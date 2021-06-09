Доллар обвалили на межбанке 8 июня из-за рекордной продажи ОВГЗ

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Доллар продолжает активно дешеветь. 8 июня его курс на межбанке опустился на девять копеек, и торги закрылись в рамках 27,10-27,12 грн/$.

При этом цены в кассах банков менялись не очень сильно. На продаже остались на вчерашнем уровне, а на покупке опустились на 2-5 копеек. В итоге сформировались следующие диапазоны:

* 27,20-27,35 грн/$ - на продаже;

* 26,90-27,10 грн/$ - на покупке.

В банковских отделениях превалирует продажа доллара, а оптовые наличные курсы опустились с 27,13-27,17 грн/$ до 27,10-27,13 грн/$.

Рекордный рынок и активный Нацбанк

На межбанке целый день шла бурная торговля. Объем сделок на Bloomberg вырос более чем вдвое и вышел на максимум этого года - $324 млн.

На рынок трижды выходил Нацбанк и выкупил рекордный суточной объем 2021-го - $120 млн. Это больше, чем вчера ($70 млн) и чем в любой другой день с начала года.

"Очень активно продавали валюту иностранцы, которые покупали сегодня у Минфина новые выпуски облигаций внутреннего госзайма. Но потом за ними подтянулись экспортеры, которые решили пораньше продать свою долларовую выручку. Пока она сильнее не подешевела. Активность была высокой, и регулятор совершенно обоснованно проводил выкупы валютного излишка", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк на уровне вчерашнего закрытия - на 27,20-27,21 грн/$, и продавцы не торопились сразу отдавать доллар. Поэтому котировки поднялись до 27,21-27,235 грн/$ на первом часе торговли, но как только показались крупные продавцы "американца", курс быстро покатился вниз: сначала на 27,175-27,19 грн/$, а затем и на 27,145-27,16 грн/$. На этом уровне на рынок впервые вышел Нацбанк, который стал выкупать доллар по 27,16 грн/$.

Это ненадолго остановило обвал доллара, и тот даже приподнялся на 27,16-27,18 грн/$. Но после того как пошла новая волна распродаж от иностранцев, рынок не выдержал и провалился сначала на 27,15-27,16 грн/$, а затем и на 27,10-27,12 грн/$. Хотя между этими уровнями Национальный банк снова выходил на торги и выкупил крупную партию доллара.

Нацбанк сегодня трижды появлялся на торгах с разными курсами. Два раза результативно, а третий его курс был для ориентира, то есть по нему не было сделок. Всего в золотовалютные резервы было выкуплено $120 млн:

* $20 млн - по 27,16 грн/$;

* $100 млн - по 27,15 грн/$;

* $0 млн - по 27,13 грн/$.

Главными валютными продавцами стали иностранцы, которые заводят капиталы иностранных клиентов под покупку наших ОВГЗ. Опрошенные "Страной" казначеи выделили такие банки:

* "Ситибанк";

* ING Bank;

* "Райффайзен Банк Аваль";

* "ОТП Банк";

* "Альфа-Банк".

Они подстегнули валютные продажи экспортеров и спекулянтов, которые старались заработать, играя на понижении: продавали доллар до полного обвала, чтобы потом откупить его на дне.

"Жарко сегодня было на валютном рынке. Даже с крупнейшим выкупом за многие месяцы Нацбанк не смог сбить настрой продавцов. Минфин разместил ОВГЗ на 19,1 млрд гривен, нерезиденты правили бал на межбанке. У внутренних продавцов не хватило бы сил так просадить котировки. Такой перекос, конечно, опасен для будущего. Если случится какой-то переполох вроде эскалации конфликта, то это может привести к резкому обратному курсовому движению", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Байден и урожай помогли

Министерство финансов сегодня разместило рекордный с начала 2021 года объем ОВГЗ - на 19,1 млрд грн. Один долларовый выпуск на $182,2 млн и шесть гривневых на 14,2 млрд грн:

* на 4,39 млрд грн продано гособлигаций сроком обращения 2 года под 12,05% годовых;

* на 3,4 млрд грн - на 1 год под 11,19% годовых;

* на 2,56 млрд грн - на 3 года под 12,3% годовых;

* на 2 млрд грн - на 5 лет под 12,52% годовых;

* на 1,69 млрд грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;

* на 106 млн грн - на 6 месяцев под 8,99% годовых.

В целом продажи бумаг можно назвать успешными. Хотя из заключительного протокола видно, что правительство могло получить от кредиторов на 2 млрд грн больше. А недобрало эту сумму только из-за того, что решило в последний момент поставить лимит по пятилетним ОВГЗ, которого изначально не было. Спрос на эти облигации был на уровне 4 млрд грн, а чиновники в итоге были вынуждены взять только половину (отклонили восемь заявок). Сглупили. Может, потому, что не верили в успешность долгосрочного размещения. По всем остальным выпускам ОВГЗ Минфин выгреб все, что ему предложили, и взял у кредиторов каждый предложенный доллар и гривну, удовлетворив все заявки.

"Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, высказанная поддержка, разговоры о возмещении Украине потерь от утраты транзита российского газа. А также перспективы хорошего урожая и высокие цены на мировых рынках на агропродукцию. Все это позитивные факторы, которые могли стимулировать спрос на наши ОВГЗ и приток доллара на межбанк", - считает Шевчишин.

Ждут движения на 27,0 грн/$

Казначеи пока точно не знают, какой именно портфель гособлигаций выкупили иностранцы на этой неделе. Но понимают, что крупный. Поэтому допускают, что завтра они продолжат продавать доллар под оплату ОВГЗ - 9 июня платежный день.

В среду, 9 июня, открытие межбанка, прогнозируется в диапазоне 27,08-27,11 грн/$, с возможным новым укреплением гривны, если иностранцы продолжат заливать рынок долларом.

"Это повод для продажи еще одной порции валюты. Плюс рынок на высоких оборотах и сдерживании НБУ все-равно закрылся на минимумах. Значит, будут попытки продолжить движение вниз. Судя по импульсу, нырнем завтра ниже 27,1 грн/$, но с массированными взорами на Нацбанк. Думаю, что на 27,0 грн/$ регулятор будет стоять скалой", - спрогнозировал Шевчишин.