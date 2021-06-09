Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут

Виктория Хожаинова / Деловая столица

Президент Владимир Зеленский заявил о запуске проекта "Зеленая страна", в рамках которого в Украине планируется высадить миллиард деревьев за три года. Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказал «ДС», как идея президента может навредить экологии и что нужно делать, чтобы спасти украинские леса.

"ДС" Президент Владимир Зеленский заявил о запуске проекта "Зеленая страна", в рамках которого хочет посадить миллиард деревьев за три года. Возможно ли это?

В.Б. Это глупый пиар, который просто вытащит деньги, а все эти деревья засохнут. Потому что, во-первых, за ними надо ухаживать, во-вторых, нужно найти огромное количество саженцев, которых нет, и в-третьих, а какие деревья сажать? Сосну или красный дуб? Они не имеют особой ценности для окружающей среды, так высыхают, а еще их едят короеды. Физически высадить миллиард деревьев за три года также невозможно. Даже стыдно, когда глава гударства говорит такие вещи, о которых и комики понимают, что такого не может быть.

"ДС" Также Зеленский сказал, что за 10 лет планирует увеличить площадь лесов на миллион гектаров. Для чего?

В.Б. Это просто невозможно сделать. Ибо где взять миллион гектаров? Где? Засадить пашню? Или засадить луга? Или территории, где много краснокнижных растений? Самое главное, что это не тот лес. Высаживать сосну - это не то же самое, что высаживать тот лес, который сейчас вырубается.

Лес надо охранять, а еще с 2014 года Государственная лесная охрана не имеет государственного финансирования. Нет структуры, которая будет наблюдать за новыми лесами. Все это разбалансировано, все это уничтожено. Если ты хочешь что-то сделать, сначала нужно сделать инфраструктуру. Мировой опыт показывает, что там, где сажают очень много и все это поставлено на какой-то пиар, там это завершается плохо. Да, деревья надо сажать. Так, леса надо сажать. Но нужно сажать на подготовленной почве, нужно иметь специалистов, нужно иметь саженцы и нужно иметь надзирателей. Лес высаживается, но такие мегапроекты всегда завершаются потерей денег и лесов.

"ДС" Леса Карпат вырубают и вывозят куда более быстрыми темпами, чем сажают деревья, и, несмотря на то что в 2015-м Рада приняла мораторий на вывоз леса-кругляка, создается впечатление, что этот процесс не прекращается и его некому контролировать. Стали вырубать Карпаты и вообще леса меньше?

В.Б. Действительно, мораторий на кругляк действует, но дело в другом: его просто технически обрабатывают, и он перестает быть булыжником, становится просто деревом. А если взять и содрать кору (а это на лесопильнях можно сделать за 5 секунд), то это уже не булыжник, а другое техническое изделие. И именно это техническое изделие идет на продажу и спокойно обходит мораторий.

Я не думаю, что Карпаты и леса стали вырубать меньше в последний год. Я думаю, что стали вырубать еще больше, поскольку даже Госагентство лесных ресурсов заявляет, что мы только увеличиваем вырубки. С каждым годом вырубают все больше и больше.

"ДС" Министр аграрной политики Роман Лещенко сказал , что две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия и нуждаются в консервации. Годится такая "рискованная" площадь для высадки деревьев?

В.Б. Здесь как раз профессиональный подход. Действительно, зачем выращивать сельскохозяйственные продукты там, где они фактически не могут вырасти. Например, когда там есть песок, как на Полесье, где торфа уже нет. Нужно действительно делать консервацию, и там действительно можно выращивать лес. Но не миллиард деревьев.

"ДС" В Украине достаточно загрязненные водоемы. Такое можно говорить и об озерах, и о реках. Правда ли, что укрепление лесов нужно начинать с очищения этих водоемов, потому что пресная вода нужна для роста растений?

В.Б. Леса и водоемы связаны тем, что леса сохраняют водоемы. Если вырубили леса - реки сохнут. Если мы хотим, чтобы у нас были реки, нужно защищать болота и не рубить леса. Растения растут благодаря дождевой воде, пресной. А деревья растут за счет грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод падает - деревья могут высыхать, это так. Если, например, нет дождей, трава будет высыхать, это тоже правда.

А что касается очистки - это уже другое дело, закон об охране окружающей среды и экоинспеция. Нужно штрафовать загрязнителей, здесь нет корреляции.

"ДС" С какого региона Украины нужно начинать масштабную высадку деревьев?

В.Б. Я вообще против масштабной высадки деревьев. Я считаю, что это бессмыслица и пиарный ход. Вот, например, Зеленский сказал, что мы вылечим миллион человек. Но на миллион человек должно быть, например, сто тысяч врачей. Если сто тысяч врачей нет - людей вылечить невозможно. Так же и здесь. Чтобы сажать деревья, должны быть саженцы, питомники растений, системы, но этого нет.

Для того чтобы вообще сажать деревья, надо найти огромные площади и подготовить их. Кто будет этим заниматься? Лесники? Нет, лесники этим заниматься не будут, потому что у них с 2014-го нет государственного финансирования. А ведь все пойдет на них. А как лесники могут этим заниматься, если у них нет денег?

Также то, что сажают, - это не лес. Это маленькие деревца. Их нужно полоть, разжижать, поливать, защищать от вредителей. А людей негде взять. И скажу как эколог: огромные объемы насаженного леса - это пища для пожаров и вредителей. Когда насаждают маленькими объемами в лесу - это ничего, но когда вот такими огромными партиями - там жуки и короеды все уничтожают.

"ДС" Как вырубка деревьев влияет на изменения климата в Украине, количество пожаров и экологии в целом?

В.Б. Вырубка деревьев, конечно, влияет. Дело в том, что если у нас есть лес - температура в нем низкая. Деревья забирают СО2, выпускают кислород, и этот процесс идет на понижение температуры. То есть лес работает как мини-холодильник. Я сейчас сижу в лесу - здесь приятно и прохладно, а если я выйду на трассу - будет огромная жара. В Киеве +28, а у меня здесь, в лесу под Чернобылем, +19. Если мы вырубим лес, то сразу температура воздуха увеличивается на 10-15 градусов. Также леса сохраняют воду, если воды нет, мы не можем выращивать, также действуют на изменение климата. Если нет воды, то нет и лесов.

"ДС" За последние годы леса прекратили обрабатывать от вредителей. Как правильно обрабатывать деревья? Ведь обычная краска, которой красят ствол, не несет ни пользы, ни вреда.

В.Б. И краска - это советский бред. В Европе никто такое не делает, на вредителей это никак не действует. Это какая-то эстетическая вещь, но я не знаю, кому она интересна. Так и фонарные столбы можно разрисовать. Деревья вообще не надо обрабатывать от вредителей, надо просто не вырубать старые деревья, где живут дятлы и летучие мыши, которые едят этих вредителей.

Вот посадил Зеленский молодой лес. Это молодые сосны. Там нет ни гнезд, ни дятлов, ни летучих мышей, то есть некому защищать этот лес от вредителей. Все, вредители прилетели, их никто не ест, они сами все съели. То есть в нормальном естественном лесу вредитель маленький и ничего сделать не может. Огромные стаи вредителей является именно там, где много насаженного искусственного леса. То есть Зеленский предлагает антиэкологические вещи. Хотя бы посоветовался с экологами, прежде чем делать такие заявления.

"ДС" Какой была бы правильная, с точки зрения науки, а не пиара и громких цифр, стратегия программы проекта "Зеленая страна"?

В.Б. Если Зеленский хочет охранять леса, то надо начинать с другого: сохранить маленькие природные леса, которым 100-200-300 лет, что остались у нас. Не давать их рубить, запретить это делать. Они являются наиболее ценными. А не те, которым расти еще 100 лет и непонятно, или они вообще вырастут.

Также нужно провести большую инвентаризацию полей, где есть так называемые "земли-самосевки" - это лес, который с 1990-х годов начал распространяться по территориям, которые никто не обрабатывает. Там уже очень классный молодой лес. Нужно дать команду Госгеокадастру перевести его из сельскохозяйственных земель в государственный лесной фонд. Сейчас же эти земли берут в аренду и безнаказанно все уничтожают. То есть зачем высаживать деревья, если у нас полно неформальных деревьев, которые не зарегистрированы как лес, но выглядят лес. Огромные площади таких лесов есть на Черниговщине, много в Украине. Если такие земли будут в гослесфонде, в собственности лесхозов, они будут за них отвечать и следить за ними.