассах наличные курсы продолжали активно скатываться. На продаже "американец" подешевел на 6-10 копеек, а на покупке - на 5-10:
* до 27,14-27,25 грн/$ - на продаже;
* до 26,80-27,05 грн/$ - на покупке.
Банкиры не наблюдали активности населения в плане валютных покупок и продаж. А оптовые наличные курсы опустились с 27,10-27,13 грн/$ до 27,05-27,10 грн/$.
На межбанке третий день подряд идет очень активная торговля. Хотя сегодня объем сделок на Bloomberg сократился со вчерашних рекордных $324 млн до $257 млн, однако суммарный объем операций остается выше среднего, а Нацбанк продолжает активно скупать доллар на торгах. По разным оценкам, 9 июня он приобрел около $110 млн.
"Нацбанк сегодня сыграл на опережение: вышел выкупать доллар с самого открытия торгов и взял первые $20 млн. Что сразу упокоило рынок. Но валютные продажи все равно шли своим чередом. Сегодня оплачивались купленные вчера у Минфина ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма - Ред.), и нерезидентам нужна была гривна. Поэтому они продавали валюту. Но под вечер казначеи банков решили пополнить свои валютные позиции - откупить немного доллара. Вероятно, ждут коррекции курса, то есть подорожания американской валюты после нескольких дней снижения", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Утром межбанк стартовал на 27,07-27,11 грн/$ и первые два часа держался в рамках 27,1050-27,1075 грн/$ за счет того, что Нацбанк сразу выкупил $20 млн по 27,10 грн/$. Без регулятора котировки точно ушли бы на 27,0 или даже ниже. Но после этого иностранцы усилили наступление: крупнейшим продавцом доллара назвали "Ситибанк", а за ним шли "ОТП Банк", "Райффайзен Банк Аваль" и ING Bank.
Поэтому котировки катились вниз и достигали на продаже 27,09-27,08 грн/$. По 27,08 грн/$ доллар скупал Нацбанк, когда во второй раз за день вышел на торги. В этот раз он приобрел, по разным подсчетам, около $90 млн. Казначеи высчитали, что НБУ сегодня выкупил совокупно $110 млн:
* $90 млн - по 27,08 грн/$;
* $20 млн - по 27,10 грн/$.
Если это прибавить к приобретениям регулятора в понедельник-вторник, то за три дня получится $300 млн.
Пока иностранцы продавали сегодня доллар, его курс укреплялся, но как только они завершили сделки и оплатили ОВГЗ (всего Минфин вчера разместили гособлигаций на 19,1 млрд грн), валюта немного подорожала. Поднялась с 27,08 грн/$ до 27,1050 грн/$. Потому что банки на всякий случай откупили немного дешевого доллара в свои личные запасы на случай, если он завтра подорожает. Это обычная история при резком укреплении гривны: за сильным движением курса идет коррекция.
"Рынок ждал, что Нацбанк будет активно отстаивать текущие курсовые уровни, это и произошло. К тому же он пополнил свои резервы, когда возник дисбаланс между предложением и спросом. И пока иностранцы покупают ОВГЗ. Следующий их заход в наши гособлигации будет через неделю, сейчас короткая передышка", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Ключевой экономической новостью сегодня стал отчет Госстата о росте темпов инфляции в годовом измерении с 8,4% до 9,5%. Рынок воспринял его не очень хорошо, а казначеи заговорили о повышении ставок по ОВГЗ: чем дешевле (из-за роста цен) становится гривна, тем больше за нее должны платить.
"Темпы роста инфляции высокие, и вместе с остальными рисками они должны отразится в премии по ОВГЗ. Поэтому не исключено, что нерезиденты (да и не только) захотят повышения доходности. Да вот только Минфин вряд ли пойдет на такой шаг", - заметил Шевчишин.
Финансисты ждут, как на рост инфляции отреагирует Нацбанк, который на следующей неделе, 17 июня, будет пересматривать размер учетной ставки. Рассчитывают на ее повышение как минимум на 0,5% годовых - до 8% годовых. От решения НБУ и действий Минфина будет зависеть интерес иностранцев к нашим ОВГЗ.
"Нерезиденты заряжены, на следующем размещении гособлигаций 15 июня они еще бумаги возьмут, а потом, вероятно, на паузу поставят. На следующей неделе ждем решения по учетной ставке Нацбанка, которая сейчас ниже инфляции. А до этого, 16 июня, будем следить за результатами встречи президентов США и РФ Байдена и Путина", - сказал Шевчишин.
Завтра, 10 июня, большинство опрошенных казначеев прогнозируют старт межбанка в рамках 27,09-27,11 грн/$ и допускают движение межбанка на 27,15 грн/$. От иностранцев не ждут крупных валютных продаж: свежая порция ОВГЗ была оплачена сегодня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Реструктуризация или дефолт. Почему у Зеленского решили радикально изменить отношения с МВФ
|Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут
|Суд ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича
|«Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Союз с Кличко и «Братья по оружию». Какие контрудары по Зеленскому готовит Порошенко
|«Судебная реформа будет обречена»: в «Венецианке» жестко раскритиковали планы ВР
|Плохой «слуга»: Лишат ли мятежных политиков статуса депутата
|Угроза для Банковой. Будут ли у Зеленского отменять конкурс на руководителя САП
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
Это интересно
|Найдено самое дорогое парковочное место в мире
|Беспилотник впервые успешно дозаправил самолёт прямо в воздухе
|Более 70% продаж смартфонов в мире приходится всего на пять компаний
|Сервис Apple Music запустил lossless-формат и функцию пространственного звука
|США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам
|Apple представила подписку iCloud+ с фирменным VPN, возможность скрыть почту и другими функциями
|К концу года Apple Siri появится в устройствах сторонних производителей